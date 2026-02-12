T20 World Cup: दोन सुपर ओव्हर झालेल्या सामन्यानंतर मोहम्मद नबीला ICC कडून झाली शिक्षा! काय झालेली चूक?

Mohammad Nabi Fined 15% Match Fee: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत बुधवारी (११ फेब्रुवारी) अफगाणिस्तान विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका संघात अहमदाबादला पार पडला. अत्यंत रोमांचक झालेल्या या सामन्यात दोन सुपर ओव्हर झाल्या, ज्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेने विजय मिळवला. पण या सामन्यानंतर अफगाणिस्तान संघातील अनुभवी खेळाडू मोहम्मद नबीला (MohammadNabi) आयसीसीने शिक्षा सुनावली आहे. .T20 World Cup: पाकिस्तानच्या बहिष्काराच्या निर्णयावेळी कसे होतं भारताच्या ड्रेसिंग रुमधील वातावरण? प्रशिक्षकांनी केला खुलासा.या सामन्यात नबीकडून आयसीसीच्या आचार संहितेतील (ICC Code of Conduct) नियमाचा भंग झाला आहे. त्यामुळे आयसीसीने त्याला सामना शुल्काच्या १५ टक्के दंडाची शिक्षा सुनावली आहे. आयसीसीने दिलेल्या माहितीनुसार नबीने आचारसंहितेतील कलम २.४ मधील नियमाचे उल्लंघन केले. हा नियम पंचांच्या सुचनांचे पालन नकरण्यासंदर्भात आहे..झाले असे की धावांचा पाठलाग करताना नबी १३ व्या षटकात फलंदाजीला उतरला. पण १४ व्या षटकात दक्षिण आफ्रिकेकडून लुंगी एनगिडी गोलंदाजी करत होता. मात्र त्याच्या दोन्ही हातात पिवळे रिस्टबँड होते.त्यामुळे नबी त्याबाबत पंचांकडे तक्रार करत होता, ज्यावर पंच सहमत नव्हते. त्यांच्यात काही वेळ चर्चा झाली, पण ही चर्चा शाब्दिक चकमकीप्रमाणे वाटत होती. दरम्यान, यानंतर काही वेळाने पंचांनी एनगिडीला उजव्या हातातील रिस्टबँड काढायला लावला. मात्र या घटनेमुळे नबीला शिक्षा झाली आहे..दक्षिण आफ्रिकेचा विजयबुधवारी दक्षिण आफ्रिकेने प्रथम फलंदाजी करताना २० षटकात ६ बाद १८७ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर अफगाणिस्ताननेही १९.४ षटकात सर्वबाद १८७ धावाच केल्या. त्यामुळे सामना बरोबरीचा झाला. त्यानंतर सुपर ओव्हर घेण्यात आली. पहिल्या सुपर ओव्हरमध्ये अफगाणिस्तानने १७ धावा केल्या, तर दक्षिण आफ्रिकेनेही १७ धावाच केल्याने बरोबरी झाली. त्यामुळे दुसरी सुपर ओव्हर घेण्यात आली. दुसऱ्या सुपर ओव्हरमध्ये दक्षिण आफ्रिकेने २३ धावा केल्या, पण अफगाणिस्तानला १९ धावाच करता आल्या. त्यामुळे दक्षिण आफ्रिकेने विजय मिळवला..T20 World Cup: 'भारताला दोन रात्री सराव अन् आम्हाला मात्र...', सामन्यापूर्वी नामिबियाच्या कर्णधाराची तक्रार.दरम्यान, या पराभवामुळे अफगाणिस्तानचे आव्हान जवळपास संपले आहे. त्यांना यापूर्वी न्यूझीलंडविरुद्धही ५ विकेट्सने पराभव स्वीकारला होता. आता त्यांचे युएई आणि कॅनडाविरुद्ध सामने बाकी आहेत. मात्र त्यांच्या डी गटात न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिका या दोन्ही संघांनी त्यांचे पहिले दोन्ही सामने जिंकले आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.