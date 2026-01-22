Cricket

IND vs NZ, T20I: सूर्यकुमार यादवसाठी ३२ धावांची खेळीही ठरली विक्रमी! रोहित शर्मा, ग्लेन मॅक्सवेलचे मोठे रेकॉर्ड मोडले

Suryakumar Yadav joins Elite list: सूर्यकुमार यादवने न्यूझीलंडविरुद्धच्या पहिल्या टी२० सामन्यात ३२ धावांची खेळी केली. यासोबतच त्याने टी२० मध्ये मोठा पल्ला गाठला असून रोहित शर्मा आणि ग्लेन मॅक्सवेलचा विक्रम मोडला आहे.
Suryakumar Yadav | India vs New Zealand

Suryakumar Yadav | India vs New Zealand

Suryakumar Yadav Breaks Rohit Sharma & Glenn Maxwell Records: भारतीय क्रिकेट संघाने बुधवारी (२१ जानेवारी) न्यूझीलंड संघाला नागपूरमध्ये झालेल्या टी२० मालिकेतील पहिल्या सामन्यात ४८ धावांनी पराभूत केले. त्यामुळे भारतीय संघाने पाच सामन्यांच्या मालिकेत १-० अशी आघाडीही घेतली आहे.

या सामन्यादरम्यान भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने (Suryakumar Yadav) मोठा विक्रम केला आहे. त्याच्यासाठी हा सामना खासही ठरला.

Suryakumar Yadav | India vs New Zealand
IND vs NZ : 'माझ्यावर दडपण होतं'! Rinku Singh चे सामन्यानंतर गौतम गंभीरबाबत केलं मोठं विधान; म्हणाला, मला संघाबाहेर...
