क्रिकेटच्या कारभारात मोठा बदल होणार? सर्वोच्च न्यायालयाने BCCIसमोर उपस्थित केला ‘हा’ सवाल; १२ वर्षांपासून प्रलंबित प्रकरण पुन्हा चर्चेत

नवी दिल्ली : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (बीसीसीआय) तसेच राज्यांच्या क्रिकेट संघटनांना राष्ट्रीय क्रीडा प्रशासन कायद्याच्या कार्यकक्षेत का आणल्या जात नाहीत, अशी विचारणा सर्वोच्च न्यायालयाने बुधवारी झालेल्या सुनावणीवेळी केली..क्रिकेट संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांचा कार्यकाळ आणि त्यांच्या सेवा अटींना नव्या कायद्याच्या कार्यकक्षेत आणण्याबाबत दाखल असलेल्या याचिकेवरील सुनावणीवेळी सरन्यायाधीश सूर्य कांत यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने ही विचारणा केली आहे..Kolhapur Circuit Bench : कोल्हापूर सर्किट बेंचबाबत महत्त्वाची बातमी! शेंडा पार्कमध्ये 75 एकर जागा निश्चित, लवकरच 495 नव्या पदांची घोषणा; प्रभारी मुख्य न्यायमूर्तींचे मोठे विधान.बीसीसीआयमधील सुधारणांचे प्रकरण २०१४पासून कोर्टात प्रलंबित आहे. बीसीसीआय आणि इतर क्रिकेट संघटनांच्या कामकाजात सुधारणा होणे गरजेचे असल्याची टिप्पणी खंडपीठाने आजच्या सुनावणीवेळी केली. सुधारणांच्या अनुषंगाने यापूर्वी माजी न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती बनवण्यात आली होती. कोणकोणत्या सुधारणा करायच्या व क्रिकेट संघटनांच्या नव्या घटनेचे प्रारूप बनवण्यासाठी शिफारशी देण्याची जबाबदारी या संघटनेकडे देण्यात आली होती. .नंतर समितीच्या शिफारशींचा स्वीकार करीत बीसीसीआयची संचरना, संघटना आणि कामकाजातील सुधारणांबाबत न्यायालयाने संघटनांना विचारणा केली होती. बीसीसीआय पदाधिकाऱ्यांच्या कार्यकाळाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर २०२२ मध्ये आपल्या आधीच्या आदेशात बदल करण्याची मुभा दिली होती. .अमित मालवीय यांना हटवलं, भाजपच्या IT सेलची कमान आता केमिस्ट्री प्राध्यापकाच्या हाती, कोण आहेत दीपक म्हस्के?.याअंतर्गत कोणत्याही पदाधिकाऱ्याला राज्यांची क्रिकेट संघटना आणि बीसीसीआय संघटनेत एकूण १२ वर्षांपर्यंत पदावर राहण्याची अनुमती देण्यात आली होती. या व्यवस्थेत पदाधिकारी राज्य संघटनेत सहा वर्षे तर बीसीसीआयमध्ये सहा वर्षे काम करू शकतो, असे प्रस्तावित करण्यात आले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.