Suryakumar Yadav: कान बंद करणे सोपे, अंमलबजावणी कठीण; सूर्यकुमार, कधी कधी चांगला सल्लाही ठरतो उपयोगी

दुबई : हॉटेलच्या खोलीचे दार बंद करणे, मोबाईल स्विच ऑफ करणे आणि झोपून जाणे हे महत्त्वाच्या सामन्यापूर्वी 'बाहेरील गोंगाट बंद करण्यासाठी' उत्तम उपाय आहेत; पण अशा गोष्टी सांगणे सोपे आहे, अमलात आणणे कठीण आहे, असे मत भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवने व्यक्त केले..सूर्यकुमारने गेल्या रविवारी पाकिस्तानविरुद्ध नाबाद ४७ धावा करीत संघाला विजय मिळवून दिला होता. त्या वेळी नाणेफेकीच्या वेळी तसेच सामन्यानंतरही प्रतिस्पर्धी कर्णधार सलमान अली आघाशी हस्तांदोलन केले नव्हते..हा निर्णय पहलगाम हल्ल्यातील शहिदांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी आणि विजय भारतीय लष्कराला अर्पण करण्यासाठी होता, असे त्याने जाहीरपणे सांगितल्यामुळे पाकचा जळफळाट झाला होता..आपली रूम बंद करा, फोन स्विच ऑफ करा आणि झोपा. माझ्या मते तेच सर्वोत्तम आहे. सांगायला सोपे आहे; पण कधी कधी अवघड असते, कारण तुम्हाला अनेक मित्र भेटतात, जेवणासाठी बाहेर जावे लागते आणि बऱ्याच खेळाडूंना अशा गोष्टी करायला आवडतात, असे सूर्यकुमार म्हणाला..आपल्याला या स्पर्धेत आणि पुढे चांगली कामगिरी करायची असेल, तर बाहेरील गोंगाट बऱ्याच प्रमाणात बंद करावा लागेल; पण जे चांगले आहे ते स्वीकारावे लागेल. बाहेरील गोंगाट पूर्णपणे बंद करा, असे मी म्हणणार नाही, कारण कधी कधी एखादा चांगला सल्लाही उपयोगी पडू शकतो, असे सूर्यकुमार म्हणाला..हजरजबाबी सूर्यकुमारमागच्या सामन्यात चांगली फलंदाजी केली आणि बाकी बऱ्याच गोष्टीही चांगल्या केल्या. तर तुम्हाला त्या गोष्टी सुरू ठेवायच्या आहेत का, असा तिरकस प्रश्न एका पत्रकाराने सूर्यकुमारला विचारण्यामागे हस्तांदोलन न करण्याच्या धोरणावरचा संदर्भ होता; पण हजरजबाबी सूर्यकुमार याने तो प्रश्न सहज हाताळला. 'बाकीच्या गोष्टी' म्हणजे तुम्हाला आमची गोलंदाजी चांगली झाली असे म्हणायचे आहे ना, असे मिश्किल उत्तर सूर्यकुमारने हसत दिले..IND vs PAK : टीम इंडियाचा पवित्रा अन् शोएब अख्तरची रडारड! म्हणाला, तुम्ही राजकारण आणताय, आम्ही बरंच काही बोलू शकतो, पण....हवामान उष्ण आणि दमट असल्यामुळे नाणेफेक महत्त्वाची ठरणार नाही, असेही सूर्यकुमारने सांगितले. भारत-पाकिस्तान सामने क्रिकेटच्या गुणवत्तेच्या दृष्टीने एकतर्फी होत आहेत का, असा प्रश्न विचारल्यावर सूर्यकुमार म्हणाला, आमच्यासाठी प्रेक्षकांचे मनोरंजन करणेच महत्त्वाचे आहे..बाहेरील आवाज पूर्णपणे बंद करता येणार नाही; पण काही चांगल्या गोष्टी विवेकाने स्वीकारता येतात. काय ऐकायचे, काय मनात ठेवायचे हे आपल्या हाती असते.- सूर्यकुमार यादव.