Suryakumar Yadav: 'मी अन् गौती भाई एकाच पानावर...', ऑस्ट्रेलियाला चौथ्या T20I मध्ये पराभूत केल्यानंतर नेमकं काय म्हणाला सूर्या?

भारतीय क्रिकेट संघाने ऑस्ट्रेलियाला चौथ्या टी२० सामन्यात ४८ धावांनी पराभूत केले. या विजयामुळे भारतीय संघाने मालिकेत २-१ अशी आघाडी घेतली. या विजयानंतर सूर्यकुमार यादवने फलंदाजांचे, तसचे गोलंदाजांचे कौतुक केले. .गुरुवारी (२ नोव्हेंबर) भारतीय क्रिकेट संघाने ऑस्ट्रेलियाला चौथ्या टी२० सामन्यात ४८ धावांनी विजय मिळवला. या विजयामुळे भारताने ५ सामन्यांच्या टी२० मालिकेत २-१ अशा फरकाने आघाडी घेत मालिकेत पराभव होणार नाही, हे निश्चित केले आहे. क्विन्सलँडमधील कॅरेरा ओव्हल या स्टेडियमवर झालेल्या सामन्यामन्यात भारतीय गोलंदाजांनी शानदार कामगिरी नोंदवली. त्याचही फिरकीपटूंनी ऑस्ट्रेलियन फलंदाजांना संघर्ष करायला भाग पाडलं..IND vs AUS: कुलदीप यादवला भारताच्या T20 संघातून अचानक केलं बाहेर, BCCI ने सांगितलं कारण.या सामन्यात भारतीय संघाला ऑस्ट्रेलियासमोर १६८ धावांचेच लक्ष्य ठेवता आले होते. पण ऑस्ट्रेलियाचा संघ १८.२ षटकात ११९ धावांवर सर्वबाद झाला. ऑस्ट्रेलियन संघाकडून कर्णधार मिचेल मार्शने सर्वाधिक ३० धावा केल्या. त्याच्यानंतर मॅथ्यू शॉर्टने २५, जोश इंग्लिसने १२, टीम डेव्हिडने १४, जोश फिलिपने १० आणि मार्कस स्टॉयनिसने १७ धावा केल्या. पण कोणालाही मोठी खेळी करता आली नाही. भारताकडून सर्व गोलंदाजांना विकेट मिळाली. वॉशिंग्टन सुंदरने ३ विकेट्स घेतल्या, तर अक्षर पटेल आणि शिवम दुबे यांनी प्रत्येकी २ विकेट घेतल्या. अर्शदीप सिंग, जसप्रीत बुमराह आणि वरुण चक्रवर्ती यांनी प्रत्येकी १ विकेट घेतली..त्याआधी भारतीय संघाने २० षटकात ८ बाद १६७ धावा केल्या होत्या. भारताकडून शुभमन गिलने ४६ धावांची खेळी केली. तसेच अभिषेक शर्माने २८ धावा केल्या, तर शिवम दुबेने २२ धावांचे, सूर्यकुमार यादवने २० धावांचे आणि अक्षर पटेलने नाबाद २१ धावांचे योगदान दिले. ऑस्ट्रेलियाकडून नॅथन एलिस आणि ऍडम झाम्पा यांनी प्रत्येकी ३ विकेट्स घेतल्या होत्या.सामन्यानंतर सूर्यकुमार यादव म्हणाला, 'श्रेय सर्व फलंदाजांना द्यायला हवं, विशेषत: अभिषेक आणि शुभमन यांना. त्यांनी हुशारीने पॉवरप्लेमध्ये सुरुवात केली. त्यांना लवकर जाणवलं होतं की ही नेहमीसारखी २००+ धावांची खेळपट्टी नाही. प्रत्येक जणांनी योगदान दिले, फलंदाजांकडून ही सांघिक कामगिरी होती.'.याशिवाय गोलंदाजीच्या बाबतीत मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीर आणि त्याचा विचार एकच असल्याचे सूर्यकुमारने म्हटले. भारताने मालिकेच्या सुरुवातीपासून फिरकीपटूंना प्राधान्य दिले आहे. सूर्यकुमार पुढे म्हणाला, 'गोलंदाजीच्या बाबतीत आमचा संदेश स्पष्ट होता, मी आणि गौती भाई एकाच पानावर आहोत. गोलंदाजांनी परिस्थिती पटकन समजून घेतली, विशेषत: जेव्हा थोडे दव होते. त्यांनी ज्याप्रकारे गोलंदाजी केली.''जेव्हा तुमच्याकडे दोन-तीन षटके टाकणारे गोलंदाजांचे पर्याय उपलब्ध असतात, तेव्हा ते चांगले असते. परिस्थितीनुसार त्यांना वापरता येते. कधीकधी वॉशिंग्टन सुंदर चार षटके टाकतो, कधी शिवम दुबे टाकतो आणि कदाचित कधी अर्शदीप कमी षटते टाकतो. आम्हाला लवचिकता अनुकूल आहे. प्रत्येक जण पुढे येऊन संघाला जी गरज आहे, तसे योगदान देण्यास तयार असतात.'.AUS vs IND: भारताच्या फिरकी जाळ्यात अडकले ऑस्ट्रेलियन्स! चौथा T20I जिंकून टीम इंडियाची मालिकेत आघाडी.दरम्यान, या मालिकेतील पहिला सामना पावसामुळे रद्द झाला होता. त्यानंतर दुसरा सामना ऑस्ट्रेलियाने जिंकला होता. मात्र नंतर भारताने तिसरा आणि चौथा सामना जिंकून मालिकेत आघाडी घेतली आहे. आता पाचवा सामना जिंकून भारताला मालिका जिंकण्याची संधी आहे, तर ऑस्ट्रेलिया मालिका बरोबरीत सोडवण्याच्या प्रयत्नात असेल. पाचवा टी२० सामना शनिवारी ८ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.