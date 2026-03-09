Cricket

T20 World Cup जिंकला आता रिटायरमेंट घेणार का? सूर्यकुमार यादवने सांगितला पुढचा नेमका प्लॅन काय

Suryakumar Yadav on Retirement: सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने टी२० वर्ल्ड कप २०२६ जिंकला. यानंतर त्याला निवृत्तीबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता, त्यावर त्याने काय उत्तर दिलं जाणून घ्या.
Suryakumar Yadav on Retirement: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचे विजेतेपद सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वातील भारतीय संघाने जिंकले. रविवारी (८ मार्च) अहमदाबादला झालेल्या अंतिम सामन्यात भारताने न्यूझीलंडला ९६ धावांनी पराभूत केलं आणि टी२० विजेतेपदावर तिसऱ्यांदा नाव कोरलं. मायदेशात टी२० वर्ल्ड कप (T20 World Cup) जिंकणारा भारत पहिलाच संघ ठरला.

