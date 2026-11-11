Suryakumar Yadav reveals difficult two months after T20 World Cup: सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने २०२६ चा ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला, परंतु त्यानंतर अजित आगरकरच्या निवड समितीने सूर्याकडून कर्णधारपदही काढून घेतले आणि त्याला ट्वेंटी-२० संघातून वगळले. हा स्पर्धेनंतरचा काळ त्याच्यासाठी कठीण होता, असे भारताच्या माजी कर्णधाराने कबूल केले. पण, त्याने हे देखील उघड केले की त्याचे लक्ष पुन्हा केंद्रित करण्यासाठी त्याच्या मुलीचा जन्म महत्त्वपूर्ण ठरला..मार्चमध्ये अहमदाबादच्या नरेंद्र मोदी स्टेडियमवर न्यूझीलंडविरुद्ध झालेला अंतिम सामना हा ३६ वर्षीय खेळाडूचा भारताकडून शेवटचा सामना ठरला. फलंदाजीतील खराब फॉर्ममुळे त्याला संघातून वगळले गेले. त्याच्या जागी श्रेयस अय्यरला कर्णधारपदाची जबाबदारी देण्यात आली.तो म्हणाला, “ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकल्यानंतर हे घडलं ते थोडं अवघड गेलं होतं. मला हे सत्यापासून पाठ फिरवायची नाही. जर तुम्ही स्वतःशी प्रामाणिक नसाल, तर आनंदी जीवन जगणं खूप कठीण असतं. पण तो काळ मला खूप अवघड गेला होता. आयपीएल दरम्यान, मे महिन्यात मला कन्यारत्न प्राप्त झालं. त्यामुळे, माझं संपूर्ण लक्ष तिच्यावर केंद्रित झालं. तिच्या जन्मानंतरचे गेल्या काही महिने खूप सुंदर होते. पण आयपीएलनंतरचे पहिले दोन महिने कठीण होते,” असं सूर्यकुमार मुंबईत एका कार्यक्रमात बोलला..New Zealand Test Squad : रचीन रवींद्र, डेव्हॉन कॉनवे परतले, न्यूझीलंडचा कसोटी संघ जाहीर; टीम इंडियाची डोकेदुखी वाढवणारे सर्व खेळाडू....पत्नीशी झालेल्या चर्चेमुळे मला त्या परिस्थितीतून बाहेर येण्यास आणि खेळावरील आपले प्रेम व आवड परत आणण्यावर लक्ष केंद्रित करण्यास मदत झाली, असे भारताच्या माजी कर्णधाराने सांगितले. १४ नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या २०२६-२७ सय्यद मुश्ताक अली ट्रॉफीसाठी मुंबई संघाचे कर्णधारपद त्याच्याकडे सोपवण्यात आले आहे. २०२६ ची आयपीएल संपल्यानंतर सूर्यकुमारचे व्यावसायिक क्रिकेटमध्ये पुनरागमन या स्पर्धेद्वारे होणार आहे..“जे आपल्या हातात नाही, त्यात मी अडकून न राहण्याचे ठरवले. माझ्या क्रिकेट प्रवासाची सुरुवात कशी केली होती, हे मी आठवले. मी माझ्या पत्नीसोबत बसून या सर्व गोष्टींवर चर्चा करू लागलो. तीही तेच म्हणाली, मला वाटते की, जेव्हा तू १५ वर्षांचा मुलगा होतास आणि तुला १५ वर्षांखालील गटात मुंबईचे प्रतिनिधित्व करायचे होते, तेव्हा तुझ्या मनात खेळाबद्दल जे प्रेम आणि आवड होती, ती तू परत आणायला हवी,” असे सूर्यकुमार म्हणाला..Juhi Chawla Support Lalit Modi? KKR मालकाने ललित मोदीची 'री ओढली'; IPL वेळापत्रक बदलण्याची मागणी, नेमकं काय शिजतंय?."म्हणूनच मी त्याबद्दल विचार करायला सुरुवात केली. आणि १०-१५ वर्षांपूर्वी मी जो दृष्टिकोन ठेवला होता, तोच आताही अवलंबत आहे. पुन्हा सराव करणे आणि खेळाबद्दलची तीच आवड आणि प्रेम जोपासणे. आता सर्व काही पूर्ववत झाले आहे. जेव्हा तुम्ही असा विचार करू लागता आणि खेळ खेळण्यावर लक्ष केंद्रित करता, तेव्हा तुम्हाला तुमच्या संघासाठी आणि कुटुंबासाठी चांगली कामगिरी करावीशी वाटते,"असेही त्याने पुढे म्हटले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.