Mohammad Shami Trade : मोहम्मद शमीही होणार ट्रेड? वेगवान गोलंदाजासाठी होतेय मागणी, 'या' दोन फ्रँचायझींनी दाखवलाय इंटरेस्ट

सनरायझर्स हैदराबाद मोहम्मद शमीचे ट्रेडिंग करू शकतात. लखनौ सुपर जायंट्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स या दोन फ्रँचायझी शमीमध्ये रस दाखवत आहेत. शमीला आयपीएल २०२५ मध्ये सनरायझर्सने १० कोटी रुपयांना खरेदी केले होते..Mohammad Shami IPL 2026 : इंडियन प्रीमियार लीग २०२६ स्पर्धेसाठी डिसेंबरमध्ये खेळाडूंचा लिलाव होणार असून त्यापूर्वी १५ नोव्हेंबरला सर्व फ्रँचाझींना संघात रिटेन केलेल्या खेळाडूंची यादी जाहीर करायची आहे. पण त्यापूर्वी विविध खेळाडूंच्या ट्रेडिंगबाबत चर्चा आहेत, रवींद्र जडेजा आणि संजू सॅमसमबद्दल तर मोठ्या प्रमाणात चर्चा झाली. यातच मुंबई इंडियन्सने शार्दुल ठाकूरला लखनौ सुपर जायंट्सकडून, तर शेरफेन रुदरफोर्डला गुजरात टायटन्सकडून ऑल-कॅश डिल करत संघात घेतले आहे. अशा या चर्चांदरम्यान असेही रिपोर्ट्स आहेत की सनरायझर्स हैदराबाद मोहम्मद शमीचे ट्रे़डिंग करू शकतात. अनेक संघ शमीमध्ये रस दाखवत आहेत..IPL 2026: हक्काचा माणूस आला घरी! मुंबई इंडियन्सनने जडेजा-सॅमसनच्या चर्चेत साधला डाव.क्रिकबझने दिलेल्या वृत्तानुसार लखनौ सुपर जायंट्स आणि दिल्ली कॅपिटल्स हे दोन संघ शमीमध्ये अधिक रस जाखवत आहेत. त्यामुळे आता सनरायझर्स हैदराबाद याबाबत काय निर्णय घेणार हे पाहावे लागणार आहे. दरम्यान, शमीचेही ऑल-कॅश डिल होण्याची शक्यता अधिक आहे. तसे न झाल्यास सनरायझर्स त्याला रिलिजही करू शकतात, जेणेकरून शमी लिलावात दिसेल. पण त्याला रिलिज करण्याऐवजी त्याचे ट्रेड करण्याची जास्त शक्यता आहे..शमीला आयपीएल २०२५ लिलावात सनरायझर्स हैदराबादने १० कोटी रुपयांना खरेदी केले होते. मात्र शमीची या हंगामात फारशी चांगली कामगिरी झाली नव्हती. त्याला ९ सामन्यांत ६ विकेट्सच घेता आले होते. त्यानंतर तो दुखापतग्रस्तही झाला होता. दरम्यान, शमीची एकूण आयपीएल कारकिर्द चांगली राहिली आहे. त्याने ११९ सामन्यांमध्ये १३३ विकेट्स घेतल्या आहेत. शमी आत्तापर्यंत कोलकाता नाईट रायडर्स, दिल्ली कॅपिटल्स, पंजाब किंग्स, गुजरात टायटन्स आणि सनरायझर्स हैदराबाद या संघांकडून खेळला आहे. शमीसाठी २०२५ पूर्वी २०२२ आणि २०२३ चा हंगाम अफलातून राहिला होता. दोन हंगामात त्याने गुजरातकडून खेळताना ४८ विकेट्स घेतल्या होत्या. पण आयपीएल २०२४ हंगाम त्याला दुखापतीमुळे मुकावा लागला होता..दरम्यान, शमी सध्या त्याला भारतीय संघात संधी न मिळाल्याने चर्चेत आहे. त्याने आयपीएल २०२५ नंतर झालेल्या दुखापतीतून सावरून क्रिकेटमध्ये पुनरागमनही केले आहे. तो रणजी ट्रॉफी २०२५-२६ स्पर्धाही खेळला, ज्यात त्याने ३ सामन्यातच १५ विकेट्स घेतल्या होत्या. मात्र त्याला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या चालू कसोटी मालिकेत भारतीय संघात संधी देण्यात आली नाही. पण त्याचा फॉर्म पाहाता त्याच्यात अनेक आयपीएल संघ रस दाखवत आहेत..CSK चा जुना भिडू आता झाला 'नाईट रायडर', IPL 2026 साठी कोलकाता संघाची मोठी घोषणा.काही दिवसांपूर्वीच दिल्ली कॅपिटल्सच्या सपोर्ट स्टाफशी जोडलेला सौरव गांगुलीने शमीचे कौतुक करताना त्याला भारतीय संघात संधी न देण्यावर प्रश्न उपस्थित केले होते. त्यामुळे दिल्लीही शमीला घेण्याचा प्रयत्न करू शकतात. जर दिल्लीने त्याला घेतलं, तर सात वर्षांनंतर त्याचे दिल्लीत पुनरागमन होईल. शमी २०१४, २०१६, २०१७ आणि २०१८ या चार हंगामात दिल्लीकडून खेळला आहे. त्याने ३२ सामन्यात २० विकेट्स घेतल्या होत्या..