IND vs PAK सामन्यानंतर वातावरण तापलं; सूर्या अन् हार्दिक कुलदीप यादववर भडकले, नेमकं काय घडले; पाहा Viral Video

रविवारी (१५ फेब्रुवारी) भारत आणि पाकिस्तान संघात टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील हायव्होल्टेज सामना पार पडला. कोलंबोतील आर प्रेमदासा स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात भारताने पाकिस्तानला ६१ धावांनी पराभूत केले आणि सुपर ८ फेरीत थाटात प्रवेश केला. पाकिस्तानचा हा टी२० वर्ल्ड कपमधील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा पराभव ठरला. तसेच भारताने टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या (T20 World Cup 2026) इतिहासात पाकिस्तानला पराभूत करण्याची ही आठवी वेळ होती. याशिवाय मर्यादीत षटकांच्या आयसीसीच्या (ICC) स्पर्धेतील भारताचा हा सलग १६ वा विजय होता. पण असे असले तरी सामना संपल्यानंतर मैदानात भारतीय खेळाडूंमध्येच वातावरण तापल्याचे दिसून आले. .IND vs PAK: मोहसीन नक्वींनी पाकिस्तान हरतंय लक्षात येताच केला पोबारा; गाडीत बसून पसार होतानाचा Video Viral.सामना संपल्यानंतर चायनामन गोलंदाज कुलदीप यादववर सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) आणि हार्दिक पांड्या (Hardik Pandya) चिडल्याचे दिसले होते. कुलदीप यादवकडून (Kuldeep Yadav) क्षेत्ररक्षणात चूक झाल्याने ते चिडले असल्याचे म्हटले जात आहे. त्यांचा व्हिडिओही सध्या व्हायरल होत आहे..व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये दिसते की सामना संपल्यानंतर जेव्हा भारतीय खेळाडू एकमेकांशी हस्तांदोलन करत होते, तेव्हा हार्दिक पांड्या कुलदीपवर अचानक चिडल्याचे दिसला. तो त्याच्याशी चिडून बोलत असल्याचे दिसत होता. यावेळी शेजारी उभा असलेला तिलक वर्माही काहीसा काळजीत दिसत होता. पण नंतर रिंकू सिंग मध्ये आला आणि त्याने हार्दिकला बाजूला नेले. त्यानंतर सूर्यकुमारनेही कुलदीपला मिठी मारली, पण त्यानंतर तो त्याच्यावर चिडल्याचे दिसला..कदाचित पाकिस्तानने खेळलेल्या शेवटच्या षटकात कुलदीपकडून झेल सुटल्याने सूर्यकुमार आणि हार्दिक चिडले असलावेत असे अंदाज आहेत. भारताने दिलेल्या १७६ धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग पाकिस्तान करत असताना १८ वे षटक टाकण्यासाठी हार्दिक पांड्या आला होता. त्यावेळी पाकिस्तानने ९ विकेट्स आधीच गमावलेल्या होत्या. शाहिन आफ्रिदी आणि उस्मान तारिक फलंदाजी करत होते. यावेळी दुसऱ्या चेंडूवर शाहिन आफ्रिदीने लाँग - ऑनच्या दिशेला मोठा शॉट मारला. पण बाऊंड्री लाईनजवळ कुलदीपच्या हातून तो झेल निसटला आणि षटकार गेला. त्यावेळीही हार्दिक वैतागल्याचे दिसला होता..शाहिनला मिळालेले हे जीवदान भारताला फार महागात पडले नाही, कारण हार्दिकने १८ व्या षटकाच्या शेवटच्या चेंडूवर उस्मान तारिकला शून्यावर त्रिफळाचीत केले आणि पाकिस्तानचा डाव ११४ धावांवर संपवला. पाकिस्तानकडून एकट्या उस्मान खानने ३४ चेंडूत ४४ धावांची खेळी करत झुंज दिली. तसेच शाहिन आफ्रिदी २३ धावांवर नाबाद राहिला.गोलंदाजी करताना भारताकडून हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती आणि जसप्रीत बुमराह यांनी प्रत्येकी २ विकेट्स घेतले. कुलदीप यादव आणि तिलक वर्मा यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..T20 WC, IND vs PAK: मग कसा होता रविवार? इरफान पठाणचा पाकिस्तानला ट्रोल करत भन्नाट डान्स; पाहा Video.तत्पुर्वी, भारतीय संघाकडून सलामीवीर इशान किशनने ४० चेंडूत ७७ धावांची खेळी केली. सूर्यकुमार यादवने ३२ धावांची खेळी केली, तर तिलक वर्माने २५ धावा केल्या. शिवम दुबेने २७ धावा केल्या. त्यामुळे भारताने २० षटकात ७ बाद १७५ धावा केल्या होत्या. पाकिस्तानकडून सईम आयुबने ३ विकेट्स घेतल्या..