पूरा इंडिया, अब दुबई आ रहा है! सूर्यकुमार यादवने Dubaiत खरेदी केलं घर, कारणही सांगितलं.. म्हणाला, इथे जी सुरक्षा मिळतेय...

Suryakumar Yadav reveals reason for buying Dubai home: सूर्यकुमार यादव सध्या भारतीय संघात पुनरागमन करण्यासाठी घाम गाळतोय... मुंबईच्या रणजी करंडक स्पर्धेच्या संघात त्याची निवड झाली नाही, परंतु त्याने मुंबईतील स्थानिक स्पर्धेत खेळण्याचा निर्णय घेतला. त्यात त्याला पहिल्याच सामन्यात केवळ १५ धावा करता आल्या आणि आता त्याच्या पुढील सामन्यातील कामगिरीकडे चाहते लक्ष ठेवून आहेत. अशातच सूर्याने चाहत्यांसाठी सोशल मीडियावरून मोठी बातमी दिली. सूर्याने दुबईतील गुंतवणूक केली आहे आणि त्याने तिथे घर विकत घेतले आहे. यामागचं कारणही त्याने सांगितले आहे....सूर्यकुमारने त्याच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर दुबईत घर खरेदी केल्याची माहिती दिली आणि त्याने व्हिडीओ पोस्ट केला आहे. सूर्याने दुबईतील त्याचे पहिले आणि नवीन घर डॅन्यूब प्रॉपर्टीकडून विकत घेतले आहे. बॉलीवूड किंग शाहरुख खानच्या इमारतीचे बांधकाम सुरू आहे, त्याच जागेवर सूर्याने घर खरेदी केले आहे..IPL 2027 Trade : एक मोठा खेळाडू Mumbai Indians च्या ताफ्यात येतोय? भविष्याचा कर्णधार म्हणून सक्षम पर्याय; आश्चर्यचकित करणारी Deal.दुबईमध्ये घर खरेदी करण्याचा निर्णय घेण्यामागे कारण काय, या प्रश्नावर सूर्या म्हणाला, मी २०१४ मध्ये आयपीएल खेळण्यासाठी पहिल्यांदा दुबईला आलो होतो. त्यानंतर २०२० मध्ये दुसऱ्यांदा आलो. आता तर संपूर्ण भारत दुबईला येत आहे. येथील जीवन पूर्णपणे वेगळे आणि आलिशान आहे. येथे सुरक्षेचाही महत्त्वाचा घटक आहे. मुंबईतही सुरक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट असल्याचे त्याने मान्य केले. प्रत्येक वेळी दुबईला भेट देताना त्यांना खूप आनंद होतो..सूर्याने खरेदी केलेले दुबईतील घर 'मॅरिटाइम सिटी'च्या मध्यभागी, पाण्यालगतच्या एका आलिशान निवासी परिसरात वसलेले आहे. या घरात ४० हून अधिक आलिशान सुविधा आहेत, ज्यामुळे ते आणखी आकर्षक बनते..Rohit Sharma News: रोहितला पुन्हा Mumbai Indians चे कर्णधारपद देणे, ही भारतीय संघासाठी चिंतेची बाब; २०२७ वर्ल्ड कप जिंकण्याच्या स्वप्नांना धोका... कसा?.सूर्यकुमार यादवचे भारतीय संघात परतीचे दरवाजे बंद झाल्यात जमा आहे. ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ जिंकल्यानंतर निवड समिती प्रमुख अजित आगरकरने ट्वेंटी-२० संघाच्या कर्णधारपदावरून सूर्याला हटवण्याचा धाडसी निर्णय घेतला. श्रेयस अय्यरकडे ही जबाबदारी सोपवताना २०२८ चा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप आणि ऑलिम्पिक स्पर्धा, आगरकरसमोर होती. त्यामुळे सूर्याला संघातील स्थानही गमवावे लागले. आताच्या ट्वेंटी-२० संघात सूर्याला पुनरागमन करायचे असल्यास प्रचंड स्पर्धेचा सामना करावा लागेल. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.