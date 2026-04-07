IPL 2026 : जरा 'बडबड' कमी कर... वीरेंद्र सेहवागचा KKR कॅप्टन अजिंक्य रहाणेला सल्ला; म्हणाला, बच्चन, तेंडुलकर यांच्याकडून शिक

Virender Sehwag advice to Ajinkya Rahane: वीरेंद्र सेहवाग याने अजिंक्य रहाणेच्या वागण्यावर जोरदार टीका केली आहे. Kolkata Knight Riders च्या खराब कामगिरीनंतर रहाणेने टीकाकारांना उत्तर देण्याच्या शैलीवर सेहवाग नाराज असल्याचे दिसून आले.
Virender Sehwag said that Ajinkya Rahane should not engage with critics or answer them. 

Swadesh Ghanekar
Sehwag statement on Rahane behavior controversy: अजिंक्य रहाणे आणि कोलकाता नाइट रायडर्स, हे सध्या चाहत्यांच्या रडारवर आहेत.. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये KKR ला अद्याप चांगली कामगिरी करता आलेली नाही. त्यांना तीन सामन्यांत एकही विजय मिळवता आलेला नाही आणि काल इडन गार्डनवरील सामना पावसामुळे रद्द झाल्याने, त्यांना एक गुण मिळाला. पण, सतत होत असलेल्या टीकेवर कर्णधार अजिंक्यचा पारा चढलेला पाहायला मिळाला आणि त्याचे हे वागणे माजी खेळाडू वीरेंद्र सेहवागला आवडलेले नाही. त्याने अजिंक्यचे कान टोचले आहे.

Ajinkya Rahane
sports
Cricket News
Cricket News in Marathi
Kolkata Knight Riders
indian premier league
virender Sehwag
cricket news today
IPL 2026

