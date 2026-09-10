Cricket

क्रिकेटच्या कारभारात मोठा बदल होणार? सर्वोच्च न्यायालयाने BCCIसमोर उपस्थित केला ‘हा’ सवाल; १२ वर्षांपासून प्रलंबित प्रकरण पुन्हा चर्चेत

SUPREME COURT ON BCCI: बीसीसीआय आणि राज्यांच्या क्रिकेट संघटनांना राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायद्याच्या कक्षेत का आणले जात नाही, अशी थेट विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने केली आहे. बीसीसीआयच्या कारभारातील सुधारणा आणि पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळाबाबतही न्यायालयात सुनावणी झाली.
SUPREME COURT ON BCCI

SUPREME COURT ON BCCI

esakal

Varsha Balhe
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नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) तसेच राज्यांच्या क्रिकेट संघटनांना राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायद्याच्या कार्यकक्षेत का आणल्या जात नाहीत, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी केली.

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