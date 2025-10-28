Cricket

AUS vs IND, 1st T20I: टीम इंडियाचं ठरलंय... खेळपट्टी कशीही असू दे 'हे' तीन गोलंदाज खेळवणारचं! कर्णधार सूर्यकुमारने सांगितला प्लॅन

India T20 Team Backing Unique 3-Spinner Strategy in Australia: सूर्यकुमार यादवच्या नेतृत्वाखाली भारतीय संघ ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या पहिल्या टी२० सामन्यासाठी सज्ज असून प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कसे संमिश्रण असे, याबाबत योजना तयार असल्याचे सूर्यकुमारने सांगितले आहे.
Suryakumar Yadav - Gautam Gambhir

Suryakumar Yadav - Gautam Gambhir

Sakal

Pranali Kodre
Updated on
Summary

  • भारत आणि ऑस्ट्रेलिया संघात बुधवारपासून ५ सामन्यांच्या टी२० मालिकेला सुरुवात होणार आहे.

  • पहिल्या टी२० सामन्यात भारतीय संघ तीन फिरकीपटूंना खेळवणार आहे, असे कर्णधार सूर्यकुमार यादवने स्पष्ट केले आहे.

  • टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी ही मालिका महत्त्वाची ठरणार आहे.

Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
australia cricket team
ind vs aus matches
T20 Series
Surya kumar Yadav
cricket news today
T20 Captains
T20 cricket milestones

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com