शुभमन गिल Asia Cup साठी संघात नकोय! सूर्यकुमारने केलेला विरोध? पण गंभीर-आगरकर यांनी...

शुभमन गिलला कसोटी आणि वनडे संघाचे कर्णधारपद मिळाले आहे, तसेच त्याचे टी२० संघात उपकर्णधार म्हणून पुनरागमन झाले. मात्र सूर्यकुमार यादव गिलच्या आशिया कपसाठी भारताच्या टी२० संघातील निवडीच्या विरोधात होता. परंतु, निवड समिती आणि गौतम गंभीर यांनी गिलला टी२० संघात प्राधान्य दिले. .भारतीय क्रिकेट संघ सध्या संक्रमाणाच्या काळातून जात असून नेतृत्वबदलही झाल्याचे गेल्या काही महिन्यात दिसले. शुभमन गिलकडे भारताच्या कसोटी आणि वनडे संघाच्या कर्णधारपदाची जबाबदारी देण्यात आली. तसेच त्याचे टी२० संघातही पुनरागमन झाले, तेही उपकर्णधार म्हणून. गिलने आशिया कप २०२५ स्पर्धेतून भारताच्या टी२० संघात एका वर्षाने पुनरागमन केले. त्यापूर्वी तो भारतासाठी शेवटचे टी२० जुलै २०२४ मध्ये खेळला होता. पण नंतर त्याला वर्षभर टी२० संघात स्थान मिळाले नव्हते. पण त्याला आशिया कपसाठी भारताच्या संघात स्थानही देण्यात आले आणि उपकर्णधारही करण्यात आले. पण आता असे समजत आहे की भारताच्या टी२० संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव गिलच्या निवडीच्या विरोधात होता..Asia Cup 2025: 'असं कधीच पाहिलं नाही, आम्हीच जिंकलेली ट्रॉफी आम्हाला दिली नाही...' Suryakumar Yadav अखेर स्पष्टच बोलला.CricBlogger ने दिलेल्या रिपोर्ट्सनुसार सूर्यकुमारला गिल संघात नको होता. सूर्यकुमारच्या मते गिलची फलंदाजी शैली पारंपारिक आहे आणि सूर्यकुमार कर्णधार झाल्यापासून भारताचा टी२० संघ ज्या आक्रमकपणे फलंदाजी करत आहे, त्याला त्याची शैली जुळत नव्हती. सूर्यकुमारने त्याचे विचार मुख्य प्रशिक्षक आणि अजित आगरकर अध्यक्ष असलेल्या निवड समितीकडेही बोलून दाखवले होते..मात्र, गंभीर आणि निवड समितीने गिलचे नजीकच्या काळातील कामगिरीतील सातत्य आणि तिन्ही प्रकाराचा खेळाडू म्हणून त्याचे महत्त्व अधोरेखित केले होते. त्यामुळे निवड समिती आणि गौतम गंभीर यांनी अंतिम निर्णय घेतला आणि गिलचे आशिया कपमधून भारताच्या टी२० संघात पुनरागमन झाले. या निर्णयाबद्दल सूर्यकुमारला संघाची अंतिम घोषणा करण्याच्या काही क्षण आधी सांगण्यात आले होते. त्यामुळे या निर्णयाचा सूर्यकुमारलाही धक्का बसला होता. या निर्णयानंतर गिलकडे आता भविष्यातील टी२० संघाचा कर्णधार म्हणूनही पाहिले गेले. आधीच आता त्याच्याकडे कसोटी आणि वनडे संघाचे नेतृत्व आहे. त्याशिवाय यापूर्वीच निवड समितीने सांगितले आहे की त्यांना सर्वप्रकारात एकच कर्णधार हवा आहे. त्यामुळे सूर्यकुमारनंतर गिलकडेच टी२० संघाचेही नेतृत्व येण्याची शक्यता वाढली आहे..गिलची आशिया कपमधील कामगिरीबद्दल सांगायचे झाले, तर त्याला फार खास काही करता आले नव्हते. त्याने ७ डावात सलामीला खेळताना १२७ धावाच केल्या होत्या. तसेच तो सलामीला खेळल्याने संजू सॅमसन मधल्या षटकात खेळला होता.तथापि, सूर्यकुमार पुढच्या वर्षी होणाऱ्या टी२० वर्ल्ड कपपर्यंत तरी भारताच्या टी२० संघाचा कर्णधार म्हणून कायम राहण्याची शक्यता ताट आहे. त्याच्या नेतृत्वात अद्याप भारतीय संघ टी२० मालिका हरलेला नाही. .Suryakumar Yadav: '... तर मला भारताच्या वनडे संघाचंही कर्णधारपद मिळालं असतं', सूर्यकुमार नेमकं काय म्हणाला? वाचा.काही दिवसांपूर्वीच इंडियन एक्सप्रेसला दिलेल्या मुलाखातीत सूर्यकुमारने असेही बोलून दाखवले होते की त्याने जर वनडेत चांगली कामगिरी केली असतील, तर कदाचित त्याला वनडे संघाचेही नेतृत्व मिळाले असते. सध्या सूर्यकुमार भारताकडून केवळ टी२० संघाकडून खेळतो. तसेच सूर्यकुमारने असंही म्हटलं होतं की गिलला दोन प्रकारात नेतृत्वाची जबाबदारी मिळाल्याबद्दल खूश आहे. पण त्याला भीती वाटली होती की त्याच्याकडून टी२० संघाचे नेतृत्वही गिलकडे जाईल. सूर्यकुमार म्हणाला होता की हीच भीती त्याला चांगली कामगिरी करत राहण्यासाठी प्रेरणा देते. तथापि, सूर्यकुमारने गिलसोबत चांगली मैत्री असल्याचेही सांगितले होते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.