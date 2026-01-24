T20 World Cup: बांगलादेशचा पत्ता कट झालाच! वर्ल्डकपमध्ये भारतात त्यांच्या जागी हा संघ खेळणार, ICC कडून शिक्कामोर्तब

Scotland Replaces Bangladesh in T20 WC: भारत आणि बांग्लादेश यांच्यातील बिघडलेल्या संबंधांचा परिणाम क्रिकेट क्षेत्रावरही झाला आहे. बांगलादेश भारतात टी२० वर्ल्ड कप २०२६ खेळण्यासाठी येणार नसल्याच्या भूमिकेवर ठाम आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेकडून (ICC) त्यांच्याऐवजी स्कॉटलंडची (Scotland) बदली संघ म्हणून घोषणा करण्यात आली आहे. ७ फेब्रुवारी ते ८ मार्च यादरम्यान भारत आणि श्रीलंका या दोन देशात टी२० वर्ल्ड कप (T20 World Cup 2026) खेळलला जाणार होता. मात्र मुस्तफिजूर रेहमानला आयपीएल २०२६ मधून बीसीसीआयने (BCCI) काढल्यानंतर बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाकडून (BCB) नाराजी व्यक्त करण्यात आली. तसेच त्यांनी सुरक्षेच्या कारणाने टी२० वर्ल्ड कपसाठी भारतात येणार नसल्याची भूमिका मांडत ठिकाण बदलण्याची मागणी केली होती. मात्र आयसीसीने वेळापत्रक आधीच निश्चित झाल्याने ठिकाण बदलण्यास नकार दिला होता. .Big Breaking : जय शाह बांगलादेशचा करेक्ट कार्यक्रम करणार ! प्रचंड संतापलेत... T20 World Cup मध्ये नव्या संघाची एन्ट्री; घोषणा लवकरच....मात्र तरी बांगलादेश त्यांच्या म्हणण्यावर ठाम होते. त्यानंतर आयीसीने त्यांना मंगळवारी २४ तासांची वेळ विचार करण्यासाठी दिली होती. त्यानंतर बुधवारी बांगलादेशच्या खेळाडू, क्रिकेट बोर्ड आणि सरकारची बैठक झाली, पण या बैठकीतही बांगलादेश सरकार आणि बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाकडून (BCB) भारतात जाण्यासाठी नकार देण्यात आला आहे. त्यामुळे आता आयसीसीने शनिवारी (२४ जानेवारी) स्कॉटलंड संघ बांगलादेशच्या जागेवर खेळेल. .आयसीसीने शनिवारी जेव्हा अंतिम निर्णय घेतला, त्यानंतर आयसीसीचे सीईओ संजोग गुप्ता यांनी अधिकृतपणे सर्व सदस्य बोर्डांना याबाबत पत्र लिहिले आहे. त्यांनी या पत्रात लिहिले आहे की बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाकडून आयसीसीच्या निर्णयाचे पालन करत नाही आणि त्यामुळे या परिस्थितीत दुसरा संघ, स्कॉटलंडला बांगलादेशच्या जागेवर खेळवण्यासाठी बोलवण्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. हे पत्र बांगलादेश क्रिकेट बोर्डाचे अध्यक्ष अमिनुल इस्लाम यांनाही पाठवण्यात आले आहे. याशिवाय स्कॉटलंडलाही स्पर्धेत खेळण्यासाठी आमंत्रित करणारे पत्रही पाठवण्यात आले आहे..का मिळाली स्कॉटलंडला संधी?स्कॉटलंड सध्या टी२० क्रिकेट क्रमवारीत १४ व्या क्रमांकावर आहेत. त्यांच्यावर असलेले तेराही संघांनी टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी पात्रता मिळवली आहे. त्यामुळे बाकी संघांच्या उत्तम क्रमवारीमुळे त्यांना पसंती देण्यात आली आहे. पण त्यासोबतच त्यांची गेल्या काही वर्षातील आयसीसी स्पर्धेतील कामगिरीही लक्षात घेण्यात आली आहे. त्यांनी २०२४ टी२० वर्ल्डकपमध्ये ग्रुप बीमध्ये तिसऱ्या क्रमांकावर होते. त्यांचे आणि इंग्लंडचे गुण सारखे होते, पण इंग्लंडचा नेट रन रेट चांगला असल्याने त्यांनी पुढच्या फेरीत प्रवेश केला होता. २०२२ टी२० वर्ल्ड कप स्पर्धेतही त्यांनी वेस्ट इंडिजला पराभूत केले होते. २०२१ टी२० वर्ल्ड कपमध्ये स्कॉटलंडने बांगलादेशला पराभूत केले होते.दरम्यान, स्कॉटलंड टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी झालेल्या युरोपियन क्वालिफायर्समध्ये चौथ्या क्रमांकावर राहिल्याने त्यांना आधी पात्रता मिळाली नव्हती. मात्र आता ते बांगलादेशच्या जागेवर खेळू शकतात..T20 World Cup स्पर्धेतून माघार घेतल्यानंतर बांगलादेशला किती कोटींचा फटका बसेल? आकडा ऐकून थक्क व्हाल!.बांगलादेशची जागा घेणारबांगलादेश टी२० वर्ल्ड कप २०२६ साठी सी ग्रुपमध्ये होते. पण आता स्कॉटलंड त्यांच्या जागेवर खेळेल. या ग्रुपमध्ये ग्लंड, वेस्ट इंडिज, नेपाळ आणि इटली हे चार संघ आहेत. आता बांगलादेशच्या जागेवर स्कॉटलंड ६,९ आणि १४ फेब्रुवारी रोजी अनुक्रमे वेस्ट इंडिज, इटली आणि इंग्लंडविरुद्ध कोलकातामध्ये खेळेल. त्यानंतर १७ फेब्रुवारी रोजी मुंबईत नेपाळविरुद्धचा सामना खेळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.