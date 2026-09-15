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Suryakumar Yadav: B. Com च्या दिवसांत असा दिसायचा सूर्या! त्याच्याच कॉलेजने शेअर केले अनसीन Photo; एकदा पाहाच

Suryakumar Yadav Unseen College Photos: सूर्यकुमार यादवने नुकताच त्याचा ३६ वा वाढदिवस साजरा केला. यानिमित्ताने त्याच्या कॉलेजने त्याचे जुने फोटो शेअर केले आहेत.
Suryakumar Yadav Unseen College Photos

Suryakumar Yadav Unseen College Photos

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Suryakumar Yadav Unseen College Photos: भारताचा माजी कर्णधार सूर्यकुमार यादवने नुकताच त्याचा ३६ वा वाढदिवस जल्लोषात साजरा केला. १४ सप्टेंबर २०२६ रोजी त्याता ३६ वा वाढदिवस होता. त्याला त्याच्या वाढदिवसानिमित्त अनेक चाहत्यांनीही शुभेच्छा दिल्या. तसेच अनेक आजी-माजी खेळाडूंनीही शुभेच्छा दिल्या आहेत. पण यातही एका पोस्टने सर्वांचेच लक्ष वेधले, ती पोस्ट त्याच्या महाविद्यालयाने केली होती.

Suryakumar Yadav Unseen College Photos
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