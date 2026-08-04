'Ajinkya Rahane ने बुडणारं जहाज वाचवलेलं, पण त्याला श्रेय मिळालं नाही...', गावसकरांचा भारतीय क्रिकेटवर निशाणा

Sunil Gavaskar Pays Tribute to Ajinkya Rahane's Captaincy: भारताचा अनुभवी फलंदाज अजिंक्य राहणेने (Ajinkya Rahane) मागच्या आठवड्यात सर्वप्रकारच्या क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली. त्याने व्हिडिओ सोशल मीडियावर शेअर करत त्याच्या निवृत्तीबद्दल (Retirement) माहिती दिली. रहाणे भारताचा अनेक वर्षे मधल्या फळीतील भरवशाचा फलंदाज राहिला होता. तसेच त्याने अनेकदा नियमित कर्णधारांच्या अनुपस्थितीत नेतृत्वाची जबाबदारी सांभाळली. त्याच्या नेतृत्वातील उल्लेखनीय मालिका विजय म्हणजे बॉर्डर-गावसकर ट्रॉफी २०२०-२१. पण असे असले तरी त्याला अपेक्षित श्रेय (Credit) मिळाले नसल्याचे सुनील गावसकरांनी (Sunil Gavaskar) म्हटले आहे. .IND vs SL, Test: भारताची चिंता वाढली! ७ ऑगस्टच्या सामन्याबाबत समोर आली महत्त्वाची अपडेट.बॉर्डर-गावसकर ट्रॉफी २०२०-२१ स्पर्धेदरम्यान, भारताचा नियमित कर्णधार विराट कोहली पहिल्या कसोटीनंतर पितृत्व रजा घेऊन मायदेशी परतला होता. त्यावेळी रहाणेने उर्वरित मालिकेत नेतृत्व केले होते. विशेष म्हणजे पहिल्या कसोटीत भारतीय संघाला लाजिरवाणा पराभव स्वीकारावा लागला होता. केवळ ३६ धावांवर भारतीय संघ सर्वबाद झाला होता. पण या परिस्थितीतही रहाणेच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने नंतर पुनरागमन करत मालिका २-१ ने जिंकून ऐतिहासिक विजेतेपद जिंकले होते..गावसकरांनी मीड-डे च्या त्यांच्या स्तंभात रहाणेबद्दल लिहिले की 'त्याची कर्णधार म्हणून अफलातून कामगिरी आहे. ६ सामन्यांत ४ विजय आणि एकही पराभव नाही. राहुल द्रविडच्या नेतृत्वातही काही अफलातून विजय मिळवले होते, पण त्याला अपेक्षित श्रेय मिळाले नाही. त्याप्रमाणेच रहाणेचे आहे, त्यालाही योग्य ते श्रेय मिळाले नाही.''हे पारंपारिक भारतीय क्रिकेट आहे. जेव्हा संघ विजय मिळवतो, तेव्हा वैयक्तिक खेळाडूंच्या कामगिरींचे कौतुक होते, मग ते फलंदाज असो वा गोलंदाज. पण जेव्हा संघ पराभूत होतो, तेव्हा कर्णधार प्रशिक्षकाला दोष दिला जातो.'.गावसकरांनी बॉर्डर-गावसकर ट्रॉफीचेही उदाहरण दिले. त्यांनी लिहिले, '२०२१ कसोटीत ३६ धावांवर सर्वबाद झाल्यानंतर रवी शास्त्रींसोबत रहाणेने संघाला वर उचलले होते. उपकर्णधार असलेल्या रहाणेने त्यावेळी बुडण्याच्या मार्गावर असलेले जहाज हाती घेतले आणि केवळ शांत पाण्यातच नेले नाही, तर ऑस्ट्रेलियाच्या 'द गब्बा' या बालेकिल्ल्यात भारताला पहिला विजय आणि त्यासोबत मालिका विजयही मिळवून दिला.'गावसकरांनी पुढे लिहिले, 'खरंतर त्या मालिकेतील शेवटच्या सामन्यात अनेक प्रमुख खेळाडू दुखापतीमुळे उपलब्ध नव्हते, तरी भारताने कसोटी क्रिकेटमधील महान विजयांपैकी एक विजय मिळवला. त्यामुळे पुन्हा एकदा हे सिद्ध झाले की जर ते सिद्ध करण्याची गरजच असेल तर की या खेळात कोणतीही व्यक्ती अपरिहार्य नसते.'.IND vs SL Live Streaming: भारत-श्रीलंका कसोटी मालिकेचे काउंटडाऊन सुरू! कुठे पाहता येणार सामने लाईव्ह? पाहा संपूर्ण डिटेल्स.याशिवाय गावसकरांनी असंही म्हटले की रहाणे अभिमानाने निवृत्त झाला, त्याने कोणीही शत्रू बनवला नाही. गावसकरांनी लिहिले की 'रहाणेने ताठ मानेने निवृत्त होत आहे आणि त्याने ज्या निस्वार्थपणे खेळ खेळला, त्याबद्दल क्रिकेटप्रेमी त्याचे मनःपूर्वक आभार मानतात. असे फार कमी क्रिकेटपटू आहेत ज्यांच्याबद्दल असं म्हणता येतं की त्यांचा एकही शत्रू नव्हता. माझ्या माहितीनुसार आणि अनुभवानुसार असे कदाचित डझनभरापेक्षाही कमी खेळाडू असतील. आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण नम्रतेमुळे रहाणे त्यात आहे.'३८ वर्षीय रहाणेने भारतासाठी ८५ कसोटी सामने खेळताना ५०७७ धावा केल्या, तर ९० वनडेत २९६२ धावा केल्या. २० आंतरराष्ट्रीय टी२० सामन्यांत ३७५ धावा केल्या आहेत. त्याने आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये १५ शतके केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.