बेन स्टोक्स-मार्नस लॅब्युशेन भिडले, Ashes च्या शेवटच्या सामन्यात राडा; Video Viral

ऍशेस मालिकेत नेहमीच ऑस्ट्रेलिया आणि इंग्लंड संघात रोमांचक स्पर्धा पाहायला मिळते. या मालिकेदरम्यान मोठ्या प्रमाणात स्लेजिंगही होते, तसेच खेळाडूंमध्ये वादाचे प्रसंगही अनेकदा ओढावले आहेत. सध्याही सुरू असलेल्या ऍशेस २०२५-२६ मालिकेतही (Ashes 2025-26) सोमवारी अशी घटना घडली. इंग्लंडचा कर्णधार बेन स्टोक्स (Ben Stokes) आणि ऑस्ट्रेलियाचा मार्नस (Marnus Labuschagne) लॅब्युशेन यांच्यात शाब्दिक वाद झाले. या मालिकेत इंग्लंडकडून अपेक्षित कामगिरी झालेली नाही. मात्र पहिले तीन सामने गमावल्यानंतर चौथा सामना जिंकून त्यांनी प्रतिष्ठा राखली आहे. अशा आता पाचवा सामना रविवारी (४ जानेवारी) सिडनी क्रिकेट ग्राऊंडवर सुरू झाला आहे..Ashes: गॅबा कसोटीत ड्रामा! स्टीव्ह स्मिथ चौकार - षटकार ठोकत असताना जोफ्रा आर्चरला भिडला; वादाचा Video Viral.या सामन्यात इंग्लंडने प्रथम फलंदाजी करताना ९७.३ षटकात सर्वबाद ३८४ धावा केल्या. त्यांचा डाव दुसऱ्या दिवशी सोमवारी (५ जानेवारी) संपला. त्यानंतर ऑस्ट्रेलिया संघ पहिल्या डावातील फलंदाजीसाठी मैदानात उतरला. इंग्लंडकडून सलामीवीर ट्रॅव्हिस हेड आणि जॅक वेदरल्ड यांनी चांगली सुरुवात केली होती. त्यांनी ५७ धावांची भागीदारी केली. पण वेदरल्ड २१ धावांवर बेन स्टोक्सच्या गोलंदाजीवर पायचीत झाला. त्यानंतर हेडला साथ मिळाली ती मार्नस लॅब्युशेनची. एकिकडे हेड आक्रमक खेळत असताना लॅब्युशेन त्याला भक्कम साथ देत होता. त्यांच्यात दुसर्या विकेटसाठी १०५ धावांची भागीदारीही झाली..या भागीदारीदरम्यान इंग्लंडचा कर्णधार बेन स्टोक्स आणि मार्नस लॅब्युशेन यांच्यात वाद झाल्याचे दिसले. २९ व्या षटकात स्टोक्स गोलंदाजी करत असताना सहाव्या चेंडूवर हेडने चौकार मारला. हा चेंडू हेडच्या पॅडला लागल्याचे इंग्लंडला वाटले, त्यामुळे त्यांनी पायचीतसाठी अपील केले, पण पंचांनी त्याच्या बॅटचा स्पर्श चेंडूला झाल्याचे सांगत अपील फेटाळले. त्यानंतर लॅब्युशेन आणि स्टोक्स एकमेकांना भिडले. त्यांच्यात शाब्दिक वाद झाल्याचे दिसले. यादरम्यान स्टोक्सने लॅब्युशेनचं बोलणं ऐकू न आल्याने त्याच्याजवळ जाऊन गळ्यात हात टाकून तो काय म्हणतोय ऐकलं, मात्र ही कृती मैत्रीपूर्ण नव्हती. यादरम्यान पंचही मध्ये पडले. या वादाचा व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे..दरम्यान, स्टोक्सने त्याच्या पुढच्याच षटकात म्हणजे डावाच्या ३१ व्या षटकात लॅब्युशेनला बाद केले. यावेळी विकेटचे सेलीब्रेशन करण्यापूर्वी स्टोक्सने आधी लॅब्युशेनवर काहीही न बोलता फक्त कटाक्ष टाकला आणि त्यानंतर संघसहकाऱ्यांसह सेलीब्रेशन केले. लॅब्युशेन ६८ चेंडूत ४८ धावा करून बाद झाला. त्यानंतर केवळ काही षटकांचाच खेळ बाकी असल्याने नाईट वॉचमन म्हणून मिचेल नासिर फलंदाजीला आला. पण काही वेळातच पावसाला सुरुवात झाल्याने दुसऱ्या दिवसाचा खेळ थांबला..Ashes Series : क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाच्या सीईओंची झोप उडाली; दोन दिवसांत सामना संपल्यामुळे नुकसानीची भीती.दुसऱ्या दिवशी खेळ थांबला, तेव्हा ऑस्ट्रेलियाने ३४.१ षटकात २ बाद १६६ धावा केल्या होत्या. ट्रॅव्हिस हेड शतकाच्या उंबरठ्यावर आहे. तो ८७ चेंडूत १५ चौकारांसह ९१ धावांवर नाबाद आहे. तसेच मिचेल नासिर १ धावेवर नाबाद आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.