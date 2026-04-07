IPL 2026 : जरा 'बडबड' कमी कर... वीरेंद्र सेहवागचा KKR कॅप्टन अजिंक्य रहाणेला सल्ला; म्हणाला, बच्चन, तेंडुलकर यांच्याकडून शिक

Sehwag statement on Rahane behavior controversy: अजिंक्य रहाणे आणि कोलकाता नाइट रायडर्स, हे सध्या चाहत्यांच्या रडारवर आहेत.. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये KKR ला अद्याप चांगली कामगिरी करता आलेली नाही. त्यांना तीन सामन्यांत एकही विजय मिळवता आलेला नाही आणि काल इडन गार्डनवरील सामना पावसामुळे रद्द झाल्याने, त्यांना एक गुण मिळाला. पण, सतत होत असलेल्या टीकेवर कर्णधार अजिंक्यचा पारा चढलेला पाहायला मिळाला आणि त्याचे हे वागणे माजी खेळाडू वीरेंद्र सेहवागला आवडलेले नाही. त्याने अजिंक्यचे कान टोचले आहे..नुकतेच एका पत्रकार परिषदेत आपल्या स्ट्राईक रेटबद्दल विचारलेल्या प्रश्नावरून रहाणे संतापला होता. रहाणेने अशा टीकेला आपल्या बॅटने आणि चांगल्या कामगिरीने उत्तर दिले पाहिजे, असा सल्ला वीरूने क्रिकबजच्या कार्यक्रमातून दिला..माझ्या मते खेळाडूंनी अशा गोष्टी बोलू नयेत. मला माहित आहे की रहाणे कर्णधार आहे आणि त्याला कॅमेरून ग्रीन गोलंदाजी का करत नाहीये याचं कारण विचारण्यात आलं होतं. रहाणेकडे सरळ उत्तर नव्हतं, म्हणून तो म्हणाला की क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाला विचारा. मी ते समजू शकतो. मात्र, जर कोणी माझ्या स्ट्राइक रेटवर किंवा फलंदाजीच्या शैलीवर प्रश्न विचारत असेल, तर कौतुक करणं किंवा टीका करणं हे लोकांचं काम आहे. तुमचं कौतुक होवो किंवा टीका होवो, अशा परिस्थितीत तुम्हाला शांत राहावं लागतं- वीरेंद्र सेहवाग.सेहवागने रहाणेला शब्द जपून वापरण्यास सांगितले. तो म्हणाला, "रहाणे टीकेला प्रत्युत्तर देत होता, पण अमिताभ बच्चन यांनीही कधी टीकेला प्रत्युत्तर दिले नाही. सचिन तेंडुलकरपेक्षा उत्तम उदाहरण असू शकत नाही, ज्यांचा उल्लेख एका वृत्तपत्राने 'एंडुलकर' असा केला होता. पण, त्याने कामगिरीतून उत्तर दिले होते.".सनरायझर्स हैदराबादविरुद्धच्या पराभवानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत रहाणेला त्याच्या स्ट्राईक रेटबद्दल विचारण्यात आले. त्यावर तो म्हणाला, "२०२३ पासून माझा स्ट्राईक रेट चांगला राहिला आहे. जे लोक याबद्दल बोलत आहेत, त्यांनी कदाचित सामने पाहिले नाहीत किंवा त्यांचा माझ्याविरुद्ध काहीतरी हेतू आहे. त्यांना मला खेळताना बघायचे नाही.".