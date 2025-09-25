Cricket

Suryakumar Yadav वर ICC ची कारवाई! पाकिस्तानने केलेल्या तक्रारीवर झाली सुनावणी; 'ते' विधान पडलं महागात

Suryakumar Yadav Faces ICC Hearing: आशिया कप २०२५ मध्ये पाकिस्तानविरुद्धच्या विजयानंतर सूर्यकुमार यादवने केलेल्या विधानांवरून आयसीसीने कारवाई केली आहे.
Suryakumar Yadav

Suryakumar Yadav

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारत-पाकिस्तान सामन्यातील वादानंतर सूर्यकुमार यादववर आयसीसीने कारवाई केली आहे.

  • पाकिस्तानने यादवच्या विधानांबद्दल तक्रार केली होती.

  • त्यावर आयसीसीकडून सुनावणी घेण्यात आली.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
ICC
Cricket News in Marathi
Team India
Pakistan Cricket Board
PCB
Pakistan Cricket Team
cricket news today
India vs Pakistan

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com