Imran Khan यांच्याशी जेलमध्ये नीट वागा! गावसकर, कपिल देवसह 'या' दिग्गज क्रिकेटर्सचं पाकिस्तानी सरकारला पत्र...

Top Cricket Icons Demand Immediate Medical Aid for Imran Khan: पाकिस्तानचे विश्वविजेते कर्णधार आणि माजी पंतप्रधान इम्रान खान यांच्यासाठी १४ दिग्गज क्रिकेट कर्णधारांनी मदतीचा हात पुढे केला आहे. यामध्ये भारताचे सुनील गावसकर आणि कपिल देव यांचाही समावेश आहे. इम्रान खान (Imran Khan) हे गेले २ वर्षांपासून जेलमध्ये आहेत. पण त्यांची प्रकृती ठीक नसल्याचे समोर आले होते. त्यामुळे जगभरातील १४ माजी कर्णधारांनी त्यांच्यासाठी पाकिस्तान सरकारकडे त्यांच्यावरील चांगल्या उपचारासाठी (Fair Treatment) मागणी केली आहे. .Imran Khan Latest News: पाकिस्तानचे माजी पंतप्रधान इमरान खान यांची तुरुंगात हत्या? ; भेटायला गेलेल्या बहिणींना झाली मारहाण!.इम्रान खान यांची बहीण अलीमा खानुम यांनी काही दिवसांपूर्वी इम्रान खान यांना जेलमध्ये दिल्या जाणाऱ्या वागणूकीबाबत आणि बिघडत जाणाऱ्या प्रकृतीबाबत आवाज उठवला होता. तसेच काही दिवसांपूर्वी न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या वकीलाने दावा केला होता की इम्रान खान यांनी तीन महिने केलेल्या तक्रारीकडे जेलमधील अधिकाऱ्यांनी दुर्लक्ष केले. इम्रान खान यांच्या उजव्या डोळ्याची केवळ १५ टक्के दृष्टी शिल्लक आहे.आता सुनील गावसकर (Sunil Gavaskar), कपील देव (Kapil Dev), मायकल आर्थर्टन, ऍलन बॉर्डर, मायकल ब्रेअर्ली, ग्रेग चॅपेल, इयान चॅपेल, डेव्हिड गोवर, किम ह्युज, नासीर हुसेन, क्लाईव्ह लॉईड, स्टीव्ह वॉ, जॉन राईट आणि बेलिंडा क्लार्क या १४ दिग्गज क्रिकेटपटूंनी इम्रान खान यांच्यावर शारीरीक, मानसिक आणि सामाजिकदृष्ट्या चांगल्या उपचारासाठी पाकिस्तान सरकारकडे मागणी केली आहे..या १४ खेळाडूंच्या निवेदनात तीन महत्त्वाच्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत, यामध्ये इम्रान खान यांच्या आरोग्यविषयक समस्या सोडवण्यासाठी त्यांच्या पसंतीच्या तज्ञांकडून त्वरित, पुरेशी आणि सतत वैद्यकीय मदत दिली जावी, आंतरराष्ट्रीय मानकांनुसार कुटुंबातील सदस्यांना नियमित भेटण्याची परवानगी असते, विनाकारण विलंब किंवा अडथळा न येऊ देता कायदेशीर प्रक्रिया निष्पक्ष आणि पारदर्शक असाव्यात, या मागण्यांचा समावेश आहे.या निवेदनात असेही म्हटले आहे की जेलमध्ये असताना त्यांची दृष्टी कमी होत चलली आहे आणि त्यांची प्रकृतीही ढासळत चालली असल्याच्या अलीकडच्या बातम्यांमधून समजले आहे, त्यामुळे चिंता वाटत आहे. सीमापार जाऊन निष्पक्ष खेळ, सन्मान आणि आदर या मुल्यांना जपत त्यांचे सहकारी क्रिकेटपटू म्हणून आमचा असा विश्वास आहे की इम्रान खानसारख्या व्यक्तीला माजी पंतप्रधान आणि जागतिक क्रीडा आयकॉन म्हणून शोभेल असे आदराने आणि मुलभूत माणूसकीने वागवले पाहिजे..या निवेदनात १९९२ मध्ये इम्रान खान यांच्याच नेतृत्वात पाकिस्तानने वर्ल्ड कप जिंकला असल्याचेही अधोरेखित केले आहे. तसेच हा विजय कौशल्य, नेतृत्व आणि खिलाडूवृत्तीवर आधारित होता, ज्याने पुढच्या पिढ्यांना प्रेरणा दिली होती, असंही निवेदनात म्हटले आहे.याशिवाय आमच्यापैकी अनेकजण त्यांच्याविरोधात खेळलो आहोत, मैदानात एकत्र होतो आणि त्यांच्या अष्टपैलू क्षमतेची आणि स्पर्धात्मक भावनेची प्रेरणा घेत पुढे गेलो होतो. तो एक सर्वोत्तम अष्टपैलू खेळाडूंपैकी आणि कर्णधारांपैकी एक होता. त्याने खेळाडू, चाहते आणि प्रशासनाकडूनही कौतुक मिळवले होते. क्रिकेटपलिकडे इम्रान खान पाकिस्तानचे पंतप्रधान होते, त्यांनी आव्हानात्मक काळात देशाचे नेतृत्व केले होते. राजकीय दृष्टीकोन काहीही असला तरी लोकशाही पद्धतीने देशाच्या सर्वोच्च पदावर ते निवडून आले होते, असंही या निवेदनात अधोरेखित करण्यात आले आहे..Imran Khan Jail Torture : इम्रान खान यांचा तुरुंगात छळ सुरू ; एक डोळा पूर्णपणे निकामी होण्याच्या मार्गावर!.शेवटी निवेदनात म्हटले आहे की क्रिकेट नेहमीच देशांमधील एक पूल बनला आहे. स्टम्प काढल्यानंतर स्पर्धा संपते आणि आदर राहतो. इम्रान खान यांनी ही भावना नेहमीच जपली होती. आम्ही अधिकाऱ्यांना आवाहन करतो की त्यांनी सभ्यता आणि न्यायाच्या तत्त्वांचे पालन करावे. हे आवाहन कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रियेला बाधा न आणता खिलाडूवृत्तीने आणि माणूसकीच्या भावनेतून करण्यात आले आहे..इम्रान खान यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये ८८ कसोटी सामने खेळले असून ३६२ विकेट्स घेतल्या आहेत आणि ६ शतकांसह ३८०७ धावा केल्या. १७५ वनडे क्रिकेटमध्ये १८२ विकेट्स घेतल्या असून १ शतकासह ३७०९ धावा केल्या आहेत.