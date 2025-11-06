Cricket

Suryakumar Yadav: 'मी अन् गौती भाई एकाच पानावर...', ऑस्ट्रेलियाला चौथ्या T20I मध्ये पराभूत केल्यानंतर नेमकं काय म्हणाला सूर्या?

Suryakumar Yadav on India's win over Australia in 4th T20I: भारताने ऑस्ट्रेलियाला चौथ्या टी२० सामन्यात हरवून मालिकेत २-१ अशी आघाडी घेतली. या विजयानंतर भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार काय म्हणाला, जाणून घ्या.
Suryakumar Yadav - Gautam Gambhir | Australia vs India 4th T20I

Suryakumar Yadav - Gautam Gambhir | Australia vs India 4th T20I

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारतीय क्रिकेट संघाने ऑस्ट्रेलियाला चौथ्या टी२० सामन्यात ४८ धावांनी पराभूत केले.

  • या विजयामुळे भारतीय संघाने मालिकेत २-१ अशी आघाडी घेतली.

  • या विजयानंतर सूर्यकुमार यादवने फलंदाजांचे, तसचे गोलंदाजांचे कौतुक केले.

