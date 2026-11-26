Mumbai vs Uttarakhand SMAT 2026 match result: भारताच्या ट्वेंटी-२० संघात पुनरागमन करण्यासाठी प्रयत्नशील असलेल्या सूर्यकुमार यादवला ( Suryakumar Yadav) सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीत गुरुवारच्या लढतीत अपयश आले. उत्तराखंडविरुद्धच्या सामन्यात जगदीशा सुचिथने दुसऱ्याच चेंडूवर सूर्याचा त्रिफळा उडवला. सुचिथने त्या षटकात तीन विकेट्स घेऊन मुंबईला अडचणीत आणले. पण, मुंबईने हा सामना ८६ धावांनी जिंकून उपांत्य फेरीच्या आशा कायम राखल्या आहेत..ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ विजयानंतर कर्णधारपदावरून अन् संघातून उचलबांगडी झालेल्या सूर्याला टीम इंडियात पुनरागमन करायचे आहे. त्याने सय्यद मुश्ता अली ट्रॉफीतील मागील पाच सामन्यांत नाबाद ६०, ८२, २५, --, ४६ धावांची खेळी केली होती. पण, कोलकाता येथे गुरूवारी झालेल्या सामन्यात तो १ धावेवर त्रिफळाचीत झाला. सुचिथने १६व्या षटकाच्या दुसऱ्या चेंडूवर सर्फराज खानला बाद केले आणि त्यानंतर पुढच्याच चेंडूवर शिवम दुबेला गोल्डन डकवर माघारी पाठवले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.Where to watch IND vs NZ 2nd Test live? भारत-न्यूझीलंड दुसरी कसोटी Free मध्ये कुठे पाहता येणार? जाणून घ्या वेळ, ठिकाण अन् चॅनेलचे अपडेट्स\n.सूर्याने एक चेंडू खेळून काढला, परंतु दुसऱ्या चेंडूवर त्याचा त्रिफळा उडवला. पण, मुंबईच्या आघाडीच्या चार फलंदाजांच्या योगदानामुळे मुंबईने २०९ धावांचा डोंगर उभा केला. मुशीर खानने ४० चेंडूंत ६५ धावांची खेळी केली, तर अंगक्रिश रघुवंशी ५१ धावांवर रन आऊट झाला. हार्दिक तामोरे ( ३९) व सर्फराज खान ( ३१) यांनीही चांगले योगदान दिले. उत्तराखंडच्या सुचिथ व रवींदर यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या..लक्ष्याचा पाठलाग करताना उत्तराखंडने ५८ धावांवर निम्मा संघ गमावला. मॅक्सवेल स्वामिनाथनने सुरुवातीलाच दोन धक्के दिले. त्यानंतर मुंबईच्या अन्य गोलंदाजांनी धडाधड विकेट घेतल्या. अथर्व अंकोलेकरने ३ बळी टिपले. उत्तराखंडचा संपूर्ण संघ १६.५ षटकांत १२३ धावांत गडगडला. त्यांच्याकडून शाश्वत डंगवालने सर्वाधिक ३७ धावा केल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.