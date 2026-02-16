Cricket

IND vs PAK सामन्यानंतर वातावरण तापलं; सूर्या अन् हार्दिक कुलदीप यादववर भडकले, नेमकं काय घडले; पाहा Viral Video

Suryakumar Yadav and Hardik Pandya Fume at Kuldeep Yadav: भारताने पाकिस्तानला पराभूत करत टी२० वर्ल्ड कपच्या सुपर ८ फेरीत प्रवेश केला. पण सामना संपल्यानंतर कुलदीप यादववर सूर्यकुमार यादव आणि हार्दिक पांड्या त्याच्यावर चिडल्याचे दिसले. त्यांचा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे.
रविवारी (१५ फेब्रुवारी) भारत आणि पाकिस्तान संघात टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील हायव्होल्टेज सामना पार पडला. कोलंबोतील आर प्रेमदासा स्टेडियमवर झालेल्या या सामन्यात भारताने पाकिस्तानला ६१ धावांनी पराभूत केले आणि सुपर ८ फेरीत थाटात प्रवेश केला. पाकिस्तानचा हा टी२० वर्ल्ड कपमधील दुसऱ्या क्रमांकाचा सर्वात मोठा पराभव ठरला.

तसेच भारताने टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धेच्या (T20 World Cup 2026) इतिहासात पाकिस्तानला पराभूत करण्याची ही आठवी वेळ होती. याशिवाय मर्यादीत षटकांच्या आयसीसीच्या (ICC) स्पर्धेतील भारताचा हा सलग १६ वा विजय होता. पण असे असले तरी सामना संपल्यानंतर मैदानात भारतीय खेळाडूंमध्येच वातावरण तापल्याचे दिसून आले.

IND vs PAK: मोहसीन नक्वींनी पाकिस्तान हरतंय लक्षात येताच केला पोबारा; गाडीत बसून पसार होतानाचा Video Viral
