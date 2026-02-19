T20 WC, IND vs NED: ...अन् मोठा अनर्थ थोडक्यात टळला! सूर्यकुमार - रिंकू सिंगची जोरात धडक अन् चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकला; Video

Suryakumar Yadav and Rinku Singh Viral Video: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत भारताचा पहिल्या फेरीतील अखेरचा सामना बुधवारी नेदरलँड्सविरुद्ध पार पडला. अहमदाबादमधील नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात भारताने १७ धावांनी विजय मिळवला. हा भारताचा स्पर्धेतील सलग चौथा विजय ठरला. मात्र याच सामन्याच्या अखेरीत भारतीय चाहत्यांच्या काळजाचा ठोका चुकवणारी घटना घडली. भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) आणि रिंकू सिंग (Rinku Singh) जखमी होता होता थोडक्यात बचावला. .IND vs NED, T20 WC: टीम इंडियाचा विजयी चौकार! नेदरलँड्सने दिली कडवी झुंज; आता Super 8s मध्ये भारतासमोर ३ तगडे संघ.झाले असे की भारताने दिलेल्या १९४ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना शेवटच्या षटकात नेदरलँड्सला २८ धावांची गरज होती. यावेळी नोह क्रोए आणि झॅक लायन-कॅशे फलंदाजी करत होते. शेवटच्या षटकात शिवम दुबे (Shivam Dube) गोलंदाजी करत होता. पहिल्या चेंडूवर झॅक लायन-कॅशेने दोन धावा काढल्या. त्यानंतर दुसरा चेंडू दुबेने थोडा वाईड टाकला. पण त्यावेळी झॅक लायन-कॅशेने मारलेल्या मोठ्या शॉटवर चेंडू ऑफ साईडला गेला. यावेळी सूर्यकुमार यादव एक्ट्रा कव्हरपासून मागे झेल घेण्यासाठी पळत होता, याचवेळी रिंकू सिंग डीपमधून पुढे झेल घेण्यासाठी पळत होता..दोघांनीही कॅचसाठी कॉल दिलेला, पण अखेरच्या क्षणी सूर्यकुमारने हात उंचावत झेल घेत असल्याचा इशारा केला, पण तोपर्यंत चेंडूकडे पाहात रिंकू सिंग पळत आला होता. यादरम्यान, दोघांची धडक झाली आणि चेंडू सूर्यकुमारच्या छातीला लागून खाली पडला. यावेळी रिंकू सिंगने वेळेचं भान ठेवत पटकन लांब गेला, ज्यामुळे मोठा अपघात होण्यापासून टळला. सूर्यकुमार खाली पडल्यानंतर काही क्षण मैदानातच बसून राहिला आणि त्यानंतर तो रिंकूवर चिडतानाही दिसला. पण काही क्षणासाठी भारतीय संघातील खेळाडूंनाही चिंता वाटली होती. पण नंतर सूर्यकुमार उठून उभा राहिल्याने सर्वांचा जीव भांड्यात पडला..भारतीय संघाचा विजयदरम्यान, भारतीय संघाने या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ६ बाद १९३ धावा केल्या होत्या. भारताकडून शिवम दुबेने ३१ चेंडूत ६६ धावांची खेळी केली. तसेच तिलक वर्मा (३१), सूर्यकुमार यादव (३४), हार्दिक पांड्या (३०) यांनीही मोलाचे योगदान दिले. नेदरलँड्सकडून लोगन वॅन बीकने सर्वाधिक ३ विकेट्स घेतल्या. आर्यन दत्तने २ विकेट्स घेतल्या, काईल क्लेनने १ विकेट घेतली..T20 World Cup : दक्षिण आफ्रिका संघाचे निर्भेळ यश; संयुक्त अरब अमिरातीचा पराभव; साखळीत सलग चौथा विजय.त्यानंतर १९४ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना २० षटकात ७ बाद १७६ धावाच करता आल्या. बास डी लीड (३३), मायकल लेविट (२४), मॅक ओ'डाऊद (२०), कॉलीन एकरमन (२३), झॅक लायन-कॅशे (२६) आणि नोह क्रोए (२५*) यांनी चांगली सुरुवात केली, पण कोणालाही मोठी खेळी करता आली नाही.भारताकडून गोलंदाजी करताना वरुण चक्रवर्तीने ३ विकेट्स घेतल्या. शिवम दुबेने २ विकेट्स घेतल्या. जसप्रीत बुमराह आणि हार्दिक पांड्या यांनी १ विकेट घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.