T20I RECORD: न्यूझीलंडमध्ये सूर्यकुमार यादवचा विक्रम मोडणार? अभिषेक शर्मा अन् ईशान किशनच्या निशाण्यावर नेमका कोणता रेकॉर्ड?

SURYAKUMAR YADAV’S SIXES RECORD VS NEW ZEALAND: न्यूझीलंडविरुद्ध सूर्यकुमार यादवच्या नावावर २९ षटकारांचा विक्रम आहे. अभिषेक शर्मा आणि ईशान किशनला तो मोडण्याची संधी मिळू शकते. वेस्ट इंडिजविरुद्धची मालिका संपल्यानंतर भारतीय संघ २२ ऑक्टोबरपासून न्यूझीलंड दौऱ्यावर जाणार आहे. या दौऱ्यात भारतीय संघ ५ टी-२०, ५ एकदिवसीय आणि २ कसोटी सामने खेळणार आहे.आगामी विश्वचषकाच्या तयारीच्या दृष्टीने हा दौरा भारतीय संघासाठी महत्त्वाचा असणार आहे. त्याचबरोबर या मालिकेत भारतीय संघाच्या स्टार खेळाडूंना माजी कर्णधार सूर्यकुमार यादवचा विक्रम मोडण्याची संधीही मिळणार आहे..भारतीय संघातील ईशान किशन आणि अभिषेक शर्मा यांना टी-२० क्रिकेटमध्ये न्यूझीलंडविरुद्ध सर्वाधिक षटकार मारण्याचा सूर्यकुमारचा विक्रम मोडता येऊ शकतो. सध्या हा विक्रम सूर्यकुमारच्या नावावर आहे. त्याने न्यूझीलंडविरुद्ध १४ सामन्यांमध्ये २९ षटकार मारले आहेत. सूर्यकुमारच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघाने चांगली कामगिरी केली आहे. २०२६ मध्ये भारताने टी-२० विश्वचषकही जिंकला. मात्र, अलीकडच्या खराब कामगिरीमुळे सूर्यकुमार सध्या भारतीय संघापासून दूर आहे..NIKI PRASAD RECORD: पहिल्याच दोन चेंडूंवर दोन विकेट्स! निकी प्रसादने केला मोठा विक्रम; विराट कोहली-अजित आगरकरच्या यादीत स्थान.सूर्यकुमार यादवच्या पाठोपाठ या यादीत रोहित शर्मा आहे. रोहितने न्यूझीलंडविरुद्ध १७ सामन्यांमध्ये ५११ धावा केल्या असून, त्याच्या नावावर २७ षटकार आहेत. त्यामुळे सूर्यकुमारचा विक्रम मोडण्यासाठी रोहितला आणखी तीन षटकार मारावे लागतील. न्यूझीलंडचा टिम सीफर्टही या यादीत आहे. त्याने भारताविरुद्ध १६ सामन्यांमध्ये ४७७ धावा केल्या असून, २७ षटकार मारले आहेत. सूर्यकुमारला मागे टाकण्यासाठी सीफर्टला आणखी तीन षटकारांची गरज आहे..या यादीत ईशान किशन सहाव्या क्रमांकावर आहे. त्याने न्यूझीलंडविरुद्ध १२ सामन्यांमध्ये ३७२ धावा केल्या असून, २२ षटकार मारले आहेत. सूर्यकुमारचा विक्रम मोडण्यासाठी ईशानला आणखी आठ षटकार मारावे लागतील. दुसरीकडे, अभिषेक शर्मा या यादीत आठव्या क्रमांकावर आहे. .SMRITI MANDHANA SHAIFALI VERMA RECORD: स्मृती-शफालीच्या जोडीने रचला इतिहास; टी-२० क्रिकेटमध्ये अशी कामगिरी करणारी पहिलीच जोडी.त्याने न्यूझीलंडविरुद्ध सहा टी-२० सामन्यांमध्ये २३४ धावा केल्या असून, १८ षटकार मारले आहेत. सूर्यकुमारला मागे टाकण्यासाठी अभिषेकला आणखी १२ षटकार मारावे लागतील. त्यामुळे आगामी टी-२० मालिकेत ईशान किशन आणि अभिषेक शर्मा यांच्यापैकी कोण सूर्यकुमार यादवचा विक्रम मोडतो, हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.