IND vs AUS: ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध गोलंदाजांमुळेच जिंकलो मालिका, आता T20I World Cup आधी... कर्णधार सूर्यकुमारने केलं स्पष्ट

भारतीय संघाने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध टी२० मालिका २-१ ने जिंकली. कर्णधार सूर्यकुमार यादवने गोलंदाजांचे कौतुक केले, ज्यामुळे संघाला विजय मिळवता आला. आगामी टी२० वर्ल्ड कपसाठी हे यश आत्मविश्वास वाढवणारे ठरले आहे..भारतीय क्रिकेट संघाने ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यात वनडे मालिका गमावल्यानंतर टी२० मालिकेत मात्र दमदार खेळ केला आणि मालिकाही जिंकली. शनिवारी (९ नोव्हेंबर) होणारा पाचवा टी२० सामना पावसामुळे रद्द झाला. पण भारतीय संघ मालिकेत २-१ फरकाने आघाडीवर असल्याने मालिकाही जिंकला. या मालिकेत पहिला सामनाही पावसामुळे रद्द झाला होता. तसेच दुसरा सामना ऑस्ट्रेलियाने जिंकला होता. पण नंतर भारतीय संघाने चांगले पुनरागमन करत तिसरा आणि चौथा सामना जिंकला होता..IND A vs SA A: ध्रुव जुरेलचं सलग दुसरं शतक, रिषभ पंतच्या जागेसाठी ठोकली दावेदारी; कसोटी संघात गिल-गंभीर देणार संधी?.पाचवा सामना रद्द झाल्यानंतर भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने म्हणाला, दुसऱ्या सामन्यात पराभूत झाल्यामुळे आम्ही ०-१ असे पिछाडीवर पडलो होतो, त्यानंतर ऑस्ट्रेलियात मालिका जिंकणे गौरवास्पद आहे..सूर्यकुमारने आपल्या यशाचे श्रेय गोलंदाजांना दिले. बुमरा आणि अर्शदीप आणि त्यानंतर फिरकी गोलंदाजांनी शानदार कामगिरी केली, त्यामुळे आम्हाला दोन सामने जिंकता आले. आम्ही तयार केलेल्या डावपेचांनुसार सर्वच गोलंदाजांनी मारा केला, असे सूर्यकूमार म्हणाला. आता काही महिन्यात होणाऱ्या विश्वकरंडक स्पर्धेपूर्वी दोन-तीन मालिका आम्ही खेळणार आहोत. त्यासाठी उत्तम तयारी करता येईल. ऑस्ट्रेलियातील हे यश आत्मविश्वास वाढवणारे आहे..याशिवाय सूर्यकुमारने भारतीय महिला संघाच्या यशामुळे देशात आनंदाचे वातावरण असल्याचे सांगितले तो म्हणाला, आमच्या महिला संघानेही नुकत्याच जिंकलेल्या एकदिवसीय विश्वकरंडकामुळे संपूर्ण देशात उत्साहाचे वातावरण तयार झाले आहे. आता टी-२० विश्वकरंडक स्पर्धेस सामोरे जाण्यासाठी हे वातावरण आमच्यासाठीही मोलाचे ठरेल..AUS vs IND, 5th T20I: विजांचा कडकडाट अन् पाऊस... गॅबावरील पाचवा सामना रद्द; भारताची मालिका जिंकून दौऱ्याची सांगता.याशिवाय त्याने असेही सांगितले आता न्यूझीलंड आणि दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध मायदेशात टी२० मालिका खेळायच्या आहेत. टी२० वर्ल्ड कपच्या दृष्टीने त्या महत्त्वाच्या मालिका आहेत. भारतीय संघ आता आधी दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध १४ नोव्हेंबरपासून कसोटी मालिका खेळले. त्यानंतर ३० नोव्हेंबरपासून वनडे मालिका सुरू होईल, तर ९ डिसेंबरपासून टी२० मालिका खेळली जाणार आहे. त्यानंतर जानेवारी महिन्यात न्यूझीलंड संघ भारत दौऱ्यावर येणार आहे. ११ जानेवारीपासून वनडे मालिका खेळली जाईल, तर २१ जानेवारीपासून टी२० मालिका खेळली जाणार आहे. त्यानंतर फेब्रुवारी २०२६ मध्ये टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेला सुरुवात होईल. हा टी२० वर्ल्ड कप भारत आणि श्रीलंकेत खेळला जाणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.