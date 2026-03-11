Cricket

अजित आगरकर खरा गेम चेंजर! गौतम गंभीरच्या 'हो'ला 'हो' देण्यास नकार, घेतले धाडसी निर्णय; तेव्हा टीका झाली अन् आता होतंय कौतुक...

Ajit Agarkar bold selection decisions T20 World Cup 2026: भारतीय संघाच्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ विजयानंतर संघाच्या यशामागे कोणाचा सर्वाधिक वाटा होता याबद्दल चर्चा सुरू झाली आहे. मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभरी याचे मार्गदर्शन महत्त्वाचे ठरले असले तरी निवड समितीचे अध्यक्ष अजित आगरकर याने घेतलेले काही धाडसी निर्णयही या विजयामागे तितकेच निर्णायक ठरल्याचे समोर येत आहे.
Swadesh Ghanekar
Ajit Agarkar vs Gautam Gambhir selection strategy report: भारतीय संघाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांना या विजयाचे श्रेय दिले जात आहे. पण, भारतीय संघाच्या या ऐतिहासिक कामगिरीत निवड समिती प्रमुख अजित आगरकर यांचाही खूप मोलाचा वाटा आहे. त्यांनी काही कठोर निर्णय घेतले नसते, तर कदाचित आजचा हा दिवस भारतीय चाहत्यांना पाहायला मिळाला नव्हता. अजित आगरकरच्या त्या निर्णयांवर त्यावेळी बरीच टीका झाली, परंतु ते किती योग्य होते ते आता वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर स्पष्ट होत आहे.

