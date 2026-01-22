Cricket

IND vs NZ : 'माझ्यावर दडपण होतं'! Rinku Singh चे सामन्यानंतर गौतम गंभीरबाबत केलं मोठं विधान; म्हणाला, मला संघाबाहेर...

Rinku Singh statement after IND vs NZ match: पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यानंतर भारताचा फिनिशर रिंकू सिंग याने आपल्या खेळीमागचे गुपित उघड केले आहे. सामन्यानंतर बोलताना रिंकू म्हणाला की, संघात आणि संघाबाहेर अशा स्थितीत राहिल्यामुळे त्याच्यावर मोठा मानसिक दबाव होता.
RINKU SINGH REVEALS PRESSURE AND GAUTAM GAMBHIR’S ADVICE AFTER IND VS NZ

Gautam Gambhir advice to Rinku Singh revealed: भारताने पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यात न्यूझीलंडवर ४८ धावांनी विजय मिळवून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. अभिषेक शर्माने ८४ धावांची शानदार खेळी केली आणि त्यानंतर रिंकू सिंगने २० चेंडूत ४४ धावांची नाबाद खेळी करत भारताला २३८ धावांचा डोंगर उभारून दिला. रिंकूने सामन्यात आक्रमक फलंदाजी करून चाहत्यांची मने जिंकली. रिंकूने सामन्यानंतर त्याच्या खेळीबद्दल सांगितले.

