Cricket

Asia Cup 2025 India Squad: शुभमन गिलमुळे यशस्वी जैस्वालवर अन्याय? सूर्यकुमार यादवने सांगितलं का केलं त्याला उपकर्णधार

Shubman Gill Returns as Vice-Captain for Asia Cup 2025: आशिया कप २०२५ स्पर्धेसाठी शुभमन गिलची निवड भारतीय संघात झाली आहे. त्याला उपकर्णधारपदही देण्यात आले आहे. याबाबत कर्णधार सूर्यकुमार यादवने भाष्य केले आहे.
Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • आशिया कप २०२५ साठी भारतीय संघाची घोषणा करण्यात आली असून शुभमन गिलला उपकर्णधारपदी नेमण्यात आले आहे.

  • गिलच्या पुनरागमनामुळे यशस्वी जैस्वालवर अन्याय झाल्याची चर्चा आहे.

  • गिलच्या टी२० संघातील पुनरागमनाबाबत कर्णधार सूर्यकुमार यादवने प्रतिक्रिया दिली आहे.

