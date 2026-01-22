IND vs NZ, T20I: सूर्यकुमार यादवसाठी ३२ धावांची खेळीही ठरली विक्रमी! रोहित शर्मा, ग्लेन मॅक्सवेलचे मोठे रेकॉर्ड मोडले

Suryakumar Yadav Breaks Rohit Sharma & Glenn Maxwell Records: भारतीय क्रिकेट संघाने बुधवारी (२१ जानेवारी) न्यूझीलंड संघाला नागपूरमध्ये झालेल्या टी२० मालिकेतील पहिल्या सामन्यात ४८ धावांनी पराभूत केले. त्यामुळे भारतीय संघाने पाच सामन्यांच्या मालिकेत १-० अशी आघाडीही घेतली आहे.या सामन्यादरम्यान भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने (Suryakumar Yadav) मोठा विक्रम केला आहे. त्याच्यासाठी हा सामना खासही ठरला. .IND vs NZ : 'माझ्यावर दडपण होतं'! Rinku Singh चे सामन्यानंतर गौतम गंभीरबाबत केलं मोठं विधान; म्हणाला, मला संघाबाहेर....सूर्यकुमारचा हा आंतरराष्ट्रीय टी२० क्रिकेटमधील १०० वा सामना होता. १०० आंतरराष्ट्रीय टी२० सामने खेळणारा तो रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि हार्दिक पांड्यानंतरचा चौथाच भारतीय खेळाडू ठरला. सूर्यकुमार या यादवने या सामन्यात फलंदाजीही चांगली केली. त्याने चौथ्या क्रमांकावर फलंदाजीला आल्यानंतर २२ चेंडूत ३२ धावा केल्या. त्याने या खेळीत ४ चौकार आणि १ षटकार मारला. त्याने अभिषेक शर्मासोबत (८४) तिसऱ्या विकेटसाठी ९९ धावांची भागीदारीही केली. ज्यामुळे भारताने २० षटकात ७ बाद २३८ धावा उभारल्या. त्यानंतर न्यूझीलंडचा संघ २० षटकात ७ बाद १९० धावाच करू शकले..चौथा भारतीयदरम्यान, सूर्यकुमारने ३२ धावांची खेळी करताना टी२० कारकिर्दीत ९००० धावांचा (9000 T20 Runs) टप्पाही पार केला. तो ९००० धावा करणारा भारताचा चौथाच खेळाडू ठरला. यापूर्वी विराट कोहली (१३५४३ धावा), रोहित शर्मा (१२२४८ धावा) आणि शिखर धवन (९७९७) यांनीच हा टप्पा पार केला आहे..ग्लेन मॅक्सवेलला टाकलं मागेसूर्यकुमारच्या आता ३४७ सामन्यांतील ३२१ डावात ९००७ धावा झाल्या आहेत. त्याने ५९११ चेंडूत ९००० टी२० धावांचा टप्पा गाठला आहे. त्यामुळे तो टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वात कमी चेंडूत ९००० धावा करणारा दुसऱ्या क्रमांकाचा खेळाडू (Fastest 9000 T20 Runs by balls) ठरला आहे. त्याने या यादीत ग्लेन मॅक्सवेलला (Glenn Maxwell) मागे टाकले आहे. मॅक्सवेलने ५९१५ चेंडूत ९००० धावा केल्या होत्या. या यादीत अव्वल क्रमांकावर आंद्रे रसेल असून त्याने ५३२१ चेंडूतच ९००० धावा केल्या होत्या..IND vs NZ: अभिषेक शर्माच्या यशाचं सिक्रेट काय? सामनावीर पुरस्कार जिंकल्यानंतर स्वत:च सर्व सांगितलं.सूर्यकुमारने मोडला रोहित शर्माचा विक्रमतथापि, डावांच्या तुलनेत सूर्यकुमार टी२० क्रिकेटमध्ये सर्वात जलद ९००० धावा करणारा तिसऱ्या क्रमांकाचा भारतीय आहे. त्याने रोहित शर्माला (Rohit Sharma) मागे टाकले आहे. रोहित शर्माने टी२० मध्ये ३२९ डावात ९००० धावा केल्या होत्या. सूर्यकुमारने ३२१ डावात हा टप्पा गाठला आहे. सूर्यकुमारच्या वर या यादीत अव्वल क्रमांकावर विराट कोहली आहे, ज्याने २७१ डावातच ९००० टी२० धावा केल्या होत्या. दुसऱ्या क्रमांकावर शिखर धवन असून त्याने ३०८ डावात ९००० धावा केल्या होत्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.