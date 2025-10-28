AUS vs IND, 1st T20I: टीम इंडियाचं ठरलंय... खेळपट्टी कशीही असू दे 'हे' तीन गोलंदाज खेळवणारचं! कर्णधार सूर्यकुमारने सांगितला प्लॅन

भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात बुधवारपासून ५ सामन्यांच्या टी२० मालिकेला सुरुवात होणार आहे. पहिल्या टी२० सामन्यात भारतीय संघ तीन फिरकीपटूंना खेळवणार आहे, असे कर्णधार सूर्यकुमार यादवने स्पष्ट केले आहे. टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी ही मालिका महत्त्वाची ठरणार आहे. .भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात टी२० मालिकेला बुधवारपासून (२९ ऑक्टोबर) सुरुवात होणार आहे. या मालिकेतील पहिला सामना कॅनबरा येथे होणार आहे. या मालिकेसाठी भारताच्या टी२० संघाची तयारी सध्या जोरदार सुरू आहे. टी२० मालिकेत भारताचा संघ सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वात खेळणार आहे. फेब्रुवारी - मार्चमध्ये होणार्या टी२० वर्ल्ड कप २०२५ स्पर्धेआधी ही मालिका होत असल्याने महत्त्वाची असणार आहे. याशिवाय य़ा वर्ल्ड कपपूर्वी आशिया खंडाबाहेर भारताची ही एकमेव टी२० मालिका आहे. आगामी टी२० मालिका भारतीय संघ मायदेशात खेळणार आहे. त्यामुळे या मालिकेतील कामगिरीकडे सर्वांचे लक्ष असणार आहे..IND vs AUS 1st T20I: कुलदीप यादव पुन्हा बाकावर बसणार ! इरफान पठाणने निवडली प्लेइंग इलेव्हन; ४ गोलंदाज, २ ऑलराऊंडर संघात.दरम्यान, या मालिकेची तयारी करताना भारताचे प्लेइंग इलेव्हनमधील संमिश्रण मात्र ठरले आहे. पहिल्या सामन्याच्या पूर्वसंध्येला भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव पत्रकार परिषदेसाठी उपस्थित होता. यावेळी त्याने सांगितले की भारतीय संघात परिस्थिती कशीही असली तरी तीन फिरकीपटूंना खेळवले जाणार आहे. खरंतर भारतीय टी२० संघाने गेल्या काही महिन्यात तीन फिरकीपटूंसह जवळपास प्रत्येक प्रतिस्पर्ध्यांविरुद्ध वर्चस्व ठेवल्याचे दिसले आहे. त्यामुळे भारतीय संघ त्यांची ताकद ठरलेल्या योजनेवरच कायम राहणार आहे..भारतीय संघाने गेल्या काही महिन्यात फिरकी गोलंदाजीसाठी वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव आणि अक्षर पटेल या तिघांवर अधिक विश्वास ठेवल्याचे दिसले आहे. तसेच त्यांना तिलक वर्मा, अभिषेक शर्मा आणि रिंकु सिंग या पार्टटाईम गोलंदाजांनी साथ दिली आहे. आता सूर्यकुमारने म्हटल्यानुसार हे तिघेच ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पहिल्या टी२० सामन्यातही खेळण्याची शक्यता आहे.सूर्यकुमार म्हणाला, 'परिस्थितीनुसार संघाच्या संरचनेत फारसा बदल होणार नाही. कारण आम्ही जेव्हा दक्षिण आफ्रिकेत गेलो होतो, तेव्हा आम्ही एकच वेगवान गोल, एक अष्टपैलू आणि तीन फिरकीपटूंसह खेळलो होतो. आम्ही हे सामने आशिया खंडात होतायेत की बाहेर होत आहेत, याचा फार विचार करत नसून आम्ही वर्ल्ड कपसाठी संघ तयार करत आहोत.' टी२० वर्ल्ड कप २०२६ भारत आणि श्रीलंकेमध्ये आयोजित केला जाणार आहे..दरम्यान, हार्दिक पांड्या दुखापतीतून सावरत असल्याने या मालिकेचा भाग नसल्याने भारताकडे नितीश कुमार रेड्डी आणि शिवम दुबे यांचा अष्टपैलू खेळाडू म्हणून पर्याय आहे. तथापि, सूर्यकुमार गेल्या काही सामन्यात लयीत नसल्याचे दिसले होते. त्याबाबत तो म्हणाला, 'मी मेहनत घेत आहे. मी मायदेशात आणि इथेही सराव केला आहे. मला वाटतं ते महत्त्वाचं होतं. धावा होतील, पण मला वाटतं की संघाच्या एकाच ध्येयासाठी मेहनत करणे जास्त महत्त्वाचे आहे.'भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघातील पहिला टी२० सामना भारतीय प्रमाणवेळेनुसार बुधवारी दुपारी १.४५ वाजता सुरू होणार आहे..IND vs AUS: ऑस्ट्रेलिया संघाला मोठा धक्का! अनुभवी खेळाडू बाहेर, २३ वर्षीय क्रिकेटरला संधी.भारतीय टी२० संघ -सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकर्णधार), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), वरुण चक्रवर्थी, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), रिंकू सिंग, वॉशिंग्टन सुंदर.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.