India T20I Squad Announced: हार्दिक पांड्याचे भारतीय संघात पुनरागमन! द. आफ्रिकेविरुद्ध टी२० मालिकेसाठी शुभमन गिललाही संधी, पण...

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या टी२० मालिकेसाठी भारतीय संघ जाहीर झाला आहे. हार्दिक पांड्याचे दुखापतीनंतर भारताच्या टी२० संघात पुनरागमन झाले आहे. शुभमन गिलला उपकर्णधार म्हणून संधी मिळाली असली तरी त्याची उपलब्धता फिटनेसवर अवलंबून आहे. .भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात कसोटी मालिका संपल्यानंतर सध्या वनडे मालिका सुरू आहे. या वनडे मालिकेनंतर ९ डिसेंबरपासून भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात ५ सामन्यांच्या टी२० मालिकेला सुरुवात होणार आहे. या मालिकेसाठी भारताच्या टी२० संघाची घोषणा बुधवारी (३ डिसेंबर) झाली आहे.रायपूरला भारत आणि दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील दुसऱ्या वनडे सामन्यादरम्यान निवड समितीची बैठक झाली असून यावेळी भारताचा टी२० संघ निवडण्यात आला आहे..पुढच्या वर्षी फेब्रुवारी-मार्चदरम्यान भारत आणि श्रीलंका येथे होणाऱ्या टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेच्या दृष्टीने भारत-दक्षिण आफ्रिका संघात होणारी टी२० मालिका महत्त्वाची आहे. तसेच या मालिकेसाठी निवडण्यात आलेल्या भारतीय खेळाडूंना टी२० वर्ल्ड कपच्या संघातही संधी मिळण्याची दाट शक्यता आहे. दरम्यान, संघनिवड घोषित करण्यासोबतच बीसीसीआयने नवी टी२० जर्सीही लाँच केली आहे.हार्दिकचे पुनरागमनदरम्यान, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या टी२० मालिकेतून भारताच्या संघात अष्टपैलू खेळाडू हार्दिक पांड्याचे पुनरागमन होईल. त्याची या मालिकेसाठी भारतीय संघात निवड झाली आहे. तो आशिया कपनंतर पुन्हा भारताकडून खेळताना दिसणार आहे. त्याला आशिया कप २०२५ दरम्यान दुखापत झाली होती..गिलला संधी, पण...तसेच भारताच्या टी२० संघाचा उपकर्णधार शुभमन गिललाही संधी देण्यात आली आहे. मात्र त्याची या टी२० मालिकेसाठीची उपलब्धता त्याच्या फिटनेसवर अवलंबून असेल, असे बीसीसीआयने सांगितले आहे. गिलला दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध कसोटी मालिकेतील पहिला सामना खेळताना मानेची दुखापत झाली होती. त्यामुळे त्याला वनडे मालिकेलाही मुकावे लागले आहे..रिषभ पंतला संधी नाहीतसेच वनडे मालिकेसाठी जसप्रीत बुमराहला विश्रांती देण्यात आली होती, पण त्याला टी२० मालिकेसाठी भारताच्या संघात निवडण्यात आले आहे. रिषभ पंतला मात्र टी२० संघात स्थान मिळालेले नाही. यष्टीरक्षक फलंदाज म्हणून जितेश शर्मा आणि संजू सॅमसन यांच्यावर विश्वास कायम ठेवण्यात आला आहे. गोलंदाजांच्या फळीत बुमराहसह अर्शदीप सिंग आणि हर्षित राणा हे वेगवान गोलंदाज आणि कुलदीप यादव हा फिरकी गोलंदाज आहे. याशिवाय वॉशिंग्टन सुंदर आणि अक्षर पटेल हे फिरकी गोलंदाजी करणारे अष्टपैलूही संघात आहेत. शिवम दुबे आणि हार्दिक पांड्याही गोलंदाजी करताना दिसू शकतात..IND vs SA, 2nd ODI: 'रनमशिन' कोहलीचं सलग दुसरं शतक! ऋतुराजसोबत दीडशतकी भागीदारी करत अनेक विक्रमही मोडले.भारताचा टी२० संघ - सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), शुभमन गिल (उपकर्णधार)*, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, वॉशिंग्टन सुंदर.भारत विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका टी२० मालिका९ डिसेंबर - पहिला टी२० सामना, कटक (वेळ - संध्या. ७.०० वाजता)११ डिसेंबर - दुसरा टी२० सामना, मुल्लनपूर (वेळ - संध्या. ७.०० वाजता)१४ डिसेंबर - तिसरा टी२० सामना, धरमशाला (वेळ - संध्या. ७.०० वाजता)१७ डिसेंबर - चौथा टी२० सामना, लखनौ (वेळ - संध्या. ७.०० वाजता)१९ डिसेंबर - पाचवा टी२० सामना, अहमदाबाद (वेळ - संध्या. ७.०० वाजता).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.