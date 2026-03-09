T20 World Cup जिंकला आता रिटायरमेंट घेणार का? सूर्यकुमार यादवने सांगितला पुढचा नेमका प्लॅन काय

Suryakumar Yadav on Retirement: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेचे विजेतेपद सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वातील भारतीय संघाने जिंकले. रविवारी (८ मार्च) अहमदाबादला झालेल्या अंतिम सामन्यात भारताने न्यूझीलंडला ९६ धावांनी पराभूत केलं आणि टी२० विजेतेपदावर तिसऱ्यांदा नाव कोरलं. मायदेशात टी२० वर्ल्ड कप (T20 World Cup) जिंकणारा भारत पहिलाच संघ ठरला. .India Wins T20 World Cup 2026 : वर्ल्ड कप जिंकल्यावर ट्रॉफी घेऊन हनुमान मंदिरात पोहोचली टीम इंडिया, जय शाह सोबत घेतले दर्शन, व्हिडिओ व्हायरल.एक लाखाहून अधिक प्रेक्षकांसमोर भारतीय संघाने (Team India) तिसऱ्यांदा टी२० वर्ल्ड कप उंचावला आणि इतिहास घडवला. त्यामुळे सूर्यकुमार यादव टी२० वर्ल्ड कप जिंकणारा एमएस धोनी आणि रोहित शर्मा यांच्यानंतरचा तिसरा भारतीय कर्णधार ठरला. २०२४ मध्ये टी२० वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर रोहित शर्माने आंतरराष्ट्रीय टी२० मधून निवृत्ती घेतली, त्यानंतर भारताच्या टी२० संघाचे नेतृत्व सूर्यकुमार यादवकडे (Suryakumar Yadav) सोपवण्यात आले. सूर्यकुमारनेही त्याच्या नेतृत्वात दमदार कामगिरी करताना आता वर्ल्ड कपही जिंकून दिला..दरम्यान, या विजेतेपदानंतर सूर्यकुमारची भविष्यातील योजना काय आहे, याबाबत अनेकांना प्रश्न पडला. यावर आता ३५ वर्षीय सूर्यकुमार यादवनेच उत्तर दिले आहे. त्याला अंतिम सामन्यानंतर झालेल्या पत्रकार परिषदेत निवृत्तीबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता. त्यावर तो म्हणाला, 'भाई निवृत्तीबद्दल कशाला विचार करायचा, सध्या सर्वकाही चांगलं सुरू आहे.'.यानंतर त्याने त्याच्या भविष्यातील योजनांबाबत भाष्य करताना म्हटले की 'पुढचं लक्ष्य आता ऑलिम्पिक आहे, ऑलिम्पिकमधील सुवर्णपदक आणि त्याचवर्षी होणारा टी२० वर्ल्ड कप, ते विसरू नका.' यानंतरचा टी२० वर्ल्डकप २०२८ मध्ये होणार आहे. तसेच २०२८ च्या ऑलिम्पिकमध्येही टी२० क्रिकेटचा समावेश करण्यात आला आहे.सूर्यकुमारने हा विजय पूर्णपणे स्वीकारायला छोडा वेळ जाईल, असंही म्हटलं. तसेच गौतम गंभीरसोबत त्याचे फार चांगले बाँडिंग असल्याचेही त्याने सांगितले..MS Dhoni Post: 'कोच साहेब, चेहऱ्यावर हसू...' धोनीचा गौतम गंभीरसाठी T20 WC विजयानंतर स्पेशल संदेश; बुमराहलाही म्हटलंय चॅम्पियन.खेळपट्टीवरची माती लावली डोक्यालाटी२० वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर सूर्यकुमारने खेळपट्टीवर जाऊन तेथील माती डोक्याला लावली आणि विजयाचे सेलिब्रेशन केले. याच मैदानात तीन वर्षांपूर्वी भारतीय संघाने वनडे वर्ल्ड कप गमावला होता. पण यावेळी टी२० वर्ल्ड कप जिंकल्याने त्या जखमांवर फुंकर मारली गेली. दरम्यान, सूर्यकुमारच्या नावावरही मोठा विक्रम झाला. तो टी२० वर्ल्ड कपमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध विजय मिळवणारा पहिला भारतीय कर्णधार ठरला, तर मायदेशात टी२० वर्ल्ड कप जिंकणारा जगातील पहिलाच कर्णधार ठरला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.