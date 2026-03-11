अजित आगरकर खरा गेम चेंजर! गौतम गंभीरच्या 'हो'ला 'हो' देण्यास नकार, घेतले धाडसी निर्णय; तेव्हा टीका झाली अन् आता होतंय कौतुक...

Ajit Agarkar vs Gautam Gambhir selection strategy report: भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांना या विजयाचे श्रेय दिले जात आहे. पण, भारतीय संघाच्या या ऐतिहासिक कामगिरीत निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर यांचाही खूप मोलाचा वाटा आहे. त्यांनी काही कठोर निर्णय घेतले नसते, तर कदाचित आजचा हा दिवस भारतीय चाहत्यांना पाहायला मिळाला नव्हता. अजित आगरकरच्या त्या निर्णयांवर त्यावेळी बरीच टीका झाली, परंतु ते किती योग्य होते ते आता वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर स्पष्ट होत आहे. .संघ कोणत्याही वैयक्तिक खेळाडूपेक्षा मोठा आहे, अशी भूमिका घेत आगरकर याने काही मोठे निर्णय घेतले. त्याने टीम इंडियामध्ये वर्षानुवर्षे प्रचलित असलेल्या स्टार संस्कृतीला आव्हान दित होते. भारताने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप स्पर्धेसाठी संघ जाहीर केला, तेव्हा आगरकरने सर्वांना आश्चर्याचा धक्का दिला. त्याने संघाचा उप कर्णधार व स्टार फलंदाज शुभमन गिल यालाच वर्ल्ड कप संघातून बाहेर बसवले. अजित आगरकरच्या समितीने सहा महिन्यांपूर्वी अचानक शुभमन गिलची आशिया कपसाठी निवड केली होती. पण, तो निर्णय फसल्याचे लक्षात येताच, त्याने वर्ल्ड कप संघातून गिलला वगळले..अर्शदीप सिंगने 'माफी' मागायला नको हवी होती, तू देशाचे प्रतिनिधित्व करतोस; गौतम गंभीरचं रोखठोक मत, वन डे वर्ल्ड कपचा प्लान सांगितला.त्याचवेळी श्रेयस अय्यरनेही आयपीएलमध्ये उत्तम कामगिरी केली होती आणि त्याला वगळणे अनेकांना समजण्यासारखे नव्हते. शुभमन खराब फॉर्मातून जात होता आणि फक्त उप कर्णधार म्हणून त्याला संघात कायम ठेवण्यास आगरकरचा विरोध होता. अजित आगरकर याने तेव्हा द इंडियन एक्सप्रेसला सांगितले होते की, "तुमचे मत माझ्यापेक्षा वेगळे असू शकते. आम्हाला अजूनही वाटते की गिल एक दर्जेदार खेळाडू आहे. आम्हाला कोणालातरी वगळयाचे होते. तो चांगला खेळाडू नाही, म्हणून त्याला आम्ही वगळले नाही. सुदैवाने, भारतीय क्रिकेटमध्ये आमच्याकडे चांगले पर्याय आहेत.".यापूर्वी आगरकरने आणखी एक धाडसी निर्णय घेतला होता. रोहित शर्माने आंतरराष्ट्रीय ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२४ स्पर्धेनंतर निवृत्ती घेतल्यानंतर कर्णधार कोण? तेव्हा उप कर्णधार असलेला हार्दिक पांड्या आघाडीवर होता, परंतु आगरकरने सूर्यकुमार यादवला कर्णधार केले. हार्दिकची तंदुरुस्ती आणि तो सर्व सामने खेळू शकेल का ही शंका, यामुळे सूर्याला कर्णधार करण्याचा निर्णय आज योग्य ठरला. अजित आगरकरने सूर्यकुमारला मतदान केले. जाणकारांच्या मते, त्याने हा निर्णय घेताना त्याचे सहकारी सुब्रतो बॅनर्जी, एस. शरथ, सलील अंकोला आणि एस. एस. दास यांच्यावर टीका केली. पण, आगरकरने त्याचा मुद्दा समजावून सांगतिला..सूर्यकुमार यादवचं 'Olympics Gold' लक्ष्य; गौतम गंभीरचे धक्कादायक विधान, भारतीय चाहत्यांची चिंता वाढवणारी गोष्ट.इशान किशनचे पुनरागमन हा तिसरा निर्णय होता, ज्यामुळे काय कमाल झाली, हे आपण सर्वांनी पाहिले. २०२३ च्या अखेरीस किशन मानसिक विश्रांतीसाठी दक्षिण आफ्रिकेहून परतला, हा निर्णय पॅनेलने मान्य केला नाही. तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये परतण्यास उशीर करत होता.इंग्लंडच्या कसोटी दौऱ्यात किरकोळ दुखापतीचे कारण देत सहभागी होण्यास त्याने नकार दिल्यानेही चर्चा थांबली. पण, गेल्या हंगामात तो देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये परतला आणि त्याने भरपूर धावा केल्या. निवडकर्त्यांनी त्याच्यावर बारीक लक्ष ठेवले होते..शुभमनच्या जागी खेळाडूची चर्चा करताना, यादीत इशान हे पहिले नाव नव्हते. जितेश शर्मा आणि यशस्वी जैस्वाल त्याच्या पुढे होते. पण, आगरकरने इशानच्या बाजूने पारडे ठेवले. आगरकर म्हणाला, "इशान मर्यादित षटकांच्या क्रिकेटमध्ये वरच्या क्रमांकावर फलंदाजी करतो. तो चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे. तो यापूर्वी भारताकडून खेळला आहे. तो भारतीय संघात नव्हता कारण दोन खूप चांगले खेळाडू, ऋषभ पंत आणि ध्रुव जुरेल, त्याच्या पुढे होते. पण, हे वरच्या क्रमांकावर खेळू शकत नाही.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.