Cricket

T20I RECORD: न्यूझीलंडमध्ये सूर्यकुमार यादवचा विक्रम मोडणार? अभिषेक शर्मा अन् ईशान किशनच्या निशाण्यावर नेमका कोणता रेकॉर्ड?

SURYAKUMAR YADAV’S SIXES RECORD VS NEW ZEALAND: न्यूझीलंडविरुद्ध सूर्यकुमार यादवच्या नावावर २९ षटकारांचा विक्रम आहे. अभिषेक शर्मा आणि ईशान किशनला तो मोडण्याची संधी मिळू शकते.
T20I RECORD

T20I RECORD

esakal

Varsha Balhe
Updated on

SURYAKUMAR YADAV’S SIXES RECORD VS NEW ZEALAND: न्यूझीलंडविरुद्ध सूर्यकुमार यादवच्या नावावर २९ षटकारांचा विक्रम आहे. अभिषेक शर्मा आणि ईशान किशनला तो मोडण्याची संधी मिळू शकते. वेस्ट इंडिजविरुद्धची मालिका संपल्यानंतर भारतीय संघ २२ ऑक्टोबरपासून न्यूझीलंड दौऱ्यावर जाणार आहे. या दौऱ्यात भारतीय संघ ५ टी-२०, ५ एकदिवसीय आणि २ कसोटी सामने खेळणार आहे.

आगामी विश्वचषकाच्या तयारीच्या दृष्टीने हा दौरा भारतीय संघासाठी महत्त्वाचा असणार आहे. त्याचबरोबर या मालिकेत भारतीय संघाच्या स्टार खेळाडूंना माजी कर्णधार सूर्यकुमार यादवचा विक्रम मोडण्याची संधीही मिळणार आहे.

Loading content, please wait...
Cricket News
Cricket News in Marathi
Cricket Record
Surya kumar Yadav
cricket news today
Ishan Kishan
Abhishek Sharma
Marathi News Esakal
www.esakal.com