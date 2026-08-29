Suryakumar Yadav: टीम इंडियातून बाहेर होण्याआधी सूर्यकुमार यादवला आला होता निवडकर्त्यांचा फोन! नेमकं काय बोलणं झालं? केला मोठा खुलासा

Suryakumar Yadav On T20I Snub: भारतीय संघाचा स्टार खेळाडू आणि माजी टी-२० कर्णधार सूर्यकुमार यादव(Suryakumar Yadav) याने भारतीय टी-२० संघातून वगळल्याबद्दल अखेर मौन तोडलं आहे.मार्च २०२६ चा टी-२० विश्वचषक जिंकल्यानंतर सूर्यकुमारची भारतीय संघात निवड झाली नाही. संघ व्यवस्थापनाच्या या निर्णयावर त्यावेळी बरीच टीकाही झाली होती. मात्र, सूर्यकुमारने यावर आतापर्यंत काहीही बोलणं टाळलं होतं. आता मात्र त्याने एका मुलाखतीत या संपूर्ण प्रकरणावर भाष्य केलं आहे..संघात निवड झाली नसल्याचं समजल्यानंतर सुरुवातीला आपण हसलो होतो, पण नंतर या निर्णयाचं वाईट वाटलं, असं सूर्यकुमारने सांगितलं. तसंच, संघाची घोषणा होण्याच्या दोन-तीन दिवस आधीच निवड समितीकडून आपल्याला फोन आला होता, असाही खुलासा त्याने केला.माजी क्रिकेटपटू आकाश चोप्रासोबत त्याच्या यूट्यूब चॅनेलवर झालेल्या चर्चेत सूर्यकुमारने याबद्दल सांगितलं.."मला फरक पडत नाही तो १५ चा आहे की १८...", Vaibhav Sooryavanshi बद्दल ऑस्ट्रेलियाचा ब्रेट ली नेमकं काय म्हणाला?.तो म्हणाला, “जेव्हा माझं नाव संघात नव्हतं, तेव्हा मी हसलो. मी गेली एक-दोन वर्षं संघासोबत क्रिकेट खेळलो आहे. दबावाची परिस्थिती असो किंवा गोष्टी आपल्या मनासारख्या होत नसतील, अशा वेळी मी नेहमी हसण्याचा आणि स्वतःला शांत ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. ”मात्र, यावेळी परिस्थिती वेगळी होती. २०२६ मध्ये टी-२० विश्वचषक जिंकल्यानंतर पुढची दोन वर्षंही भारतीय संघाला पुढे घेऊन जाण्याचा विचार सूर्यकुमार करत होता..“मला वाटत होतं की आता पुढची दोन वर्षं मी या संघाला पुढे घेऊन जाईन. त्यानंतर ऑलिम्पिक असेल आणि पुढे आणखी एक टी-२० विश्वचषक असेल. पण तुम्ही काय विचार करता आणि समोरची व्यक्ती काय विचार करते, या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत,” असं सूर्यकुमारने सांगितलं.संघ जाहीर होण्याच्या दोन-तीन दिवस आधी निवड समितीने आपल्याला फोन करून निर्णयाची माहिती दिली होती, असंही सूर्यकुमारने सांगितलं..तो म्हणाला, “टीम जाहीर होण्याच्या दोन-तीन दिवस आधी त्यांनी मला फोन केला. त्यांनी सांगितलं की आता पुढे जाण्याची वेळ आली आहे. मी त्यावर कोणतीही प्रतिक्रिया दिली नाही. मी त्यांच्याकडे कोणतीही विनंतीही केली नाही.”“त्यांनी हा निर्णय संघासाठी योग्य असेल, असा विचार करून घेतला असेल. त्यामुळे मी त्यांच्या निर्णयाचा आदर केला. त्यांनी मला सांगितलं, त्यात काहीही अडचण नाही. मी क्रिकेट खेळत राहणार आहे. जेव्हा त्यांना वाटेल की योग्य वेळ आहे, तेव्हा ते मला पुन्हा बोलावू शकतात,” असंही त्याने सांगितलं..मात्र, काही दिवसांनी या निर्णयाचं आपल्याला वाईट वाटू लागलं, असं सूर्यकुमारने मान्य केलं.त्याच्या नेतृत्वाखाली भारताने जवळपास दोन वर्षं एकही टी-२० मालिका गमावली नव्हती. त्याच काळात भारतीय संघाने टी-२० विश्वचषक आणि आशिया कपही जिंकला होता. त्यामुळे पुढेही संघासोबत काम करण्याची त्याची इच्छा होती.सूर्यकुमार म्हणाला, “मी दीड महिना घरी बसून विचार करत होतो की, हे कसं होऊ शकतं? आपण नुकताच विश्वचषक जिंकला होता. मला वाटत होतं की पुढेही असंच सुरू राहील.”“आयपीएलमध्ये माझी कामगिरी मला हवी तशी झाली नव्हती, हे खरं आहे. पण विश्वचषक जिंकल्यानंतर लगेचच असा निर्णय झाला, त्यामुळे हा बदल का करण्यात आला, हा प्रश्न माझ्या मनात होता,” असं त्याने सांगितलं..सूर्यकुमारच्या जागी श्रेयस अय्यरची टी-२० संघाच्या कर्णधारपदी निवड करण्यात आली. याबद्दलही सूर्यकुमारने आपलं मत सांगितलं. “मी श्रेयससोबत खूप क्रिकेट खेळलो आहे. तो चांगला खेळाडू आहे, चांगला माणूस आहे आणि चांगला कर्णधारही आहे. त्यामुळे त्याला कर्णधार का केलं, असा प्रश्न मला नव्हता,” असं सूर्यकुमार म्हणाला.मात्र, स्वतःच्या नेतृत्वाखाली भारताने केलेल्या कामगिरीनंतर अचानक बदल झाल्यामुळे आपल्याला थोडं वाईट वाटलं, असं त्याने स्पष्ट केलं..Vaibhav Sooryavanshi: IPL आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये मोठा फरक”; वैभव सूर्यवंशीला अजिंक्य रहाणेंनी दाखवला आरसा, दिला मोलाचा सल्ला.संघातून वगळल्यानंतरही सूर्यकुमारने क्रिकेटपासून दूर जाण्याचा निर्णय घेतलेला नाही. तो पुढेही क्रिकेट खेळत राहणार आहे.“तुम्ही मला कधीही फोन करू शकता. मी क्रिकेट खेळत राहणार आहे. जेव्हा तुम्हाला वाटेल की योग्य वेळ आहे आणि परिस्थिती योग्य आहे, तेव्हा मी तयार असेन,” असं सूर्यकुमारने सांगितलं. सूर्यकुमारच्या या वक्तव्यानंतर भारतीय टी-२० संघातून त्याला वगळण्याचा निर्णय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.