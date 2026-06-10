T20 Mumbai League: सूर्यकुमार यादवचे अम्पायरसोबत भांडण; वानखेडे स्टेडियमवर हायव्होल्टेज ड्रामा, संघ हरला अन्...

What happened between Suryakumar Yadav and the umpires? टी-२० मुंबई लीगमध्ये सूर्यकुमार यादवच्या ट्राईम्फ नाइट मुंबई नॉर्थ ईस्ट संघाला पराभवाचा सामना करावा लागला. इगल ठाणे स्ट्रायकर्सने २४ धावांनी हा सामना जिंकून लीगमध्ये आगेकूच केली. पण, हा सामना चर्चेत आला तो भारताचा माजी कर्णधार सूर्यकुमारने अम्पायरसोबत घातलेल्या वादामुळे.. सोशल मीडियावर या प्रसंगाची जोरदार चर्चा सुरू आहे. ठाणे स्ट्रायकर्सच्या डावातील हा प्रसंग आहे आणि व्हायरल झालेल्या फोटोत सूर्या अम्पायरसोबत जोरदार वाद घालताना दिसतोय..ठाणे स्ट्रायकर्सने प्रथम फलंदाजी करताना ८ बाद १७२ धावा उभ्या केल्या. सुमैर झवेरी ( ४) आणि शॉन रॉड्रिगेज ( ६) हे दोन्ही सलामीवीर अपयशी ठरले. मानव भट ( १८) यालाही फार मोठी खेळी करता आली नाही. पण, साईराज पाटील आणि सिद्धांत सिंग यांनी चौथ्या विकेटसाठी ६३ चेंडूंत ९४ धावांची भागीदारी करून संघाचा डाव सावरला. साईराजने ४६ चेंडूंत ५ चौकार व ४ षटकारांसह ६९ धावा केल्या, तर सिद्धांतने २८ धावांचे योगदान दिले..Inside Story: सूर्यकुमार यादवचा 'काटा' कोणी काढला? पडद्यामागून असा 'गेम' केला; श्रेयस नव्हे, कर्णधारपदासाठी २ नावं सुचवलेली, पण... .या दोघांच्या विकेटनंतर ठाणे स्ट्रायकर्सला पुन्हा धक्के बसले, परंतु शाश्वत जगतापने १० चेंडूंत २९ धावांची नाबाद खेळी करून संघाला मोठ्या धावसंख्येपर्यंत पोहोचवले. सिल्व्हेस्टर डिसोझा व मिनाद मांजरेकर यांनी प्रत्येकी दोन विकेट्स घेतल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना सूर्यकुमारचा ट्राईम्फ नाइट संघ १८.५ षटकांत १४८ धावांत तंबूत परतला. अखिल हेरवाडकर ( ३३) व परिक्षित वळसांगकर ( ३३) हे सर्वाधिक धावा करणारे फलंदाज ठरले..कर्णधार सूर्या १६ चेंडूंत २० धावा करून अनुज गिरीच्या चेंडूवर त्रिफळाचीत झाला. गिरीने २-०-१७-३ अशी स्पेल टाकली. त्याला अथर्व ( २-२२) व राजे अमर्त्या ( २-२५) यांनी चांगली साथ दिली. दरम्यान, सूर्यकुमार ठाणे स्ट्रायकर्सचा डाव सुरू असताना अम्पायरसोबत भांडताना दिसला. तो अम्पायरच्या कोणत्यातरी निर्णयावर नाराज असल्याचे समजतेय, परंतु नेमकं काय घडलं हे समोर आलेले नाही. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.