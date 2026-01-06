Steve Smith ची गाडीही सुस्साट...! शतक ठोकत द्रविडला टाकलं मागे; Ashes मध्ये फक्त ब्रॅडमनच पुढे

ऍशेस २०२५-२६ मालिकेतील अखेरचा सामना सिडनी क्रिकेट ग्राऊंडवर रविवारी (४ जानेवारी) सुरू झाला आहे. या सामन्यात दोन्ही संघांकडून पहिल्या डावात दमदार फलंदाजी झाली आहे. इंग्लंडकडून जो रुटने शतक केल्यानंतर तिसऱ्या दिवशी (मंगळवार, ६ जानेवारी) ऑस्ट्रेलियाकडून ट्रॅव्हिस हेडपाठोपाठ (Travis Head) कर्णधार स्टीव्ह स्मिथनेही (Steve Smith) शतक केले आहे. स्मिथचे हे शतक विक्रमी ठरले आहे..बेन स्टोक्स-मार्नस लॅब्युशेन भिडले, Ashes च्या शेवटच्या सामन्यात राडा; Video Viral.या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाकडून तिसऱ्या दिवशी ३४.१ षटकापून २ बाद १६६ धावांपासून पुढे खेळायला सुरुवात केली. यावेळी ट्रॅव्हिस हेड ९१ धावांवर, तर मायकल नासिर १ धावेवर नाबाद होते. या दोघांनी सुरुवात चांगली केली. हेडने आणखी एक शतक केले. पण नाईट वॉचमन म्हणून आलेला नासिर २४ धावांवर बाद झाला. पण त्यानंतर हेडला कर्णधार स्मिथची साथ मिळाली. त्यांच्यात ५४ धावांची भागीदारी झाली. हेडने दीडशतकी खेळीही केली. पण त्यानंतर त्याला जेकॉब बेथलने पायचीत केले. हेडने १६६ चेंडूत २४ चौकार आणि १ षटकारासह १६३ धावा केल्या. .तो बाद झाल्यानंतर स्मिथने जबाबदारी खांद्यावर घेतली. त्याने आधी उस्मान ख्वाजाला साथीला घेत अर्धशतकी भागीदारी केली. उस्मान ख्वाजा १७ धावांवर बाद झाल्यानंतर त्याला काही वेळ ऍलेक्स कॅरीने (१६) साथ दिली. त्यानंतर स्मिथ आणि कॅमेरॉन ग्रीन यांच्यात ७१ धावांची चांगली भागीदारी झाली. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाने डावात आघाडीही घेतली. पण ग्रीन ३७ धावा करून बाद झाला. पण असे असतानाही ९ व्या क्रमांकावर उतलेल्या ब्यु वेबस्टरनही चांगली साथ स्मिथला देताना अर्धशतकी भागीदारी केली. त्यामुळे ऑस्ट्रेलियाने ५०० धावांचा टप्पा पार केला. यादरम्यान, स्मिथने ११० व्या षटकात १६६ चेंडूत त्याचे शतक पूर्ण केले..स्मिथने राहुल द्रविडला टाकले मागेस्टीव्ह स्मिथचे हे कसोटी कारकिर्दीतील ३७ वे शतक आहे. त्यामुळे तो आता सर्वाधिक कसोटी शतके करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत राहुल द्रविडला (Rahul Dravid) मागे टाकत पाचव्या क्रमांकावर आला आहे. द्रविडने ३६ कसोटी शतके केली आहेत. स्टीव्ह स्मिथच्या पुढे आता केवळ सचिन तेंडुलकर (५१ शतके), जॅक कॅलिस (४५ शतके), रिकी पाँटिंग (४१ शतके), जो रुट (४१ शतके) आणि कुमार संगकारा (३८ शतके) हे खेळाडू आहेत..Ashes 2025-26: जो रुटची वर्षाच्या सुरुवातीलाच विक्रमी फिफ्टी, सचिन तेंडुलकरचा हा मोठा वर्ल्ड रेकॉर्ड मोडण्याच्या उंबरठ्यावर.ऍशेसमध्ये स्मिथच्या पुढे केवळ ब्रॅडमनस्मिथचे ऍशेस मालिकेच्या (Ashes Series) इतिहासातील हे १३ वे शतक होते. त्यामुळे आता तो ऍशेस मालिकेत सर्वाधिक शतके करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आला आहे. त्याने जॅक हॉब्स यांच्या १२ ऍशेस शतकांच्या विक्रमाला मागे टाकले आहे. या यादीत स्मिथच्या पुढे फक्त डॉन ब्रॅडमन आहे.इतकेच नाही, तर स्मिथने ही शतकी खेळी करताना ऍशेसमध्ये सर्वाधिक धावा करणाऱ्या खेळाडूंच्या यादीतही हॉब्स यांच्या ३६३६ धावांच्या विक्रमाला मागे टाकत दुसरा क्रमांक मिळवला आहे. त्याने ३६८० धावा पार केल्या आहेत. या यादीतही स्मिथच्या पुढे फक्त ब्रॅडमन आहेत. त्यांनी ऍशेसमध्ये ५०२८ धावा केल्या आहेत.ऍशेसमध्ये सर्वाधिक शतके करणारे खेळाडू१९ शतके - डॉन ब्रॅडमन (३७ सामने)१३ शतके - स्टीव्ह स्मिथ (४१ सामने)१२ शतके - जॅक हॉब्स (४१ सामने)१० शतके - स्टीव्ह वॉ (४५ सामने)९ शतके - वॅली हॅमंड (३३ सामने)९ शतके - डेव्हिड गोव्हर (३८ सामने).हे पहिल्यांदाच घडलंदरम्यान, सध्या सुरु असलेल्या सिडनी कसोटीत इंग्लंडसाठी पहिल्या डावात जो रुटनेही १६० धावांची खेळी केली होती. त्यामुळे असं पहिल्यांदाच झालं की एकाच कसोटी सामन्यात जो रुट आणि स्टीव्ह स्मिथ या दोघांनीही शतके केली आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.