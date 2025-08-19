Asia Cup 2025 India Squad: शुभमन गिलमुळे यशस्वी जैस्वालवर अन्याय? सूर्यकुमार यादवने सांगितलं का केलं त्याला उपकर्णधार

आशिया कप २०२५ साठी भारतीय संघाची घोषणा करण्यात आली असून शुभमन गिलला उपकर्णधारपदी नेमण्यात आले आहे. गिलच्या पुनरागमनामुळे यशस्वी जैस्वालवर अन्याय झाल्याची चर्चा आहे. गिलच्या टी२० संघातील पुनरागमनाबाबत कर्णधार सूर्यकुमार यादवने प्रतिक्रिया दिली आहे..पुढच्या वर्षी टी२० वर्ल्ड कप होणार असल्याने यंदा संयुक्त अरब अमिराती येथे होणारी आशिया कप स्पर्धा महत्त्वाची मानली जात आहे. याचमुळे आशिया कप २०२५ स्पर्धा टी२० प्रकारातही खेळवण्यात येत आहे. आशिया कप २०२५ स्पर्धेसाठी भारतीय संघाची मंगळवारी बीसीसीआयच्या निवड समितीने घोषणा केली आहे. यावेळी काही आश्चर्यकारक निर्णय घेण्यात आले. अजित आगरकरच्या अध्यक्षतेखालील भारतीय संघाची निवड करण्यासाठी निवड समितीची मुंबईत मंगळवारी बैठक झाली. त्यानंतर संघाची घोषणा करण्यासाठी आगरकर सोबत भारताचा टी२० कर्णधार सूर्यकुमार यादव उपस्थित होता. .Asia Cup 2025: India vs Pakistan मॅच होणार का? पत्रकाराच्या प्रश्नावर BCCI ने वाचा काय केलं... सूर्या अन् आगरकर... .आशिया कप २०२५ साठी शुभमन गिलला उपकर्णधार करण्यात आले आहे. खरंतर गिल गेल्या वर्षभरापासून टी२० संघातून बाहेर आहे. त्याने भारतासाठी जुलै २०२४ मध्ये भारताकडून टी२० क्रिकेट खेळले आहे. मात्र तो आता आशिया कप स्पर्धेतून भारताच्या संघात पुनरागमन करेल. दरम्यान, त्याला गेल्यावर्षीच टी२० संघाचा उपकर्णधार करण्यात आले होतं. मात्र वर्षभर त्याला टी२० संघात खेळवले नव्हते. तो २०२४ टी२० वर्ल्ड कपसाठीही भारतीय संघाचा भाग नव्हता. पण आता तो उपकर्णधार झाला असल्याने वरच्या फळीत खेळताना दिसू शकतो..दरम्यान, गिलला संघात स्थान दिल्याने यशस्वी जैस्वालवर अन्याय झाला का, असाही प्रश्न उपस्थित होत आहे. कारण २०२४ टी२० वर्ल्डकप वेळी गिलच्याही आधी जैस्वालला तिसरा सलामीवीर म्हणून भारताच्या संघात संधी मिळाली होती. पण तोही जुलै २०२४ नंतर भारतासाठी टी२० क्रिकेट खेळलेला नाही. मात्र, असे असले तरी त्याला गिलच्या आधी पर्यायी सलामीवीर म्हणून संधी मिळू शकते, असे मत अनेकांनी व्यक्त केले होते. आर अश्विननेही त्याला समर्थन दिले होते. त्यामुळे आशिया कपसाठी गिल आणि जैस्वालमध्ये स्पर्धा होती. पण गिलचा दमदार फॉर्म पाहाता त्याला आधी संधी देण्यात आल्याचे दिसत आहे.गिलने इंग्लंडविरुद्ध कसोटी मालिकेत भारतीय संघाचे नेतृत्व करताना ४ शतकांसह ७५४ धावा ठोकल्या होत्या. त्याआधी आयपीएल २०२५ मध्येही त्याने ६ अर्धशतकांसह ६५० धावा केल्या होत्या. दुसरीकडे जैस्वालनेही इंग्लंडमध्ये ५ कसोटीत ४११ धावा केल्या होत्या. मात्र आयपीएल २०२५ मध्ये त्याने ५५९ धावा केल्या होत्या. मात्र, तरीही गिलला संघात स्थान मिळाले आहे, तर जैस्वाल आशिया कपसाठी राखीव खेळाडूंमध्ये आहे..Asia Cup 2025 India Squad: श्रेयस अय्यरची चूक काय? त्याच्यासह यशस्वी अन् ६ खेळाडूंची संधी हुकली; अजित आगरकर म्हणतो... .सूर्यकुमारने दिले स्पष्टीकरणदरम्यान, आशिया कपसाठी संघाची निवड झाल्यानंतर सूर्यकुमार यादवने गिलच्या उपकर्णधार म्हणून पुनरागमनाबाबत भाष्य केले. याआधी इंग्लंडविरुद्ध या वर्षाच्या सुरुवातीला झालेल्या टी२० मालिकेसाठी अक्षर पटेल भारताचा उपकर्णधार होता. पण आता गिलचे पुनरागमन झाल्याने त्याच्याकडे पुन्हा उपकर्णधाराची जबाबदारी सोपवण्यात आली. याबाबत सूर्यकुमार यादव म्हणाला, 'जेव्हा गिल भारतासाठी शेवटचा टी२० सामना खेळला होता, तेव्हा आम्ही टी२० वर्ल्ड कप २०२४ नंतर श्रीलंकेला गेलो होतो. तेव्हा मी कर्णधार होतो आणि गिल उपकर्णधार होता. त्यावेळीच आम्ही पुढच्या टी२० वर्ल्ड कपसाठी (२०२६) तयारी सुरू केली होती. पण त्यानंतर तो बाकी कसोटी मालिकांमध्ये आणि चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये व्यस्त होता. त्यामुळे त्याला टी२० खेळण्याची संधी मिळाली नाही. आणि आता तो संघात आहे.'.दरम्यान, गिलला जरी उपकर्णधार करण्यात आले असले तरी त्याला प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कुठे संधी मिळणार यावर प्रश्नचिन्ह आहे. कारण सलामीला संजू सॅमसन आणि अभिषेक शर्मा सेट असून तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव त्यांच्यानंतर फलंदाजीला येताना दिसले आहेत. त्यामुळे आता गिलला सलामीला खेळवणार की मधल्या फळीत हा प्रश्न आहे. याबाबत आगरकरने सांगितले की 'याबाबत कर्णधार आणि प्रशिक्षक संघाच्या सर्वोत्तम समतोल कसा राखता येईल, याचा विचार करून निर्णय घेतील. एकदा आपण दुबईला गेल्यानंतरच याबाबत स्पष्ट कल्पना येईल. सध्या अनेक पर्याय आहेत. शुभमन गेल्या काही महिन्यांपासून दमदार फॉर्ममध्ये आहे.तसेच संजू सॅमसनही चांगल्या फॉर्ममध्ये आहे. अभिषेक शर्माही आहे. त्यामुळे चांगले पर्याय भारताकडे आहेत.'आशिया कपसाठी भारताचा संघसूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल (उपकर्णधार), अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंग, वरुण चक्रवर्थी, रिंकू सिंग.FAQsआशिया कप २०२५ कुठे होणार आहे?(Where will Asia Cup 2025 be held?)→ संयुक्त अरब अमिराती (यूएई) येथे आशिया कप २०२५ होणार आहे.आशिया कप २०२५ साठी भारताचा कर्णधार कोण आहे?Who is Asia Cup 2025 India’s captain?→ आशिया कप २०२५ साठी भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव आहे.आशिया कप २०२५ साठी भारताचे उपकर्णधारपद कोणाला मिळाले?(Who is Asia Cup 2025 India’s Vice captain?)→ आशिया कप २०२५ साठी शुभमन गिलला भारताचा उपकर्णधार करण्यात आले आहे.आशिया कप २०२५ साठी भारतीय संघात किती खेळाडू आहेत?(How many players are in the squad?)→ आशिया कप २०२५ साठी भारतीय संघात १५ मुख्य खेळाडू आणि ५ राखीव खेळाडू आहेत.जसप्रीत बुमराह आशिया कप २०२५ साठी भारतीय संघात आहे का?(Is Jasprit Bumrah in the squad?)→ होय,जसप्रीत बुमराह मुख्य गोलंदाज म्हणून आशिया कप २०२५ साठी भारतीय संघात आहे.आशिया कप २०२५ कोणत्या फॉरमॅटमध्ये खेळवला जाणार आहे?(In which format will Asia Cup 2025 be played?)→ आशिया कप २०२५ स्पर्धा टी२० फॉरमॅटमध्ये खेळवली जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 