राग, निराशा अन्‌ हतबलता वाढतेय! ISL सुरू करण्यासाठी भारतीय फुटबॉलपटूंची आर्त हाक...

भारतातील सर्वात मोठी व्यावसायिक फुटबॉल स्पर्धा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या इंडियन सुपर लीगला (आयएसएल) यंदाच्या मोसमात अद्याप मुहूर्त मिळालेला नाही. यामुळे फुटबॉलपटू, प्रशिक्षक, चाहत्यांचे नुकसान होत आहे. राग, निराशा अन् हतबलता वाढत चालली आहे. याच पार्श्वभूमीवर आयएसएल ही स्पर्धा पुन्हा सुरू करण्याची आर्त हाक भारतातील फुटबॉलपटूंकडून मारण्यात आली आहे. .अखिल भारतीय फुटबॉल संघटना व रिलायन्स यांच्या पुढाकाराने आयएसएल ही स्पर्धा १५ वर्षे सुरू होती, मात्र कराराचे नूतनीकरण करण्यात आले नाही. त्यामुळे यंदा अद्याप या स्पर्धेचा श्रीगणेशा झालेला नाही. गेल्या आठवड्यात अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघाकडून सांगण्यात आले की, आयएसएलच्या व्यावसायिक हक्कांसाठी मागवलेल्या प्रस्तावांना कोणतीही बोली मिळालेली नाही. ही बोली १६ ऑक्टोबरला मागवली होती. तसेच आगामी करार १५ वर्षांचा असणार होता..Sky Football Stadium: सौदी अरेबियातील स्काय स्टेडियमचा व्हायरल Video खोटा! समोर आलं वेगळंच सत्य.भारतीय फुटबॉल संघातील स्टार खेळाडू संदेश झिंगन या वेळी भावुक होऊन म्हणाला की, "खेळाडू, प्रशिक्षक, चाहत्यांना स्पर्धा केव्हा सुरू होते याची प्रतीक्षा आहे. आम्ही खूप मेहनत केली. खूप काही दिले आहे. पण मोसम न खेळताच संपत चालला आहे." पुढे तो सांगतो की, "संपूर्ण भारतीय फुटबॉल व्यवस्था अनिश्चिततेत आहे. स्वप्ने थांबली आहेत. भविष्य प्रश्नचिन्हाखाली आहे. प्रत्येक दिवस आम्ही थांबतो आहोत. भारतीय फुटबॉल पूर्वपदावर आणण्यासाठी कृतीची वेळ आली आहे.".सुनील छेत्री व गुरप्रीत सिंग संधू या फुटबॉलपटूंनीही सोशल माध्यमावर आपले मत व्यक्त केले आहे. ते सांगतात की, "आम्ही आयएसएलमध्ये खेळणारे व्यावसायिक फुटबॉलपटू एकत्र आलो आहोत. आमचा एकच संदेश आहे. आम्हाला खेळायचे आहे. तेही आता लगेच. आमचा राग, निराशा आणि वेदना आता बदलत चालली आहे. आम्हाला आमच्या चाहत्यांसमोर, कुटुंबांसमोर पुन्हा खेळायचे आहे. आमच्या प्रिय खेळाला पुन्हा उभारी देण्यासाठी जे काही करावे लागेल, ते करण्यास तयार आहोत." अशा शब्दांत त्यांनी भावना मांडल्या..India Women Football: भारतीय महिला फुटबॉल संघाची झेप; एएफसी आशियाई करंडकासाठी पात्र; म्यानमारला नमवत गटात अव्वल.संघटनेसमोर आव्हान'आयएसएल'च्या व्यावसायिक हक्कांसाठीच्या प्रस्तावांना बोली न लागल्यामुळे अखिल भारतीय संघटनेसमोर मोठे आव्हान उभे ठाकले आहे. 'आयएसएल'ला आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्यासाठी राष्ट्रीय संघटनेला पुढाकार घ्यावा लागणार आहे..अंधारातून प्रकाशात येण्याची गरजफुटबॉलपटूंनी दिलेल्या विनंतीपत्रात असे म्हटले आहे की, "भारतीय फुटबॉल हंगाम त्वरित सुरू करा. देशाला आत्ता स्पर्धात्मक फुटबॉलची गरज आहे. आम्ही व्यावसायिक खेळाडू आहोत आणि मैदानावर उतरायला सदैव तयार आहोत. आम्ही फक्त एवढीच अपेक्षा करतो की, खेळ चालवणाऱ्यांनी आमच्या या निराशेची दखल घ्यावी आणि प्रामाणिक प्रयत्न करावेत. आम्ही अंधारात काळ अडकलो आहोत. आता थोड्या प्रकाशाची गरज आहे.".