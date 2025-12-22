Cricket

Vijay Hazare Trophy: सूर्यकुमार-शिवम दुबेही मुंबईसाठी खेळणार की नाही? महत्त्वाचे अपडेट्स आले समोर

Suryakumar Yadav and Shivam Dube to Play for Mumbai in VHT: विजय हजारे ट्रॉफीसाठी मुंबईच्या संघात सूर्यकुमार यादव आणि शिवम दुबे यांचे नाव नव्हते. त्यामुळे ते खेळणार की नाही, याबाबत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे.
Pranali Kodre
  • विजय हजारे ट्रॉफीच्या यंदाच्या हंगामात रोहित शर्मा मुंबई संघात दोन सामन्यांसाठी खेळणार आहे.

  • सूर्यकुमार यादव आणि शिवम दुबे यांची सुरुवातीला संघात निवड न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले होते.

  • परंतु आता ते शेवटच्या दोन सामन्यांसाठी उपलब्ध असतील.

