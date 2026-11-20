Why did Suryakumar Yadav thank Jay Shah, Rohit Sharma and Gautam Gambhir? भारताच्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप २०२६ विजेत्या संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने गुरुवारी रात्री सोशल मीडियावर एक पोस्ट लिहिली. वर्ल्ड कप विजयानंतर सूर्याला ट्वेंटी-२० संघाच्या कर्णधारपदावरून आणि संघातून हटवण्यात आले. संघ व्यवस्थापन व निवड समितीने श्रेयस अय्यरच्या खांद्यावर ही जबाबदारी दिली. आता सूर्या भारतीय संघात पुनरागमनासाठी प्रयत्नशील आहे आणि सध्या तो सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीत मुंबईचे नेतृत्व करताना दमदार फलंदाजी करतोय. त्यातच त्याने पोस्टमध्ये गौतम गंभीर, जय शाह, रोहित शर्मा, राहुल द्रविड या सर्वांचे आभार मानले....नेमके काय घडले?भारताचा माजी कर्णधार सूर्यकुमार यादवने गुरुवारी 'सीएनएन-न्यूज१८ इंडियन ऑफ द इयर' पुरस्कार स्वीकारला. आपल्या संपूर्ण प्रवासात पाठिंबा दिल्याबद्दल बीसीसीआयचे माजी सचिव आणि सध्याचे आयसीसी अध्यक्ष जय शाह, भारताचा माजी कर्णधार रोहित शर्मा, माजी मुख्य प्रशिक्षक राहुल द्रविड आणि सध्याचे मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर यांचे आभार मानले. मार्चमध्ये भारताला सलग दुसऱ्यांदा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकून दिल्याबद्दल सूर्यकुमारला क्रीडा श्रेणीत नामांकन मिळाले.सकाळ, साम, सरकारनामा, अॅग्रोवन आणि दैनिक गोमन्तक — आता एकाच ॲपमध्ये!आजच सकाळ ॲप डाउनलोड करा.SA vs BAN 1st Test: याला म्हणतात दणक्यात कमबॅक; १३० वर्षांपूर्वीचा विक्रम केला उद्ध्वस्त; कोण आहे Simon Harmer?.“इंडियन ऑफ द इयर. हा पुरस्कार केवळ माझा नाही; तो त्या प्रत्येकाचा आहे ज्यांनी माझ्यावर विश्वास ठेवला, माझ्या पाठीशी उभे राहिले आणि मोठी स्वप्ने पाहण्याचा आत्मविश्वास दिला,” असे ट्वीट सूर्यकुमारने गुरुवारी रात्री केले. २०२४ मध्ये सूर्यकुमारची भारताच्या ट्वेंटी-२० कर्णधारपदी नियुक्ती व्हावी, हे कळवण्यात शाह यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावली. गंभीरने सूर्यकुमारसोबत भारताच्या मुख्य प्रशिक्षकपदाची जबाबदारी सांभाळली आणि या जोडीने संघाला २०२६ च्या वर्ल्ड कपचे विजेतेपद मिळवून दिले. .targets IPL 2027 title with MIया पुरस्कार सोहळ्यात सूर्याला त्याच्या लक्ष्याबद्दल विचारले गेले. तेव्हा त्याने मुंबई इंडियन्ससोबत आयपीएल २०२७ स्पर्धेचे जेतेपद पटकाण्याचे स्वप्न असल्याचे सांगितले. सूर्याने नुकतीच कुटुंबीयांसोबत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली होती आणि त्याबद्दलही त्याने मत व्यक्त केले. तो म्हणाला, मला वाटतं ती भेट खूपच फलदायी ठरली; मी पुन्हा धावा करायला सुरुवात केली आहे! पण ती एक खूप चांगली भेट होती. आम्हाला वाटलं होतं की ती फक्त पाच-दहा मिनिटांचीच असेल, पण त्यांनी मला आणि माझ्या कुटुंबाला जवळपास ४०-४५ मिनिटं दिली. त्यामुळे तो एक खूप सुंदर क्षण होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.