Suryakumar Yadav: सूर्यकुमारची पहिली कमाई किती होती? पैसे मिळाले अन् त्याने केलं असं काही, ऐकून तुम्हीही म्हणाल ‘जिद्द असावी तर अशी!’

Suryakumar Yadav First Season Salary: भारतीय टी-२० संघाचा माजी कर्णधार सूर्यकुमार यादव(Suryakumar Yadav) सध्या चर्चेत आहे. मात्र, त्याच चर्चेत येण्याचं कारण क्रिकेट नसून, समालोचक आणि माजी खेळाडू आकाश चोप्रासोबत झालेल्या एका मुलाखतीदरम्यान केलेला खुलासा आहे. या मुलाखतीत आकाश चोप्राने सूर्यकुमारला अनेक प्रश्न विचारले. याच मुलाखतीत त्याने आपल्या क्रिकेट कारकिर्दीच्या सुरुवातीच्या काळात पहिल्या हंगामासाठी नेमके किती पैसे मिळाले होते, याबद्दलही सांगितलं.नुकताच २०२६ मध्ये भारताला टी-२० विश्वचषक जिंकून देणाऱ्या संघाचा कर्णधार असलेल्या सूर्यकुमारला भारतीय टी-२० संघातून वगळण्यात आलं आहे. याबद्दल तो आतापर्यंत फारसं बोलला नव्हता. मात्र, आता त्याने या निर्णयावरही आपलं मत मांडलं आहे. त्याचबरोबर क्रिकेटच्या सुरुवातीच्या दिवसांची आठवण सांगताना त्याला पहिल्या हंगामात मिळालेल्या पैशांचाही खुलासा केला..पहिल्या हंगामात मिळाले होते फक्त १५ हजारआकाश चोप्राने सूर्यकुमारला त्याच्या पहिल्या हंगामाबद्दल विचारलं. त्यावेळी सूर्यकुमारने सांगितलं की, जेव्हा तो पहिल्यांदा मुंबईच्या अंडर-१५ संघाकडून खेळला, तेव्हा संपूर्ण दौऱ्यासाठी त्याच्याकडे फक्त १५ हजार रुपये होते.सूर्यकुमार म्हणाला की, “मला वाटतं, जेव्हा मी पहिल्यांदा मुंबईसाठी अंडर-१५ खेळलो, तेव्हा माझ्याकडे फक्त १५ हजार रुपये होते. ते संपूर्ण दौऱ्यासाठी होते. ते पैसे मी खर्च केलेच असतील.”.Suryakumar Yadav: टीम इंडियातून बाहेर होण्याआधी सूर्यकुमार यादवला आला होता निवडकर्त्यांचा फोन! नेमकं काय बोलणं झालं? केला मोठा खुलासा.त्यावेळी क्रिकेटचं साहित्य घेण्यासाठीही त्याला स्वतःच पैसे खर्च करावे लागत होते. बॅटसाठी त्याला कोणी प्रायोजक मिळत नव्हता. त्यामुळे मिळालेले पैसे तो क्रिकेटचं साहित्य घेण्यासाठी वापरत असल्याचं त्याने सांगितलं.सूर्यकुमारने सांगितलं की, सुरुवातीच्या काळात त्याच्याकडे क्रिकेटसाठी आवश्यक असलेलं साहित्य घेण्यासाठी फारसे पैसे नव्हते. त्यामुळे स्वतःकडे असलेले पैसे तो बॅट आणि इतर साहित्य घेण्यासाठी वापरत होता..आज भारतीय क्रिकेटमधील मोठं नाव असलेल्या सूर्यकुमारचा हा प्रवास पाहता, त्याच्या सुरुवातीच्या दिवसांची ही गोष्ट खास आहे. एका बाजूला १५ हजार रुपयांपासून सुरुवात आणि दुसऱ्या बाजूला आज आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये मोठं नाव, असा त्याचा प्रवास राहिला आहे..दरम्यान, २०२६ चा टी-२० विश्वचषक जिंकल्यानंतर काही महिन्यांतच सूर्यकुमारला भारतीय टी-२० संघातून वगळण्यात आलं. त्याच्या फलंदाजीतील सातत्याचा अभाव हा निवड समितीच्या निर्णयामागचं एक कारण असल्याचं मानलं जात आहे.२०२६ च्या आयपीएलमध्येही सूर्यकुमारला अपेक्षेप्रमाणे कामगिरी करता आली नव्हती. त्यामुळे संघातील त्याच्या स्थानावर प्रश्न उपस्थित झाले. मात्र, सूर्यकुमारने अजूनही भारतीय संघात पुनरागमन करण्याची आशा सोडलेली नाही..राष्ट्रीय संघात पुनरागमनासाठी काय योजना आहे, असं विचारण्यात आलं असता सूर्यकुमारने आपल्या नेहमीच्या शांत अंदाजात उत्तर दिलं. तो म्हणाला, “मी खूप मेहनत करत आहे आणि माझ्याकडून जे काही शक्य आहे ते सर्व करत आहे. जर गोष्टी व्यवस्थित पार पडल्या, तर सर्व काही आपोआप जुळून येईल.”सूर्यकुमार सध्या मुंबई इंडियन्सच्या फलंदाजीतील महत्त्वाचा खेळाडू आहे. त्याने भारतासाठी २०२३ मध्ये कसोटी आणि एकदिवसीय क्रिकेटमधील शेवटचे सामने खेळले होते..Team India Middle Order: श्रेयस, राहुल आणि पंतमध्ये जागेसाठी चुरस; टीम इंडियाच्या मधल्या फळीत नवा पेच.दरम्यान, एएनआयच्या वृत्तानुसार, सूर्यकुमार यादवच्या भारतीय संघात पुनरागमनाची शक्यता अजूनही कायम आहे. देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये त्याने सातत्याने धावा केल्या, तर त्याच्यासाठी भारतीय संघाचे दरवाजे पुन्हा उघडू शकतात. बीसीसीआयच्या सूत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, सूर्यकुमार सध्या संघात नसला तरी त्याचं पुनरागमन पूर्णपणे नाकारण्यात आलेलं नाही.“सूर्यकुमार यादवसाठी दरवाजे अजूनही खुले आहेत. सध्या त्याचा संघात समावेश नाही. पण जर त्याने देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये सातत्याने धावा केल्या, तर तो संघात परत येण्यास पात्र आहे,” असं बीसीसीआयच्या सूत्राने सांगितलं. त्यामुळे आता सूर्यकुमारसमोर देशांतर्गत क्रिकेटमध्ये चांगली कामगिरी करून पुन्हा एकदा निवड समितीचं लक्ष वेधण्याचं आव्हान आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.