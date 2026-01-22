IND vs NZ : 'माझ्यावर दडपण होतं'! Rinku Singh चे सामन्यानंतर गौतम गंभीरबाबत केलं मोठं विधान; म्हणाला, मला संघाबाहेर...

Gautam Gambhir advice to Rinku Singh revealed: भारताने पहिल्या ट्वेंटी-२० सामन्यात न्यूझीलंडवर ४८ धावांनी विजय मिळवून मालिकेत १-० अशी आघाडी घेतली. अभिषेक शर्माने ८४ धावांची शानदार खेळी केली आणि त्यानंतर रिंकू सिंगने २० चेंडूत ४४ धावांची नाबाद खेळी करत भारताला २३८ धावांचा डोंगर उभारून दिला. रिंकूने सामन्यात आक्रमक फलंदाजी करून चाहत्यांची मने जिंकली. रिंकूने सामन्यानंतर त्याच्या खेळीबद्दल सांगितले. .सामन्यानंतर रिंकू म्हणाला, "मी संघात आणि बाहेर असल्याने माझ्यावर दबाव होता. माझा डाव साकारण्यासाठी एकेरी आणि दुहेरी धावा घ्यायच्या व त्यादरम्यान चौकार मारत राहायचे अशी योजना होती. मला शेवटपर्यंत थांबून सामना संपवावायचा होता. मी तेच केले. गौतम गंभीर सरांनी मला दृढनिश्चयी राहून शेवटपर्यंत खेळत राहण्यास सांगितले होते.".पाकड्यांनी हद्द ओलांडली! आशिया चषकातील 'हस्तांदोलन' प्रकरणावरून भारताचा अपमान केला; Viral Video ने संतापाची लाट....रिंकू पुढे म्हणाला, "मी अर्शदीप पाजीसोबत फलंदाजी करत होतो आणि एक धाव घेण्याची योजना होती. मग मी त्याला सांगितले की मला शेवटचे षटक खेळायचे आहे. जेव्हा तुम्ही ५, ६ आणि ७ क्रमांकावर फलंदाजी करता, तेव्हा ही मानसिकता असते. मी अर्शदीपला फक्त शांत राहून एक धाव घेण्याचा प्रयत्न करायला सांगितले आणि मला स्ट्राईक द्यायला सांगितले..अर्शदीपने १९ व्या षटकात तीन चेंडू खेळले ज्यात एकही धाव मिळाली नाही. त्यानंतर रिंकूने अर्शदीपसोबत चर्चा केली. रिंकू सिंगनेही या सामन्यात झेल सोडला आणि त्याबद्दल तो म्हणाला, येथे लाईट्समध्ये कोणतीही समस्या नव्हती, मी फक्त एक झेल सोडला आणि काळजी करण्यासारखे काहीही नाही. ही मालिका खूप महत्त्वाची आहे, आम्हाला ती जिंकायची आहे..भारतीय संघाने या सामन्यात ७ बाद २३८ धावा केल्या. अभिषेकने ३५ चेंडूंत ५ चौकार व ८ षटकारांसह ८४ धावांची खेळी केली. सूर्यकुमार यादवने २२ चेंडूंत ३२ आमि हार्दिकने १६ चेंडूंत २५ धावांचे योगदान दिले. रिंकू सिंगने २० चेंडूंत ४ चौकार व ३ षटकारांसह ४४ धावांची नाबाद खेळी केली. न्यूझीलंडच्या जेकब डफी व कायले जेमिन्सन यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या..'रोहित शर्माला कर्णधारपदावरून हटवण्याची गरजच काय होती? त्यापेक्षा शुभमन गिलला हटवा'; BCCI ला मिळालाय सल्ला....लक्ष्याचा पाठलाग करताना न्यूझीलंडला ७ बाद १९० धावा करता आल्या. ग्लेन फिलिप्सने ४० चेंडूंत ७१ धावांची खेळी करताना ४ चौकार व ६ षटकार खेचले. मार्क चॅम्पमन ( ३९), डॅरिल मिचेल ( २८) व कर्णधार मिचेल सँटनर ( २८) यांनीही योगदान दिले. पण, भारतीय गोलंदाजांसमोर त्यांनी माना टाकल्या. वरुण चक्रवर्थी व शिवम दुबे यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.