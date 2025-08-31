Cricket

PKL 2025: कुस्ती खेळताय की कबड्डी? यू मुम्बाच्या कर्णधाराने गुजरातच्या खेळाडूला केलं चीतपट; Video Viral

Sunil Kumar’s Brave Tackle on Mohammadreza Shadloui: यू मुम्बा आणि गुजरात टायटन्सच्या सामन्यात सुनील कुमारने मोहम्मदरेझा शादलुईला कुस्तीप्रमाणे टॅकल करत टायब्रेकरमध्ये विजय मिळवला. या क्षणाचा व्हिडिओही व्हायरल होत आहे.
Pranali Kodre
  • यू मुम्बाच्या कर्णधार सुनील कुमारने मोहम्मदरेझा शादलुईला अफलातून टॅकल करत टायब्रेकरमध्ये विजय मिळवला.

  • या सामन्यात कुस्तीप्रमाणे डावपेचही रंगल्याचे.

  • सुनीलच्या हुशारीमुळे यू मुम्बाला महत्त्वाचा टॅकल पाँइंट मिळाला.

