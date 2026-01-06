Cricket

Steve Smith ची गाडीही सुस्साट...! शतक ठोकत द्रविडला टाकलं मागे; Ashes मध्ये फक्त ब्रॅडमनच पुढे

Steve Smith 37th Test Hundred Records: सिडनी कसोटीत स्टीव्ह स्मिथने शतक ठोकत राहुल द्रविडचा विक्रम मोडला. तसेच ऍशेस मालिकेतही त्याने मोठा विक्रम केला असून त्याच्यापुढे केवळ डॉन ब्रॅडमन आहे.
ऍशेस २०२५-२६ मालिकेतील अखेरचा सामना सिडनी क्रिकेट ग्राऊंडवर रविवारी (४ जानेवारी) सुरू झाला आहे. या सामन्यात दोन्ही संघांकडून पहिल्या डावात दमदार फलंदाजी झाली आहे.

इंग्लंडकडून जो रुटने शतक केल्यानंतर तिसऱ्या दिवशी (मंगळवार, ६ जानेवारी) ऑस्ट्रेलियाकडून ट्रॅव्हिस हेडपाठोपाठ (Travis Head) कर्णधार स्टीव्ह स्मिथनेही (Steve Smith) शतक केले आहे. स्मिथचे हे शतक विक्रमी ठरले आहे.

