Suryakumar Yadav: B. Com च्या दिवसांत असा दिसायचा सूर्या! त्याच्याच कॉलेजने शेअर केले अनसीन Photo; एकदा पाहाच

Suryakumar Yadav Unseen College Photos: भारताचा माजी कर्णधार सूर्यकुमार यादवने नुकताच त्याचा ३६ वा वाढदिवस जल्लोषात साजरा केला. १४ सप्टेंबर २०२६ रोजी त्याता ३६ वा वाढदिवस होता. त्याला त्याच्या वाढदिवसानिमित्त अनेक चाहत्यांनीही शुभेच्छा दिल्या. तसेच अनेक आजी-माजी खेळाडूंनीही शुभेच्छा दिल्या आहेत. पण यातही एका पोस्टने सर्वांचेच लक्ष वेधले, ती पोस्ट त्याच्या महाविद्यालयाने केली होती. .Suryakumar Yadav: सूर्यकुमारची पहिली कमाई किती होती? पैसे मिळाले अन् त्याने केलं असं काही, ऐकून तुम्हीही म्हणाल ‘जिद्द असावी तर अशी!’.सूर्यकुमार यादवने मुंबईतील पिल्लई कला, वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालय (PCACS) येथून पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले आहे. त्याने येथून वाणिज्य शाखेतून B. Com ची पदवी पूर्ण केली आहे. अशात त्याच्या या महाविद्यालयाने त्याच्या ३६ व्या वाढदिवशी इंस्टाग्रामवर खास पोस्ट केली होती, ज्यात त्याचे जुने फोटो त्यांनी शेअर केले आहेत..या फोटोंमध्ये सूर्यकुमार अगदीत कॅज्युएल लूकमध्ये दिसत होता. त्याने निळ्या रंगाचा प्रिटेड टी-शर्ट आणि जीन्स घातलेला आहे. तसेच त्याने डोळ्यांवर गॉगलही घातलेला आहे. तसेच तो या लूगमध्ये हातात बॉल आणि बॅट घेऊन खेळतानाही दिसत आहे. त्याचे हे फोटो शेअर करताना महाविद्यालयाने कॅप्शनमध्ये त्याला वाढदिवसाच्या शुभेच्छा देताना हे फोटो तो या महाविद्यालयात विद्यार्थी असतानाचे असल्याचे लिहिले आहे..लेकीसोबतचा पहिला वाढदिवसदरम्यान सूर्यासाठी त्याचा ३६ वा वाढदिवस खास होता. कारण हा त्याच्या लेकीसोबतचा त्याने पहिला वाढदिवस साजरा केला आहे. त्याची पत्नी देविशा आणि त्याला मे २०२६ मध्ये कन्यारत्न प्राप्त झाले असून तिचे नाव त्यांनी रिद्धिमा ठेवले आहे. सूर्याला त्याच्या पत्नीनेही त्यांचे खास फोटो शेअर करत शुभेच्छा दिल्या आहेत..Suryakumar Yadav: टीम इंडियातून बाहेर होण्याआधी सूर्यकुमार यादवला आला होता निवडकर्त्यांचा फोन! नेमकं काय बोलणं झालं? केला मोठा खुलासा.सूर्यकुमार भारतीय संघातून बाहेरसूर्यकुमारच्या नेतृत्वात भारतीय संघाने २०२६ टी२० वर्ल्ड कप जिंकला होता. पण त्याची वैयक्तिक कामगिरी गेल्या काही महिन्यात फारशी समाधानकारक होत नव्हती. त्याला आयपीएल २०२६ मध्येही १३ सामन्यात २७० धावाच करता आल्या होत्या. त्यामुळे त्यानंतर त्याने भारताच्या टी२० संघाचे कर्णधारपदासोबतच संघातील जागाही गमावली होती.सूर्यकुमारने त्याच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत १ कसोटी, ३७ वनडे आणि ११३ टी२० सामने खेळले आहेत. त्याने कसोटीत ८ धावा केल्या, तर वनडेत ७७३ धावा केल्या आहेत. त्याची आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमधील एकूण आकडेवारी मात्र चांगली आहे. त्याने भारतासाठी टी२०मध्ये ४ शतकांसह ३२७२ धावा केल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.