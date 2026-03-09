Viral Video : सुनील गावस्करांनी वचन पाळले, टीम इंडियाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर सूर्यकुमार यादवसोबत 'झिंगाट' डान्स...

Suryakumar Yadav celebrates with Sunil Gavaskar dance video: ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेपूर्वी महान फलंदाज सुनील गावस्कर यांनी भारतीय संघ व कर्णधार सूर्यकुमार यादवला एक वचन दिले होते. भारतीय संघाने वर्ल्ड कप जेतेपद कायम राखण्यात यश मिळवले, तर ते डान्स करतील, असे ते वचन होते. गावस्कर भारताच्या विजयाचा नेहमी जल्लोषात आनंद साजरा करताना दिसतात आणि याहीवेळेस ते मागे राहिले नाहीत..."जेव्हा तुम्ही ट्रॉफी उचलाल, तेव्हा मी नाचायला सुरुवात करेन," असे गावस्कर म्हणाले होते. "नृत्य हा माझा कार्डिओ आहे. बाकीचे सर्वजण तीव्र कार्डिओ करतात, पण वयामुळे मी ते करू शकत नाही. म्हणून मी नाचून कार्डिओ करतो. तुमच्या देशाचा ध्वज फडकताना पाहण्यात खूप आनंद होतो. कधीकधी भावना बाहेर येतात,"असेही गावस्कर म्हणाले होते. रविवारी भारतीय संघाने जेतेपद पटकावल्यनंतर गावस्कर यांनी वचन पूर्ण केले..भारताने न्यूझीलंडला हरवून तिसऱ्यांदा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला तेव्हा, गावस्कर यांना आपला उत्साह आवरता आला नाही आणि तो भारतीय संघाच्या विजयाच्या जल्लोषात सामील झाले. गावस्कर यांनी कर्णधार सूर्यकुमारसोबत नाचण्याचा निर्णय घेतला आणि भारतीय कर्णधाराने होकार दिला..ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप विजयानंतर गावस्कर यांनी सूर्यकुमारचे कौतुक केले. इंडिया टुडेशी बोलताना गावस्कर म्हणाले की, सूर्यकुमार रोहित शर्माच्या तालमीत तयार झाला आहे आणि ड्रेसिंग रूममध्ये तो नेता आहे, ज्याकडे सर्वजण आदराने पाहतात. तो इतका शांत, संघटित कर्णधार आहे, की तो रोहित शर्माच्या साच्यात बसतो. नेहमी हसतमुख आणि दृष्टिकोनात नेहमीच सकारात्मक, असते..सूर्यकुमार यादव हा भारताला वर्ल्ड कप जिंकून देणारा चौथा कर्णधार ठरला आहे. १९८३ मध्ये कपिल देव यांनी वन डे वर्ल्ड कप जिंकला, त्यानंतर महेंद्रसिंग धोनीच्या नेतृत्वाखाली २००७ चा ट्वेंटी-२० व २०११ चा वन डे वर्ल्ड कप जिंकला, रोहित शर्माच्या संघाने २०२४ मध्ये ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपचा दुष्काळ संपवला अन् काल सूर्याने पुन्हा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.