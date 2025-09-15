IND vs PAK: भारताने विजयानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंसोबत हात मिळवण्यास का दिला नकार? कर्णधार सूर्यकुमारने स्पष्ट शब्दात सांगितलं

भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील आशिया कप २०२५ च्या सामन्यात भारताने ७ विकेट्सने विजय मिळवला. पहलगाम हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांतील तणावामुळे भारतीय संघाने पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन टाळले. कर्णधार सूर्यकुमार यादवने हा विजय भारतीय सैन्याला समर्पित असल्याचे सांगितले. .भारत आणि पाकिस्तान संघात रविवारी (१४ सप्टेंबर) झालेल्या आशिया कप २०२५ मधील सामन्याला भावनिक किनार लाभलेली होती. एप्रिलमध्ये झालेल्या पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर दोन्ही देशातील संबंध बिघडले आहेत. अशा परिस्थितीत हा सामना झाला. हा सामना होण्यापूर्वी भारतातून या सामन्याला विरोधही झाला होता. पण भारत सरकारकडून मिळालेल्या परवानगीनंतर भारतीय संघ या सामन्यात खेळला. या सामन्यात भारतीय संघाने सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात ७ विकेट्सने दणदणीत विजय देखील मिळवला..IND vs PAK, Asia Cup: अरर! पाकिस्तानच्या राष्ट्रगीतापूर्वी अचानक मैदानात वाजलं 'जलेबी बेबी'; Video तुफान व्हायरल.दरम्यान, या सामन्यात भारतीय संघाने पाकिस्तानी खेळाडूंशी कोणत्याही प्रकारे संबंध ठेवण्याचे टाळले. नाणेफेकीदरम्यानही भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघाने हस्तांदोलन केले नव्हते. तसेच भारतीय संघाने सामना जिंकल्यानंतरही पाकिस्तानी खेळाडूंसोबत हात मिळवण्याचे टाळले. खरंतर सामना संपल्यानंतर दोन्ही संघातील सदस्य हात मिळवून मग ड्रेसिंग रुममध्ये जातात. मात्र भारतीय संघाने हात मिळवण्यास नकार दिला..याबाबत पाकिस्तानचे मुख्य प्रशिक्षक माईक हेसन यांनी याबाबत नाराजी व्यक्त केली. त्यांनी म्हटले की पाकिस्तानी खेळाडू हात मिळवण्यास तयार होते. तसेच भारतीय संघाने हात मिळवण्याचे टाळल्यानंतर पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघाने प्रेझेंटेशनसाठी येण्यास नकार दिला..सूर्यकुमार यादवचे स्पष्ट उत्तरसूर्यकुमार यादवने पाकिस्तानी खेळाडूंसोबत हात न मिळवण्याबाबत पत्रकार परिषदेत स्पष्टीकरण दिले. त्याने म्हटले की 'आपले सरकार आणि बीसीसीआय यांचे एकमत होते. उरलेलं म्हणजे आम्ही इथे आलो आणि निर्णय घेतला. आम्ही इथे फक्त खेळण्यासाठी आलो होतो, बाकी काहीच नाही. मला वाटतं आम्ही त्यांना योग्य उत्तर दिलं आहे.''खिलाडूवृत्तीच्या व्यतिरिक्तही काही गोष्टी आयुष्यात महत्त्वाच्या असतात. आम्ही पहलगामध्ये झालेल्या हल्ल्यातील पीडित कुटुंबांसोबत उभे आहोत. मी आधी म्हटल्याप्रमाणे आम्ही हा विजय आमच्या शूर सैन्यदलाला समर्पित करतो, ज्यांनी ऑपरेशन सिंदूर राबवलं.'.IND vs PAK: 'पहलगाम हल्ल्यातील पीडित कुटुंबांसोबत आम्ही उभे...' कर्णधार सूर्यकुमारची पाकिस्तानविरुद्ध विजयानंतर मोठी प्रतिक्रिया.पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतीय सैन्याने 'ऑपरेशन सिंदूर' अंतर्गत पाकिस्तान आणि पाकिस्तान व्याप्त काश्मीरमधील दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केले होते. त्यानंतर दोन्ही देशांच्या सैन्यांनी एकमेकांवर हल्ले केले होते. युद्धजनक परिस्थितीही निर्माण झाली होती. पण भारतीय सैन्याने मोठे शौर्य दाखवले. अखेर शस्त्रसंधीनंतर परिस्थितीत निवळली.तथापि, सामन्याबाबत सांगायचे झाले, तर पाकिस्तानने २० षटकात ९ बाद १२७ धावा केल्या होत्या. त्यानंतर भारताने १५.५ षटकातच ३ विकेट्स गमावत १३१ धावा करून सामना जिंकला..FAQs१. भारताने पाकिस्तानविरुद्ध किती फरकाने विजय मिळवला?(By how many wickets did India beat Pakistan?)➤ भारताने ७ विकेट्सने विजय मिळवला.२. भारतीय खेळाडूंनी हस्तांदोलन का टाळले?(Why did Indian players refuse handshakes?)➤ सूर्यकुमार यादवने सांगितले की भारतीय संघ फक्त खेळण्यासाठीच मैदानात उतरला होता.३. सूर्यकुमार यादवने विजय कोणाला समर्पित केला?(To whom did Suryakumar Yadav dedicate the win?)➤ भारतीय सैन्याला.४. पाकिस्तानने किती धावांचे लक्ष्य दिले होते?(What was Pakistan’s target?)➤ पाकिस्तानने १२८ धावांचे लक्ष्य ठेवले होते.५. भारताने किती षटकात विजय मिळवला?(In how many overs did India chase the target?)➤ भारताने १५.५ षटकात लक्ष्य सहज गाठले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.