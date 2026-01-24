Cricket

IND vs NZ: सूर्यकुमार भारताला मॅच जिंकवून आला अन् थेट 'त्या' खास व्यक्तीच्या पायाच पडला; Photo Viral

Suryakumar Yadav Touches Raghu’s Feet: भारताने न्यूझीलंडविरुद्धच्या दुसऱ्या टी२० सामन्यात ७ विकेट्सने विजय मिळवला. सूर्यकुमार यादवने ८२ धावांची नाबाद खेळी करत भारताला विजय मिळवून दिला. सामन्यानंतर सूर्यकुमारने भारतीय संघाच्या सपोर्ट स्टाफमधील रघू यांच्या पाया पडला.
Suryakumar Yadav Touches Raghu’s Feet

Suryakumar Yadav Touches Raghu’s Feet

Sakal

Pranali Kodre
Updated on

Suryakumar Yadav Touches Raghu’s Feet: भारत आणि न्यूझीलंड संघात दुसरा टी२० सामना रायपूरला शुक्रवारी (२४ जानेवारी) पार पडला. या सामन्यात भारताने ७ विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवला. भारताच्या विजयात इशान किशन आणि सूर्यकुमार यादव यांचा मोलाचा वाटा राहिला. कर्णधार सूर्यकुमार यादवने (Suryakumar Yadav) हा सामना जिंकल्यानंतर केलेल्या एका कृतीने लाखो चाहत्यांचेही मन जिंकले आहे.

<div class="paragraphs"><p>Suryakumar Yadav Touches Raghu’s Feet</p></div>
T20 World Cup: बांगलादेशचा पत्ता कट झालाच! वर्ल्डकपमध्ये भारतात त्यांच्या जागी हा संघ खेळणार, ICC कडून शिक्कामोर्तब
Loading content, please wait...
Cricket
Cricket News
Cricket News in Marathi
Team India
india vs new zealand
Surya kumar Yadav
cricket news today
T20 Matches
T20 Captains
Suryakumar Yadav comeback

Related Stories

No stories found.