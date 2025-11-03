Women's World Cup : भारतीय महिला संघाचे गाणं ऐकलंत का? चार वर्षांपूर्वी ठरवलं होतं, जेव्हा वर्ल्ड कप जिंकू तेव्हा... Video Viral

Emotional video of India women cricketers singing after World Cup win: भारतीय महिला क्रिकेट संघाने वन डे वर्ल्ड कप विजयाचं सेलिब्रेशन अनोख्या पद्धतीनं केलं. दक्षिण आफ्रिकेवर फायनलमध्ये ५२ धावांनी विजय मिळवून भारतीय महिलांनी पहिले वर्ल्ड कप जेतेपद नावावर केले. कपिल देव, महेंद्रसिंग धोनी यांच्यानंतर भारताला वन डे वर्ल्ड कप जिंकून देणाऱ्या कर्णधाराचा मान हरमनप्रीत कौरने पटकावला आहे. भारताला आयसीसी स्पर्धा जिंकून देणारी ती चौथी कर्णधार ( पुरुष व महिला) ठरली आहे. या विजयानंतर भारतीय संघ खेळपट्टीभवती उभा राहिला आणि जेमिमा रॉड्रिग्जने गाण्याची सुरुवात केली. चार वर्षांपूर्वी संघाने ठवलेले की जेव्हा वर्ल्ड कप जिंकू तेव्हा संघाचे हे गाणे गाऊ.. आज तो क्षण आलाय, असे जेमिमा म्हणाली.. .नवी मुंबईच्या डी वाय पाटील स्टेडियमवर रविवारी मध्यरात्री भारताने वर्ल्ड कप उंचावला. भारताच्या २९८ धावांचा पाठलाग करताना आफ्रिकेचा संपूर्ण संघ २४६ धावांवर तंबूत परतला. दीप्ती शर्माने ३९ धावांत ५ , तर शफाली वर्माने दोन विकेट्स घेतल्या. या दोघींनी फलंदाजीत अनुक्रमे ५८ व ८७ धावांचे योगदानही दिले होते. शफालीला प्लेअर ऑफ दी मॅच, तर दीप्तीला प्लेअऱ ऑफ दी सीरिज पुरस्कारने गौरविण्यात आले. दीप्तीने या स्पर्धेत २२ विकेट्स व २१५ धावा अशी अष्टपैलू कामगिरी केली. .Women's World Cup : भारतीय महिलांनी वर्ल्ड कप जिंकला, आता विजयी मिरवणूक होणार का? BCCI कडून आले महत्त्वाचे अपडेट्स .वर्ल्ड कप स्पर्धेत भारताचे प्लेअर ऑफ द सिरीज पुरस्कार विजेते खेळाडू - सचिन तेंडुलकर (२००३), युवराज सिंग (२०११), विराट कोहली (२०२३), दीप्ती शर्मा (२०२५)* .भारताने जिंकलेल्या आयसीसी स्पर्धेत सर्वाधिक धावा१९८३ वन वर्ल्ड कप- कपिल देव (३०३)२००७ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप - गौतम गंभीर (२२७)२०११ वन डे वर्ल्ड कप - सचिन तेंडुलकर (४८२)२०१३ चॅम्पियन्स ट्रॉफी - शिखर धवन (३६३)२०२४ ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप - रोहित शर्मा (२५७)२०२५ चॅम्पियन्स ट्रॉफी - श्रेयस अय्यर (२४३)२०२५ महिला वर्ल्ड कप - स्मृता मानधना (४३४)* .ICCपेक्षा BCCIकडून जास्त बक्षीस! भारतीय महिला संघासह सपोर्ट स्टाफ होणार मालामाल. भारतीय महिला संघाने २००५ व २०१७ मध्ये वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या फायनलमध्ये धडक दिली होती, परंतु दोन्ही वेळेत त्यांना उपविजेतेपदावर समाधान मानावे लागले होते. काल ते स्वप्न सत्यात उतरलं अन् भारतीय खेळाडूंनी संघासाठी तयार केलेलं गाणं गायलं... .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.