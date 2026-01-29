IND vs NZ, 4th T20I: '... तर सामन्याचा निकाल वेगळा दिसू शकला असता', सूर्यकुमार भारताच्या पराभवानंतर काय म्हणाला?

Suryakumar Yadav on India loss 4th T20I vs New Zealand: भारतीय संघाला न्यूझीलंडविरुद्ध विशाखापट्टणमला झालेल्या चौथ्या टी२० सामन्यात ५० धावांनी पराभवाचा सामना करावा लागला. भारतीय संघाने या मालिकेतील पहिल्या तीन सामन्यात विजय मिळवू आधीच विजय निश्चित केला आहे. त्यामुळे चौथ्या सामन्यातील निकालाचा परिणाम मालिकेच्या निकालावर होणार नाही. पण या मालिकेतील प्रत्येक सामना आगामी टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या (T20 World Cup 2026) तयारीसाठी महत्त्वाचा आहे. त्यामुळे दोन्ही संघ त्यादृष्टीनेही या मालिकेत खेळत आहेत. टी२० वर्ल्ड कप ७ फेब्रुवारीपासून सुरू होणार आहे..IND vs NZ, 4th T20I: ७ षटकार अन् ३ चौकारांसह शिवम दुबेचं स्फोटक अर्धशतक; रोहित शर्माच्या विक्रमाशी बरोबरी.या सामन्यातील पराभवानंतर भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवनेही (Suryakumar Yadav) टी२० वर्ल्ड कपच्या तयारी करत असल्याचे म्हटले आहे. तसेच त्याने असंही म्हटले भारताकडून चांगल्या भागीदाऱ्या झाल्या असत्या, तर कदाचित सामन्याचा निकाल वेगळा लागू शकला असता.या सामन्यात न्यूझीलंडने २० षटकात ७ बाद २१५ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर २१६ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करताना भारतीय संघ १८.४ षटकात १६५ धावांवर सर्वबाद झाला. भारताकडून शिवम दुबेने २३ चेंडूत ३ चौकार आणि ७ षटकारांसह ६५ धावा केल्या होत्या. रिंकू सिंगने ३९ धावा केल्या, तर संजू सॅमसनने २४ धावा केल्या. पण भारताकडून मोठी भागीदारी झाली नाही..सामन्यानंतर सूर्यकुमार म्हणाला, 'मला वाटतं आम्ही एका हेतूने आज सहा फलंदाज खेळवले होते. आम्हाला पाच परिपूर्ण गोलंदाज खेळवायचे होते आणि आम्हाला स्वत:ला आव्हान द्यायचे होते. उदाहरण द्यायचे झाले तर जर आम्हाला २०० किंवा १८० धावांचा पाठलाग करायचा असेल आणि आम्ही दोन किंवा तीन गोलंदाज लवकर गमावले, तर काय होईल. पण सर्व काही ठीक आहे. आम्हाला आगामी काळातील टी२० वर्ल्ड कपसाठी निवडलेल्या सर्व खेळाडूंना आत्ता खेळवायचे आहे. नाहीतर दुसरे खेळाडूही खेळू शकले असते.'.नाणेफेकीनंतर प्रथम गोलंदाजी निवडण्याबाबत सूर्यकुमार म्हणाला, 'जेव्हा आम्ही प्रथम फलंदाजी करते, तेव्हा आम्ही चांगली फलंदाजी केली आहे. त्यामुळे जर आम्ही १८० किंवा २०० धावांचा पाठलाग करत असू आणि दोन-तीन विकेट्स गमावल्या असतील, तर खेळाडूंनी जबाबदारी घ्यायला हवी, असं मला वाटतं. ते कशी फलंदाजी करतील, हे पाहायचे होते. त्यामुळे हे चांगले आव्हान. आशा आहे की जर आमच्याकडे पुढच्या सामन्यातही चांगली संधी असेल, तर आम्ही धावांचा पाठलाग करू. पण शेवटी शिकायला मिळाली.'.IND vs NZ, 4th T20I: शिवम दुबेचे ७ षटकारांसह वादळी अर्धशतक, पण एकाकी झुंज ठरली अपयशी; न्यूझीलंडचा भारताविरुद्ध दणदणीत विजय.तो पुढे म्हणाला, 'मला वाटते की दव खूप होते, त्यामुळे एक किंवा दोन भागीदारी जर झाली असती आणि ज्याप्रकारे दुबेने फलंदाजी केली, त्याच्यासोबत एखादा फलंदाज उभा राहिला असता, तर शेवटी निकालात फरक दिसू शकला असता. आम्ही ५० धावांनी पराभूत झालो, पण ठिके. अशा सामन्यांमध्ये एक-दोन मोठ्या भागीदाऱ्या फरक पाडतात.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.