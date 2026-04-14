IPL 2026 : सनरायझर्स हैदराबादने 'डाव' टाकला; MI च्या माजी गोलंदाजाला ताफ्यात घेतले, Ishan Kishan ची विकेट काढलीय

Sri Lankan pacer Dilshan Madushanka as replacement for Brydon Carse : सनरायझर्स हैदराबादने इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ मध्ये राजस्थान रॉयल्सला पराभूत करून स्पर्धेत खरी रंगत निर्माण केली आहे. फलंदाजांची तगडी फौज असलेला हा संघ मागील पर्वात अपयशी ठरला होता, तत्पूर्वी त्यांनी २०२४ मध्ये फायनलमध्ये प्रवेश केला होता. यावर्षी त्यांची सुरुवात काही खास झाली नसली तरी त्यांनी काल यंदाच्या पर्वातील सर्वात डेंजर संघ RR ला पराभूत केले आणि गुणतालिकेत चौथ्या स्थानी झेप घेतली आहे. प्रफुल हिंगे व साकिब हुसैन या दोन युवा गोलंदाजानी कालचा सामना गाजवला. त्यात आता पॅट कमिन्सही दाखल होतोय आणि SRH ने आणखी एक डाव टाकला आहे..सनरायझर्स हैदराबादने आयपीएल २०२६ च्या उर्वरित सामन्यांसाठी संघात बदल केला आहे. त्यांनी दुखापतग्रस्त ब्रायडन कार्सच्या जागी श्रीलंकेचा डावखुरा मध्यमगती गोलंदाज दिलशान मदुशंका याचा समावेश केला आहे. कार्सने दुखापतीमुळे लीगमधून माघार घेतली आहे. दिलशानने १ कसोटी, २८ वन डे व १९ ट्वेंटी-२० सामन्यांत ७० आंतरराष्ट्रीय विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याला ७५ लाखांत करारबद्ध केले असून तो मुंबई इंडियन्सकडूनही खेळलेला आहे..दिलशानच्या आंतरराष्ट्रीय विकेट्समध्ये इशान किशन ( जो आता हैदराबादचा कर्णधार आहे), रोहित शर्मा, विराट कोहली या स्टार फलंदाजांचा समावेश आहे. ट्वेंटी-२० क्रिकेटमध्ये त्याने ६३ सामन्यांत ६१ विकेट्स घेतल्या आहेत. त्याच्या समावेशाने हैदराबादची गोलंदाजी आणखी भक्कम झाल्यास आश्चर्य वाटायला नको..सोमवारी झालेल्या लढतीत २१७ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या राजस्थान रॉयल्सला १९ षटकांत १५९ धावांत गुंडाळून हैदराबादने IPL 2026 Points Table मध्ये चौथ्या क्रमांकावर झेप घेतली. पाच सामन्यांत त्यांनी दोन विजय व तीन पराभव पत्करले आहेत. त्यांचा नेट रन रेट हा ०.५७६ असा चांगला आहे. पराभूत होऊनही राजस्थानचा संघ ८ गुण व ०.८९९ अशा नेट रन रेटसह अव्वल स्थानावर आहे. सलग चार विजयानंतर हा त्यांचा पहिलाच पराभव आहे. हैदराबादला पुढील सामन्यात १८ एप्रिलला चेन्नई सुपर किंग्सविरुद्ध घरच्या मैदानावर खेळायचे आहे.