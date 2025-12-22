Vijay Hazare Trophy: सूर्यकुमार-शिवम दुबेही मुंबईसाठी खेळणार की नाही? महत्त्वाचे अपडेट्स आले समोर

विजय हजारे ट्रॉफीच्या यंदाच्या हंगामात रोहित शर्मा मुंबई संघात दोन सामन्यांसाठी खेळणार आहे. सूर्यकुमार यादव आणि शिवम दुबे यांची सुरुवातीला संघात निवड न झाल्याने आश्चर्य व्यक्त करण्यात आले होते. परंतु आता ते शेवटच्या दोन सामन्यांसाठी उपलब्ध असतील..विजय हजारे ट्रॉफी ही भारताची वनडे प्रकारातील प्रमुख देशांतर्गत स्पर्धा आहे. यंदाच्या हंगामात अनेक स्टार खेळाडू या स्पर्धेत खेळताना दिसणार असल्याने चाहत्यांमध्ये उत्सुकता वाढली असून स्पर्धेबाबतही चर्चा होत आहे. २४ डिसेंबरपासून ही स्पर्धा सुरू होणार आहे. या स्पर्धेसाठी अनेक संघही जाहीर झाले आहेत. मुंबईचा संघही जाहीर झाला असून या संघात पहिल्या दोन सामन्यांसाठी रोहित शर्माचाही समावेश आहे. मात्र या संघात सूर्यकुमार यादव (Suryakumar Yadav) आणि शिवम दुबे (Shivam Dube) यांची नावं नसल्याने अनेकांना आश्चर्य वाटलं होतं. पण आता ते देखील दोन सामने खेळणार असल्याचे समजत आहे..Vijay Hazare Trophy: रोहित शर्मा दोन सामन्यांसाठी संघात, वाचा कोणाच्या नेतृत्वाखाली खेळणार; विराट कोहलीचेही टीममध्ये नाव.इंडियन एक्सप्रेसने दिलेल्या वृत्तानुसार सूर्यकुमार आणि शिवम या दोघांनीही सोमवारी मुंबई क्रिकेट असोसिएशनला याबाबत कळवले आहे. हे दोघे साखळी फेरीतील शेवटच्या दोन सामन्यांसाठी उपलब्ध असणार आहेत. म्हणजेच ६ आणि ८ जानेवारीला अनुक्रमे हिमाचल प्रदेश आणि पंजाब विरुद्ध होणाऱ्या सामन्यांसाठी उपलब्ध असणार आहे. हे सामने जयपूरला खेळले जाणार आहेत..मुंबई क्रिकेट असोसिएशनचे (MCA) अधिकाऱ्यांनी माहिती दिली की 'सूर्या आणि दुबे दोघांनीही आम्हाला कळवले आहे की ते दोघे विजय हजारे ट्रॉफीमधील ६ आणि ८ जानेवारी रोजी होणारे सामने खेळणार आहेत. त्यांचे नाव मुंबई संघात सामील केले जाईल. रोहित शर्माबद्दल सांगायचे झाले, तर सध्या तरी तो दोन सामने खेळणार आहे.'.मिळालेल्या माहितीनुसार दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळलेल्या सर्व खेळाडूंना बीसीसीआयने विजय हजारे ट्ऱॉफी २०२५-२६ स्पर्धेतील किमान दोन सामने खेळण्यास सांगितले आहे. ११ जानेवारीपासून भारत आणि न्यूझीलंड संघात वनडे मालिका होणार आहे. त्यापूर्वी विजय हजारे ट्रॉफी स्पर्धेतील साखळी फेरी संपेल. त्यामुळे सर्व खेळाडूंना साखळी फेरीतील सामने खेळता येऊ शकतात. विराट कोहली आणि रिषभ पंत देखील दिल्लीसाठी पहिल्या दोन सामन्यात खेळणार आहेत..Vijay Hazare Trophy: ऋतुराज गायकवाड कर्णधार, पृथ्वी शॉही महाराष्ट्र संघात; पहिल्याच सामन्यात शुभमन-अभिषेकच्या संघाला भिडणार.मुंबईचे साखळी सामनेमुंबईला २४ डिसेंबर रोजी पहिला सामना सिक्कीमविरुद्ध खेळायचा आहे. त्यानंतर उत्तराखंडविरुद्ध २६ डिसेंबरला दुसरा सामना होईल. त्यानंतर छत्तीगढ, गोवा आणि महाराष्ट्र संघाविरुद्ध अनुक्रमे २९ डिसेंबर, ३१ डिसेंबर आणि ३ जानेवारी रोजी सामने होतील. त्यानंतर ६ आणि ८ जानेवारी रोजी हिमाचल प्रदेश आणि पंजाब विरुद्ध सामने होणार आहेत.मुंबईचा संघ - शार्दुल ठाकूर (कर्णधार), रोहित शर्मा, इशान मुलचंदानी, मुशीर खान, अंगक्रिश रघुवंशी, सर्फराज खान, सिद्धेश लाड, चिन्मय सुतार, आकाश आनंद, हार्दिक तामोरे, शाम्स मुलानी, तनुष कोटियन, तुषार देशपांडे, ओंकार टरमळे, सिलव्हेस्टर डीसुजा, साईराज पाटील, सुर्यांश शेडगे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.