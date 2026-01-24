IND vs NZ: सूर्यकुमार भारताला मॅच जिंकवून आला अन् थेट 'त्या' खास व्यक्तीच्या पायाच पडला; Photo Viral

Suryakumar Yadav Touches Raghu’s Feet: भारत आणि न्यूझीलंड संघात दुसरा टी२० सामना रायपूरला शुक्रवारी (२४ जानेवारी) पार पडला. या सामन्यात भारताने ७ विकेट्सने दणदणीत विजय मिळवला. भारताच्या विजयात इशान किशन आणि सूर्यकुमार यादव यांचा मोलाचा वाटा राहिला. कर्णधार सूर्यकुमार यादवने (Suryakumar Yadav) हा सामना जिंकल्यानंतर केलेल्या एका कृतीने लाखो चाहत्यांचेही मन जिंकले आहे. .T20 World Cup: बांगलादेशचा पत्ता कट झालाच! वर्ल्डकपमध्ये भारतात त्यांच्या जागी हा संघ खेळणार, ICC कडून शिक्कामोर्तब.या सामन्यात भारतासमोर न्यूझीलंडने २०९ धावांचे मोठे लक्ष्य ठेवले होते. या लक्ष्याचा पाठलाग भारताने फक्त १५.२ षटकात ३ विकेट्स गमावतच पूर्ण केला. भारताकडून इशान किशनने ३२ चेंडूत ११ चौकार आणि ४ षटकारांसह ७५ धावा केल्या, तर सूर्यकुमारने ३७ चेंडूत ९ चौकार आणि ४ षटकरांसह नाबाद ८२ धावांची खेळी केली. या दोघांनी तिसऱ्या विकेटसाठी १२२ धावांची भागीदारी केली होती..जोपर्यंत इशान फटकेबाजी करत होता, तोपर्यंत सूर्यकुमार वेळ घेत फलंदाजी करत होता. पण इशान बाद झाल्यानंतर मात्र सूर्यकुमारने त्याचा गिअर बदलला आणि स्फोटक फलंदाजी केली. सूर्यकुमारवर गेल्या काही महिन्यांपासून खराब फॉर्ममुळे टीका होत होती. त्याला अनेक सामन्यात ३० धावांचा टप्पाही करताना संघर्ष करावा लागला होता. मात्र त्याने या सामन्यात दमदार फलंदाजी करत टीकाकारांना उत्तर दिले आहे..दरम्यान, भारतीय संघाला विजय मिळवून दिल्यानंतर सूर्यकुमार यादव परत ड्रेसिंग रुममध्ये परत जाताना हस्तांदोलन करत जात होता. यावेळी भारतीय संघाच्या सपोर्ट स्टाफमधील सदस्य रघू (Raghu) समोर दिसताच सूर्यकुमार त्यांच्या पाया पडला. या क्षणाचे फोटो व्हायरल होत आहेत. .रघू हे भारतीय संघाचा थ्रो डाऊन स्पेशालिस्ट आहेत. ते जवळ दशकाहून अधिक काळ भारतीय संघासोबत आहे. त्यांची अनेकदा सरावादरम्यान मदत होत असल्याचे आत्तापर्यत अनेक भारतीय खेळाडूंनी सांगितले आहे.सूर्यकुमारकडून जेव्हा चांगली कामगिरी होत नव्हती, तेव्हा नेट्समध्ये सरावादरम्यान रघू यांने मोठे योगदान दिले होते. त्यानी सूर्यकुमारकडून भरपूर फलंदाजीचा सराव करवून घेतला होता..IND vs NZ 2nd T20I : भारतीय संघाने मोडला पाकिस्तानचा वर्ल्ड रेकॉर्ड! जगात २००+ धावांचा 'असा' पाठलाग करणारा जगातील पहिलाच संघ.कोण आहे रघू?रघू यांचे नाव राघवेंद्र द्विवेदी आहे. ते फलंदाजांना 'साईडआर्म' टूलचा वापर करून नेट्समध्ये वेगवान गोलंदाजीचा सराव देण्यासाठी प्रसिद्ध आहेत. ते मुंबईला क्रिकेटपटू बनण्यासाठी आले होते. मात्र, क्रिकेटपटू बनण्याचे त्यांचे स्वप्न पूर्ण झाले नाही. मात्र असे असले तरी क्रिकेटशी त्यांनी नातं कायम ठेवलं. त्यांनी थ्रोडाऊन स्पेशालिस्ट म्हणून त्यांची वेगळी ओळख आता निर्माण केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.