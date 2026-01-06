Steve Smith Video: धडपडा स्मिथ! इंग्लंडच्या गोलंदाजाचा चेंडू चुकवायला गेला अन् डायरेक्ट कोलांटीच मारायला लागली

ऍशेस २०२५-२६ मालिकेतील पाचवा आणि शेवटचा सामना रविवारपासून (४ जानेवारी) सिडनी क्रिकेट ग्राऊंडवर खेळला जात आहे. या सामन्यात ऑस्ट्रेलियासाठी पहिल्या डावात तिसऱ्या दिवशी (मंगळवार, ६ जानेवारी) ट्रॅव्हिस हेड पाठोपाठ कर्णधार स्टीव्ह स्मिथनेही शतकी खेळी केली. स्मिथ (Steve Smith) ही शतकी खेळी करत असताना एक गमतीशीर घटनाही घडली, ज्याचा व्हिडिओ व्हायरल (Cricket Viral Video) होत आहे..Steve Smith ची गाडीही सुस्साट...! शतक ठोकत द्रविडला टाकलं मागे; Ashes मध्ये फक्त ब्रॅडमनच पुढे.झाले असे की ऑस्ट्रेलियाकडून पहिल्या डावात स्टीव्ह स्मिथ मायकल नासिर २४ धावांवर बाद झाल्यानंतर पाचव्या क्रमांकावर फलंदाजीला उतरला होता. यावेळी इंग्लंडचा गोलंदाज जोश टंग याचा तो सामना करत होता. टंगने एक चेंडू आखुड टप्प्यचा टाकला, जो चेंडू सोडण्याचा विचार स्मिथने अखेरच्या क्षणी केला. यावेळी तो चेंडू सोडत असताना पाठीवर खाली पडला आणि त्याने कोलांटी मारली. विचित्र पद्धतीने खाली पडल्याने त्यालाच स्वत:वर हसू आले होत. त्याला असं पडलेलं पाहून आजूबाजूचे खेळाडूंच्या चेहऱ्यावरही हसू होतं..तथापि, स्मिथ हा नेहमीच त्याच्या अनोख्या शैलीने फलंदाजीसाठी ओळखला जातो. तो फलंदाजीदरम्यान स्थिर कधीच थांबत नाही, त्यामुळे तो कधीकधी विचित्र पोझिशनंमध्येही शॉट मारताना दिसतो . बऱ्याचदा त्याच्या या शैलीमुळे त्याला फलंदाजी करताना गोलंदाजांना कठीणही जाते.ब्रायडन कार्सला गॉगल उलटा घालायला सांगितलास्मिथ ही खेळी करत असताना एका क्षणी मिड-ऑफला क्षेत्ररक्षण करत असलेल्या इंग्लंडच्या ब्रायडन कार्सच्या टोपीवर त्याचे गॉगल होते. यावेळी सुर्याचा प्रकाश त्यावर पडत असल्याने स्मिथला त्याचा त्रास होत होता. त्यामुळे त्याने त्याच्या फलंदाजीवेळी थांबून कार्सला आवाज देत त्याचा गॉगल टोपीला उलट्या बाजूने घालायची विनंतीही केली. ते ऐकून कार्सने हसत त्याला गॉगल उलटा घातला. हा व्हिडिओही व्हायरल होत आहे. .ऑस्ट्रेलियाकडे मोठी आघाडीदरम्यान, या सामन्यात ऑस्ट्रेलियासाठी ट्रॅव्हिस हेडने १६६ चेंडूत १६३ धावांची खेळी केली. त्याने स्मिथसोबतही ५४ धावांची भागीदारी केली. या सामन्यात तिसरा दिवस संपला, तेव्हा ऑस्ट्रेलियाने ७ बाद ५१८ धावा केल्या होत्या. त्यामुळे त्यांनी १३४ धावांची आघाडी मिळवली आहे. तिसऱ्या दिवस अखेर स्मिथ २०५ चेंडूत १२९ धावांवर नाबाद आहे. त्याच्यासोबत ब्यु वेबस्टर ४२ धावांवर नाबाद खेळत आहे. या दोघांमध्ये नाबाद ८१ धावांची भागीदारी झाली आहे. स्मिथचे हे कसोटीतील ३७ वे, तर ऍशेस मालिकेतील १३ वे शतक आहे..बेन स्टोक्स-मार्नस लॅब्युशेन भिडले, Ashes च्या शेवटच्या सामन्यात राडा; Video Viral.तत्पुर्वी, इंग्लंडने या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना पहिल्या डावात ९७.३ षटकात सर्वबाद ३८४ धावा केल्या आहेत. इंग्लंडकडून जो रुटने १६० धावांची खेळी केली. तसेच हॅरी ब्रुकने ८४ धावांची खेळी केली, तर जॅमी स्मिथने ४६ धावा केल्या. ऑस्ट्रेलियाकडून गोलंदाजी करताना मायकल नासिरने ४ विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.