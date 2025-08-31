PKL 2025: कुस्ती खेळताय की कबड्डी? यू मुम्बाच्या कर्णधाराने गुजरातच्या खेळाडूला केलं चीतपट; Video Viral

यू मुम्बाच्या कर्णधार सुनील कुमारने मोहम्मदरेझा शादलुईला अफलातून टॅकल करत टायब्रेकरमध्ये विजय मिळवला.या सामन्यात कुस्तीप्रमाणे डावपेचही रंगल्याचे.सुनीलच्या हुशारीमुळे यू मुम्बाला महत्त्वाचा टॅकल पाँइंट मिळाला..प्रो कबड्डीला सुरूवात होऊन तीनच दिवस झाले आहेत, पण पहिल्या दोन्ही दिवशी रोमांचक सामने पाहायला मिळाले. शनिवारी (३० ऑगस्ट) झालेल्या सामन्यात गुजरात टायटन्स आणि यु मुम्बा संघात झालेला सामना २९-२९ असा बरोबरीत सुटला होता. पण टाय-ब्रेकर्समध्ये यू मुम्बाने ६-५ अशी बाजी मारली. .PKL 2025: ‘टाय-ब्रेकर्स तुमच्या संयमाची परीक्षा घेतात, आणि त्यातूनच आम्ही सामना जिंकलो’, यू मुम्बाचा कर्णधार सुनील कुमार.याच सामन्यात यु मुम्बाचा कर्णधार सुनील कुमारने मोहम्मदरेझा शादलुईला अफलातून टॅकल केले. त्यामुळे यु मुम्बाला टायब्रेकर जिंकण्यात यश मिळाले. पण याचवेळी सुनील आणि शादलुईमध्ये कुस्तीचे डावपेचही रंगलेले दिसले..झाले असे की टायब्रेकरमध्ये शादलुईने रेड केली होती, त्यावेळी सुनील त्याला भिडला. ते दोघे कुस्ती खेळल्याप्रमाणे एकमेकांशी झुंजत होते. यावेळी यु मुम्बाच्या बाकी खेळाडूंनी पुढे येऊन धोका पत्करला नव्हता. परंतु, सुनीलने हार मानली नाही. त्याने चपळाई आणि हुशारी दाखवत एकट्यानेच आधी शादलुईला रोखले आणि त्यानंतर यु मुम्बाच्या खेळाडूंनी शादलुईला आहे त्या ठिकाणी रोखून ठेवलं. त्यामुळे यू मुम्बाला महत्त्वाचा टॅकल पाँइंट मिळाला. या क्षणाचा व्हिडिओही सध्या व्हायरल होत आहे..Pro Kabaddi League 2025: 'लालबागच्या राजा'च्या चरणी पोहोचली PKL ट्रॉफी; राष्ट्रीय क्रीडा दिनी १२व्या हंगामाचा शुभारंभ.दरम्यान १२ व्या हंगामातील पहिल्या तीन सामन्यांपैकी हा टायब्रेकरमध्ये जाणारा हा दुसरा सामना ठरला. दरम्यान शालदुईला टॅकल करण्याच्या क्षणाबद्दल सुनील म्हणाला, 'टाय-ब्रेकर्समध्ये शांत असणे महत्त्वाचे असते. अशा वेळी तुम्ही स्वतःवर विश्वास ठेवायचा असतो आणि विचार करून खेळायचे असते. याच संयमामुळे आम्हाला विजय मिळाला. तो क्षण अतिशय इटेन्स होता. पण अनुभव कामी आला.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.