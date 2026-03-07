T20 WC, IND vs NZ:'गौतम गंभीरने ठरवलं तर तो स्वतः बॅटिंगला येईल; कठीण निर्णय मी आणि कोच मिळून...', फायनलपूर्वी सूर्यकुमार स्पष्टच बोलला

टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडशी दोन हात करण्यास भारतीय संघ सज्ज आहे. अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर हा अंतिम सामना रंगणार आहे. हा सामना संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होईल. या सामन्यासाठी भारतीय संघातही (Team India) काही बदल होणार का? असे प्रश्न आहेत. तसेच प्लेइंग इलेव्हन निवडीचे निर्णय कोण घेतं, याबाबत सूर्यकुमार यादवने अंतिम सामन्याच्या पूर्वसंध्येला उत्तरं दिली आहेत. त्याने असंही म्हटलंय की वैयक्तिक विक्रमांचा फंडा गौतम गंभीरने हटवला आहे. .T20 WC , IND vs NZ: न्यूझीलंडच्या कर्णधारानेही भारतीयांनाच दिली वॉर्निंग; २०२३ वर्ल्ड कपमध्ये फायनलला जे झालं, तसंच उद्या पण....पत्रकार परिषदेत सूर्यकुमार (Suryakumar Yadav) म्हणाला, 'जर गौतम गंभीरने ठरवलं असतं, तर तो स्वत:च पॅड घालून आला असता. त्याने वैयक्तिक विक्रमांचा फंडा त्याच्या वेळेत हटवला आहे.'याशिवाय सूर्यकुमार म्हणाला की प्लेइंग इलेव्हनबाबतचे कठीण निर्णय तो आणि प्रशिक्षक मिळून घेतात. तो म्हणाला, 'सर्व कठीण निर्णय प्रशिक्षक आणि मी, मिळून घेतो. आम्ही सामन्याला अनुसरून खेळाडू निव़डतो. जेव्हा दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध अक्षर पटेलला संघातून काढलेलं, तेव्हा तो खूश नव्हता आणि त्याने नाराजच असायला हवं होतं. पण आम्ही त्याला हा निर्णय काय घेतला, याचं स्पष्टीकरण दिलं होतं.'.सूर्यकुमारने असंही सांगितलं की संघात हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमारह असे अनुभवी खेळाडू आहेत, ज्यांनी वर्ल्ड कपचा अंतिम सामना खेळला आहे. अगदी प्रशिक्षक गौतम गंभीरलाही वर्ल्ड कपच्या अंतिम सामन्याचा अनुभव आहे. सूर्यकुमारने युवा खेळाडूंना स्वातंत्र देतो असंही म्हटला. तो म्हणाला, 'मी त्यांचा मोठा भाऊ किंवा वडील बनून युवा खेळाडूंना लेक्चर देत नाही. तुम्ही जेवढं त्यांना स्वातंत्र्य द्याल तेवढं ते त्यात सहभागी होतील. मी नर्व्हस होतो, पण जर दबाव नसेल, तर मजा नाही.'.सूर्यकुमारने रोहित शर्माच्या पावलांवर पाऊल ठेवायचं असल्याचंही बोलून दाखवलं. रोहित शर्माच्या नेतृत्वात भारताने २०२४ टी२० वर्ल्ड कप जिंकला आहे. तो म्हणाला, 'शूज माझे आहेत, पण पावलं रोहित शर्माची आहेत. मी त्याच्यासोबत खूप क्रिकेट खेळलोय आणि मला माहित आहे तो कसा विचार करतो. मला तशा योजना अंमलात आणायच्या आहेत आणि त्यात माझ्या योजनाची जोडायचे आहेत. गौतम गंभीरही मला मदत करतो.'.T20 World Cup : यंदाच्या वर्ल्डकपमध्ये सर्वाधिक बघितल्या गेलेला सामना कोणता? इंडिया-पाकिस्तान सामना राहिला तिसऱ्या क्रमांकावर....भारत आणि न्यूझीलंड (India vs New Zealand) संघ या टी२० वर्ल्ड कपमध्ये (T20 World Cup) एकदाही आमने-सामने आलेले नाहीत, मात्र वर्षभरात दुसऱ्यांदा आयसीसी स्पर्धेत अंतिम सामन्यात आमने-सामने येत आहेत. याआधी २०२५ चॅम्पियन्स ट्रॉफीच्या अंतिम सामन्यातही भारत आणि न्यूझीलंड आमने-सामने होते. त्यावेळी भारताने न्यूझीलंडला पराभूत केलं होतं..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.