Viral Video: सूर्यकुमार यादवला नोरा फतेहीचा डान्स पाहताना पत्नींनं रंगेहाथ पकडलं, मग पुढे काय झालं?

सूर्यकुमार यादवने टी२० वर्ल्ड कप २०२६ च्या उद्घाटन सोहळ्यात नोरा फतेहीचा डान्स परफॉरमन्स झाला. यावेळी सूर्यकुमारहसह अनेक भारतीय खेळाडू हा परफॉर्मन्स पाहात होते, त्यावेळी सूर्यकुमारच्या पत्नीने त्यांची रिऍक्शन कॅमेऱ्यात कैद केली.
सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला शनिवारी (७ फेब्रुवारी) दणक्यात सुरुवात झाली. भारतीय संघानेही पहिल्याच दिवशी अमेरिकेविरुद्ध २९ धावांनी विजय मिळवला. हा सामना मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर पार पडला होता.

या सामन्यापूर्वी वानखेडे स्टेडियमवर (Wankhede Stadium) नेत्रदीपक उद्घाटन सोहळाही पार पडला. पण यादरम्यानचा एक मेजेशीर व्हिडिओ सध्या तुफान व्हायरल (Video Viral) होत आहे.

nora fatehi
dance
video viral
Cricket Viral Video
Surya kumar Yadav

