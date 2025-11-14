Cricket

Mohammad Shami Trade : मोहम्मद शमीही होणार ट्रेड? वेगवान गोलंदाजासाठी होतेय मागणी, 'या' दोन फ्रँचायझींनी दाखवलाय इंटरेस्ट

Mohammed Shami IPL 2026 Trade Updates : भारताचा वेगवान गोलंदाज मोहम्मद शमी सध्या सनरायझर्स हैदराबादचा भाग आहे. पण त्याचे आयपीएल २०२६ साठी ट्रेडिंग होऊ शकते, त्याच्यासाठी अनेक संघांनी रस दाखवला आहे.
Mohammad Shami - Pat Cummins | IPL 2026

  • सनरायझर्स हैदराबाद मोहम्मद शमीचे ट्रेडिंग करू शकतात.

  • लखनौ सुपर जायंट्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स या दोन फ्रँचायझी शमीमध्ये रस दाखवत आहेत.

  • शमीला आयपीएल २०२५ मध्ये सनरायझर्सने १० कोटी रुपयांना खरेदी केले होते.

