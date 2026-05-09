IPL 2026 : कर्णधारबदलाची चर्चा... सूर्यकुमार यादवने घेतला निर्णय; आता, हार्दिक पांड्याला Mumbai Indians कडून खेळायचे असेल तर...

Suryakumar Available for RCB Game, Hardik Pandya's Availability Uncertain: मुंबई इंडियन्सच्या ताफ्यातून महत्त्वाचे अपडेट्स समोर येत आहेत. इंडियन प्रीमिअर लीग २०२६ च्या प्ले ऑफच्या शर्यतीतून मुंबईचा संघ जवळपास बाहेर गेला असला तरी प्रतिष्ठा वाचवण्यासाठी ते विजयाने लीगचा निरोप घेण्याचा प्रयत्नात आहेत. पण, कर्णधार हार्दिक पांड्या याच्या खेळण्यावर अनिश्चितता आहेच आणि सूर्यकुमार यादवही रविवारी रॉयल चॅलेंजर बंगळुरू विरुद्धच्या सामन्यात खेळणार की नाही, हा प्रश्न आहेत. त्यात सूर्यकुमारची भारताच्या ट्वेंटी-२० संघाच्या कर्णधारपदावरून गच्छंती होणार असल्याच्याही चर्चा रंगल्या आहेत..मुंबई इंडियन्स १० सामन्यांत फक्त ३ विजय मिळवू शकलेला आहे आणि ते सध्या तालिकेत नवव्या क्रमांकावर आहेत. उर्वरित चार सामने जिंकून १४ गुणांसह स्वतःला प्ले ऑफच्या शर्यतीत कायम राखण्याचा MI चा प्रयत्न आहे. मुंबईला उर्वरित सामन्यांत RCB ( १० मे), पंजाब किंग्स ( १४ मे), कोलकाता नाइट रायडर्स ( २० मे) आणि राजस्थान रॉयल्स ( २४ मे) यांच्याविरुद्ध खेळायचे आहे. यापैकी RR विरुद्धचा सामना मुंबई घरच्या मैदानावर खेळणार आहे..IPL 2026 Playoff Scenario : ४ जागांसाठी ७ संघांमध्ये शर्यत! प्ले ऑफमध्ये पोहोचण्याची कोणाला किती संधी? जाणून घ्या डोकं चक्रावून टाकणारं समीकरण.मुंबई इंडियन्सला यंदाच्या पर्वात गोलंदाजी व फलंदाजी या दोन्ही विभागात अपयश आले आहे. त्यात सूर्याने १० सामन्यांत १९.५० च्या सरासरीने १९५ धावा केल्या आहेत, तर हार्दिकला ८ सामन्यांत २०.८६ च्या सरासरीने १४६ धावा केल्या आणि फक्त ४ विकेट्स घेतल्या. हार्दिकला मागील सामन्यात दुखापतीमुळे मुकावे लागले होते आणि तो संघाच्या पहिल्या तुकडीसोबत रायपूरला दाखलही झाला नव्हता. पण, गुरुवारी रात्री तो रायपूरला आला, परंतु शुक्रवारच्या सराव सत्रात सहभाग नाही घेतला. त्यामुळे त्याच्या खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह आहेच..आता हाती आलेल्या बातमीनुसार हार्दिकची आज तंदुरुस्ती चाचणी होणार आहे आणि त्यानंतर तो सराव सत्रातही सहभाग घेण्याची अपेक्षा आहे. त्याची प्रगती पाहून तो RCB विरुद्धच्या सामन्यात खेळणार की नाही, हे ठरवले जाईल. तेच सूर्यकुमार यादवच्याही खेळण्यावर प्रश्नचिन्ह होते. पहिल्या बाळाच्या जन्मासाठी सूर्या पत्नी देविशासोबत मुंबईत थांबला होता आणि दोघांना कन्याप्राप्ती झाली. आता सूर्या रायपूरच्या दिशेने रवाना झाला आहे आणि तो RCB विरुद्धच्या सामन्यासाठी उपलब्ध असेल. हार्दिक न खेळल्यास पुन्हा सूर्या कर्णधारपद भूषविताना दिसेल.