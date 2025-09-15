Cricket

IND vs PAK: भारताने विजयानंतर पाकिस्तानी खेळाडूंसोबत हात मिळवण्यास का दिला नकार? कर्णधार सूर्यकुमारने स्पष्ट शब्दात सांगितलं

Suryakumar Yadav on Team India Refused Handshakes with Pakistan Players: आशिया कप २०२५ मध्ये भारताने पाकिस्तानविरुद्ध ७ विकेट्सने विजय मिळवला. सामन्यानंतर भारतीय संघाने पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन टाळले. यामागील स्पष्टीकरत भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवने दिले आहे.
India Avoids Handshakes | India vs Pakistan | Asia Cup 2025

  • भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील आशिया कप २०२५ च्या सामन्यात भारताने ७ विकेट्सने विजय मिळवला.

  • पहलगाम हल्ल्यानंतर दोन्ही देशांतील तणावामुळे भारतीय संघाने पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन टाळले.

  • कर्णधार सूर्यकुमार यादवने हा विजय भारतीय सैन्याला समर्पित असल्याचे सांगितले.

