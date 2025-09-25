Suryakumar Yadav वर ICC ची कारवाई! पाकिस्तानने केलेल्या तक्रारीवर झाली सुनावणी; 'ते' विधान पडलं महागात

भारत-पाकिस्तान सामन्यातील वादानंतर सूर्यकुमार यादववर आयसीसीने कारवाई केली आहे. पाकिस्तानने यादवच्या विधानांबद्दल तक्रार केली होती. त्यावर आयसीसीकडून सुनावणी घेण्यात आली..आशिया कप २०२५ स्पर्धेतील भारत - पाकिस्तान सामना वादाचा विषय ठरताना दिसत आहे. या स्पर्धेत साखळी फेरीत १४ सप्टेंबरला झालेल्या सामन्यात भारताने पाकिस्तान संघाशी हस्तांदोलन टाळण्यावरून वाद झाले होते. तसेच या सामन्यातील विजयानंतर भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने विजय भारतीय सैन्यदलाला समर्पित केला होता. त्यानंतर सुपर फोर सामन्यात पाकिस्तानी खेळाडूंच्या वादग्रस्त सेलिब्रेशनमुळे वाद झाले होते. यादरम्यान पाकिस्तान सातत्याने आयसीसीकडे तक्रार करताना दिसले आहेत. अशातच आता एका तक्रारीची आयसीसीने दखल घेतली असून सूर्यकुमार यादववर कारवाई झाली आहे..IND vs PAK, Asia Cup: भारतानं हस्तांदोलन टाळलं, पण पाकिस्तानची कारवाई आपल्याच अधिकाऱ्यावर; पदावरूनच केलं बडतर्फ.सामनाधिकारी रिची रिचर्डसन यांनी घेतलेल्या आयसीसीच्या सुनावणीसाठी सूर्यकुमार यादव गुरुवारी हजर राहिल्याची माहिती मिळाली आहे. त्याच्यासह बीसीसीआयचे सीओ हमांग अमिन आणि क्रिकेट संचालक मॅनेजर सुमीत मल्लापुरकर देखील होते. त्याला यावेळी वॉर्निंग देण्यात आली असून दंडात्मक कारवाई आणि डिमिरिट पाँइंट दिल्याचे शक्यता आहे..ही सुनावणी १४ सप्टेंबरला झालेल्या साखळी सामन्यानंतर सूर्यकुमारने केलेल्या विधानांमुळे झाली असल्याची माहिती मिळत आहे. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाने (PCB) याबाबत आयसीसीकडे तक्रार केली होती, ज्याची दखल आयसीसीने घेतली आहे. मिडिया रिपोर्ट्सनुसार रिची रिचर्डसन यांनी भारतीय संघ व्यवस्थापनाला इमेल पाठवला होता. ज्यामध्ये पीसीबीने सूर्यकुमारने प्रेझेंटेशनदरम्यान आणि पत्रकार परिषदेत केलेल्या तक्रारीबद्दल विचारणा करण्यात आली होती..ईमेलमध्ये रिचर्डसन यांनी म्हटले होते की पीसीबीने सादर केलेल्या सर्व पुरावे आणि निवेदनांचा आढावा घेतल्यानंतर सूर्यकुमार यादवने केलेल्या वक्तव्यामुळे क्रिकेटच्या प्रतिमेला धक्का बसू शकतो..IND vs PAK: रडके! सूर्या झाला, अँडी पायक्रॉफ्ट झाले, आता थर्ड अम्पायर; पाकिस्तानने केली ICC कडे तक्रार.सूर्यकुमारने सामना संपल्यानंतर म्हटले होते की आमची बांधिलकी पहलगाम हल्ल्यात मृत्युमुखी पडलेल्या कुटुंबियांच्या सोबत आहेत. तसेच हा विजय भारतीय सैन्यदलाला समर्पित केला आहे. याशिवाय सरकार आणि बीसीसीआय यांचे एकमत झाल्यानंतर आम्ही इथे फक्त खेळायला आलो होते, असं त्याने पत्रकार परिषदेत सांगताला हस्तांदोलन टाळण्याबाबत सांगितले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.