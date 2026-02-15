Suryakumar Yadav: सूर्यकुमारचा दावा; दडपणाचा आनंद घेऊन भारत-पाक सामना खेळणार!

कोलंबो : भारत-पाक हा केवळ एक सामना आहे, हे बोलायचे ठीक असते; परंतु हा इतर लढतींपेक्षा वेगळा सामना असतो. त्यांच्याबरोबर सतत खेळत नसल्यामुळे तो वेगळा भासतो. चाहत्यांच्या अपेक्षांचे दडपण असते; पण दडपणाशिवाय आणि अपेक्षांच्या ओझ्याशिवाय खेळायला मजा ती काय? आम्ही दडपणाचा आनंद घेत रविवारी सामना खेळणार आहोत, असे मत भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवने व्यक्त केले..पाकिस्तानच्या फिरकी माऱ्याबद्दल बोलताना सूर्यकुमार म्हणाला, उस्मान तारीकची शैली वेगळी आहे. मी विचार असा करतो, की परीक्षेत सिलॅबसबाहेरचा प्रश्न विचारला तरी उत्तर चांगले द्यायची तयारी ठेवावी लागते ना तसाच हा प्रकार आहे. भारताचा पाकिस्तानसमोरचा खेळ चांगला झाला आहे. तरीही रविवारचा सामना खेळताना मागे काय झाले, त्याचा विचार करून आम्ही खेळणार नाही. एकदम ताज्या मनाने नवा सामना आहे समजून खेळणार. पाकिस्तानचा संघ गेल्या काही दिवसांत चांगला खेळ करीत विश्वचषकात दाखल झालाय तेव्हा त्यांना कमजोर लेखण्याचा प्रश्नच येत नाही, असे सूर्यकुमारने सांगितले..संघाच्या निवडीबद्दल विचार मांडताना ती एक चांगली गोड डोकेदुखी आहे, असे सांगत सूर्यकुमार पुढे म्हणाला, अभिषेक खेळावा, असे जर समोर संघाला वाटत असेल तर चला आम्ही अभिषेक शर्माला खेळवतो. सामन्याच्या वेळी काय वातावरण आहे, याचा विचार करून संघात बदल करावे लागतात. कठोर निर्णय घ्यावे लागतात. कधीकधी चांगल्या लयीत क्रिकेट खेळणाऱ्या खेळाडूला संघातून वगळावे लागते. फरक इतकाच आहे, की सर्व खेळाडू हे जाणतात की घेतलेले निर्णय फक्त संघाच्या भल्याचा विचार करून घेतले जातात आणि माझे सहकारी खूप समजूतदार आहेत, असे सूर्यकुमारने संघ निवडीबाबत स्पष्ट केले..पाकविरुद्ध आज धाडसी क्रिकेट खेळावे लागेलसूर्यकुमारची कबुली सूर्यकुमार पुढे म्हणाला, दोन सामन्यांत आम्हा फलंदाजांची कामगिरी एकदम चांगली झालेली नाहीये. उगाच सबब पुढे करून चालणार नाही ती चूक कबूल करावी लागेल. तेव्हा रविवारच्या सामन्यात सुधारित खेळ करायची जबाबदारी आम्हा सगळ्यांवर आहे. टी-२० खेळ क्रिकेट म्हणजे जास्त धोका पत्करून जास्त मोठे बक्षीस मिळवायचा प्रकार असतो, तेव्हा क्षमतेवर ठाम विश्वास ठेवून धाडसी क्रिकेट खेळायला लागणार आहे. सामन्याची खेळपट्टी उत्तम तयार केली आहे. तसेच मैदान मोठे आहे तेव्हा धावा पळून काढण्याच्या तंत्रावरही लक्ष द्यावे लागेल. पाऊस पडणार का नाही, हे आमच्या हाती नाही..T20 WC, IND vs PAK: भारतीयांसमोर पाकच्या फिरकीचे आव्हान; सायंकाळपर्यंत पावसाचा अंदाज, मात्र त्यानंतर खेळ होण्याची शक्यता.तसेच बदलत्या परिस्थितीनुसार खेळात संघात बदल करणे त्याची योजना आखणे गरजेचे ठरणार आहे. यश मिळवायला विचारात आणि खेळात लवचिकता ठेवावी लागणार आहे, असे भारतीय कर्णधार म्हणाला. हस्तांदोलन? घाई कशाला! भारतीय संघ हस्तांदोलन करणार का? मी सांगतो, का घाई करताय... जेवा, शांत झोपा आणि सामन्याला या, तुम्हाला सगळे कळेलच ना. मला सांगा की सामना खेळणे जास्त महत्त्वाचे नाही का? त्याचा विचार पहिला करणे जास्त महत्त्वाचे नाही का? तेव्हा थोडा धीर धरा, सरावाला जाण्याअगोदर सूर्यकुमार हसतमुखाने पत्रकारांना सांगून गेला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.