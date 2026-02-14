Cricket

T20 WC, IND vs PAK: '२४ तास थांबा, त्यानंतर...', सूर्यकुमार यादव पाकिस्तानसोबत हँडशेक करण्याबाबत काय म्हणाला?

Suryakumar Yadav on Handshake With Pakistan: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना रविवारी होणार आहे. सूर्यकुमार यादवने पत्रकार परिषदेत हस्तांदोलनाबाबत विचारलेल्या प्रश्नावर उत्तर दिले आहे.
Suryakumar Yadav on India-Pakistan Handshake Row: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील बहुचर्चित सामना भारत आणि पाकिस्तान रविवारी (१५ फेब्रुवारी) नियोजित वेळेनुसार होणार आहे. कोलंबोमधील आर प्रेमदासा स्टेडियमवर हा सामना संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होईल. आशिया कप २०२५ नंतर भारत आणि पाकिस्तान (India vs Pakistan) संघ पहिल्यांदाच आमने-सामने असणार आहेत.

