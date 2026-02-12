Viral Video: सूर्यकुमार यादवला नोरा फतेहीचा डान्स पाहताना पत्नींनं रंगेहाथ पकडलं, मग पुढे काय झालं?

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला शनिवारी (७ फेब्रुवारी) दणक्यात सुरुवात झाली. भारतीय संघानेही पहिल्याच दिवशी अमेरिकेविरुद्ध २९ धावांनी विजय मिळवला. हा सामना मुंबईच्या वानखेडे स्टेडियमवर पार पडला होता. या सामन्यापूर्वी वानखेडे स्टेडियमवर (Wankhede Stadium) नेत्रदीपक उद्घाटन सोहळाही पार पडला. पण यादरम्यानचा एक मेजेशीर व्हिडिओ सध्या तुफान व्हायरल (Video Viral) होत आहे. .T20 World Cup: दोन सुपर ओव्हर झालेल्या सामन्यानंतर मोहम्मद नबीला ICC कडून झाली शिक्षा! काय झालेली चूक?.या उद्घाटन सोहळ्यात बादशाह आणि नोराह फतेही (Nora Fatehi) अली यांचे परफॉर्मन्सही झाले. हे परफॉर्मन्स सुरू असताना भारतीय संघातील खेळाडू ड्रेसिंग रुममध्ये होते. जेव्हा नोरा फतेह हिचा परफॉर्मन्स सुरू होता, तेव्हा अनेक खेळाडू ड्रेसिंग रुमच्या गॅलरीमध्ये उभे होते आणि परफॉर्मन्स पाहात होते. यामध्ये भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव, इशान किशन, तलक वर्मा, अर्शदीप सिंग या खेळाडूंचा समावेश होता..त्याचवेळी सूर्यकुमारची (Suryakumar Yadav) पत्नी हिने तिच्या मोबाईलच्या कॅमेऱ्यात या खेळाडूंना टीपले. ती जेव्हा त्यांना शूट करत होती, तेव्हा अचानक इशानचे लक्ष तिच्याकडे गेल्यानंतर तो आणि अर्शदीप सिंग मोठमोठ्याने हसू लागले. त्यानंतर सूर्यकुमारचेही जेव्हा लक्ष गेले, तेव्हा तो तिला अंगठ्याने सहमती दाखवत हसू लागला. या क्षणाचा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे..दरम्यान, पहिल्या सामन्याबद्दल सांगायचे झाले, तर भारतीय संघ अडचणीत असताना सूर्यकुमार यादवने ४९ चेंडूत १० चौकार आणि ४ षटकारांसह ८४ धावांची नाबाद खेळी केली. त्यामुळे २० षटकात ९ बाद १६१ धावा भारतीय संघाने केल्या. त्यानंतर १६२ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना अमेरिकेला २० षटकात ८ बाद १३२ धावाच करता आल्या. या सामन्यानंतर सूर्यकुमार यादवला सामनावीर पुरस्कारही देण्यात आला. हा त्याचा भारतासाठीचा १७ वा टी२० मधील सामनावीर पुरस्कार ठरला. तो भारतासाठी टी२०मध्ये सर्वाधिकवेळा सामनावीर ठरणारा खेळाडू आहे..T20 World Cup : श्रीलंकेचा वर्ल्ड कपमध्ये विक्रमी विजय, १९ वर्षांनी घडला हा अद्भुत पराक्रम; टीम इंडियाला हे कधी जमलंच नाही... .भारतीय संघाला आता टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मधील दुसरा सामना दिल्लीमध्ये नामिबियाविरुद्ध होणार आहे. हा सामना गुरुवारी (१२ फेब्रुवारी) होणार असून या सामन्याला संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.