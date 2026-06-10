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T20 Mumbai League: सूर्यकुमार यादवचे अम्पायरसोबत भांडण; वानखेडे स्टेडियमवर हायव्होल्टेज ड्रामा, संघ हरला अन्...

Suryakumar Yadav heated argument with umpires: टी-२० मुंबई लीग २०२६ मधील एका सामन्यात भारतीय संघाचा माजी ट्वेंटी-२० कर्णधार सूर्यकुमार यादव चर्चेचा विषय ठरला. वानखेडे स्टेडियमवर ट्रायम्फ नाईट्स संघाचे नेतृत्व करत असताना सूर्यकुमारची पंचांसोबत जोरदार शाब्दिक चकमक झाली.
Suryakumar Yadav heated argument with umpires

Suryakumar Yadav heated argument with umpires

esakal

Swadesh Ghanekar
Updated on

What happened between Suryakumar Yadav and the umpires? टी-२० मुंबई लीगमध्ये सूर्यकुमार यादवच्या ट्राईम्फ नाइट मुंबई नॉर्थ ईस्ट संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला. इगल ठाणे स्ट्रायकर्सने २४ धावांनी हा सामना जिंकून लीगमध्ये आगेकूच केली. पण, हा सामना चर्चेत आला तो भारताचा माजी कर्णधार सूर्यकुमारने अम्पायरसोबत घातलेल्या वादामुळे.. सोशल मीडियावर या प्रसंगाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. ठाणे स्ट्रायकर्सच्या डावातील हा प्रसंग आहे आणि व्हायरल झालेल्या फोटोत सूर्या अम्पायरसोबत जोरदार वाद घालताना दिसतोय.

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