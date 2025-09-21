Suryakumar Yadav: कान बंद करणे सोपे, अंमलबजावणी कठीण; सूर्यकुमार, कधी कधी चांगला सल्लाही ठरतो उपयोगी

Cricket

India Vs Pakistan: भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवने सांगितले की महत्त्वाच्या सामन्यापूर्वी बाहेरील गोंगाट बंद करण्याचा सर्वोत्तम उपाय म्हणजे खोलीत राहणे आणि मोबाईल बंद करून झोप घेणे. पाकिस्तानविरुद्धच्या विजयाबाबत त्याने शहिदांना श्रद्धांजली वाहण्याचा निर्णय घेतल्यामुळे चर्चेत राहिला होता.
दुबई : हॉटेलच्या खोलीचे दार बंद करणे, मोबाईल स्विच ऑफ करणे आणि झोपून जाणे हे महत्त्वाच्या सामन्यापूर्वी ‘बाहेरील गोंगाट बंद करण्यासाठी’ उत्तम उपाय आहेत; पण अशा गोष्टी सांगणे सोपे आहे, अमलात आणणे कठीण आहे, असे मत भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवने व्यक्त केले.

