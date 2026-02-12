Cricket

T20 World Cup: दोन सुपर ओव्हर झालेल्या सामन्यानंतर मोहम्मद नबीला ICC कडून झाली शिक्षा! काय झालेली चूक?

Mohammad Nabi Fined 15% Match Fee: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत अफगाणिस्तान विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका संघात रोमांच सामना झाला. या सामन्यात दोन सुपर ओव्हरनंतर दक्षिण आफ्रिकेने विजय मिळवला. पण या सामन्यानंतर अफगाणिस्तानच्या मोहम्मद नबीवर कारवाई झाली आहे.
Mohammad Nabi Fined 15% Match Fee: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत बुधवारी (११ फेब्रुवारी) अफगाणिस्तान विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका संघात अहमदाबादला पार पडला.

अत्यंत रोमांचक झालेल्या या सामन्यात दोन सुपर ओव्हर झाल्या, ज्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेने विजय मिळवला. पण या सामन्यानंतर अफगाणिस्तान संघातील अनुभवी खेळाडू मोहम्मद नबीला (MohammadNabi) आयसीसीने शिक्षा सुनावली आहे.

