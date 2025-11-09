Cricket

IND vs AUS: ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध गोलंदाजांमुळेच जिंकलो मालिका, आता T20I World Cup आधी... कर्णधार सूर्यकुमारने केलं स्पष्ट

Suryakumar Yadav on India’s T20I Series Win: टी२० मालिकेत भारतीय संघाने ऑस्ट्रेलियावर २-१ ने विजय मिळवला. कर्णधार सूर्यकुमार यादवने गोलंदाजांच्या कामगिरीचे कौतुक केले. तसेच आगामी टी२० वर्ल्ड कप २०२६ बद्दलही भाष्य केले.
Pranali Kodre
  • भारतीय संघाने ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध टी२० मालिका २-१ ने जिंकली.

  • कर्णधार सूर्यकुमार यादवने गोलंदाजांचे कौतुक केले, ज्यामुळे संघाला विजय मिळवता आला.

  • आगामी टी२० वर्ल्ड कपसाठी हे यश आत्मविश्वास वाढवणारे ठरले आहे.

