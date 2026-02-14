T20 WC, IND vs PAK: '२४ तास थांबा, त्यानंतर...', सूर्यकुमार यादव पाकिस्तानसोबत हँडशेक करण्याबाबत काय म्हणाला?

Suryakumar Yadav on India-Pakistan Handshake Row: टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेतील बहुचर्चित सामना भारत आणि पाकिस्तान रविवारी (१५ फेब्रुवारी) नियोजित वेळेनुसार होणार आहे. कोलंबोमधील आर प्रेमदासा स्टेडियमवर हा सामना संध्याकाळी ७ वाजता सुरू होईल. आशिया कप २०२५ नंतर भारत आणि पाकिस्तान (India vs Pakistan) संघ पहिल्यांदाच आमने-सामने असणार आहेत..T20 WC, IND vs PAK: विजय आपलाच, पण त्याच्यापासून सावध राहा..., हरभजन सिंगचा भारतीय संघाला इशारा.आशिया कप २०२५ स्पर्धेत तीनवेळा हे संघ आमने - सामने आले होते. पण त्याआधी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याची घटना घडल्याने भारतीय संघाने पाकिस्तान संघाशी हस्तांदोलन करण्याचे टाळले होते. याशिवाय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचे आणि आशियाई क्रिकेट परिषदेचे अध्यक्ष मोहसिन नक्वी यांच्याकडून विजेतेपदाची ट्रॉफीही स्वीकारण्यास नकार दिला होता, ज्यानंतर नक्वी ट्रॉफी आणि विजेत्यांचे मेडल घेऊन हॉटेलमध्ये निघून गेले होते. हे घटनांची क्रिकेट वर्तुळात बरीच चर्चा झाली होती..आता यानंतर पुन्हा रविवारी भारत आणि पाकिस्तान संघ आमने-सामने असणार आहे. यावेळी भारतीय संघ हस्तांदोलनाबाबत काय निर्णय घेणार, हा प्रश्न आहे. याबाबत भारताचा कर्णधार सूर्यकुमार यादवला (Suryakumar Yadav) सामन्याच्या पूर्वसंध्येला झालेल्या पत्रकार परिषदेत प्रश्न विचारण्यात आला होता.या प्रश्नाचे उत्तर देताना सूर्यकुमार यादव म्हणाला, इथे आम्ही क्रिकेट खेळायला आलो आहे. तो म्हणाला, '२४ तास थांबा. चांगले खा, चांगली झोप घ्या, त्यानंतर उद्या आपण पाहू.'दरम्यान, सूर्यकुमारच्यापूर्वी पत्रकार परिषदेत पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघालाही (Salman Ali Agha) हस्तांदोलनाबाबत प्रश्न विचारण्यात आला होता, त्यावेळी तो देखील 'उद्या पाहू' असं म्हणाला होता..तथापि, सूर्यकुमार म्हणाला, प्रतिस्पर्धी कशी कामगिरी करतायेत, यापेक्षा आम्ही आमच्या ताकदीवरच लक्ष देणार आहोत. तसेच जो संघ चांगला खेळेल, तो संघ सामना जिंकेल. हेच सर्वात महत्त्वाचे आहे. त्याबरोबरच सूर्यकुमारने मान्य केले की सुरुवात फारशी चांगली झालेली नाही. पण सर्वजण खूप क्रिकेट खेळले असून फलंदाजांकडे कठीण खेळपट्टीवर खेळण्याचे त्यांच्या योजना असतात. आम्ही सुरुवात चांगली केलेली, पण नंतर आम्ही सावरलं. हीच टी२० क्रिकेटची सुंदरता आहे.भारतीय संघाने अमेरिका आणि नामिबिया विरुद्ध विजय मिळवले आहेत. मात्र दोन्ही सामन्यात फिरकी गोलंदाजीविरुद्ध भारताचे फलंदाज संघर्ष करताना दिसले होते. अमेरिकेविरूद्धही ७६ धावांवर ६ विकेट्स गमावल्या होत्या. तसेच नामिबियाविरुद्धही स्फोटक सुरुवात केली होती, पण तरी नंतर भारताची फलंदाजी कोलमडली होती..T20 WC, IND vs PAK: अभिषेक शर्मा पाकिस्तानविरुद्ध खेळणार की नाही? सूर्यकुमार यादवने स्पष्टच सांगितलं; उस्मान तारीकबद्दलही म्हणाला....भारत - पाकिस्तान सामन्याचा दबावभारत - पाकिस्तान सामन्याच्या दबावाबाबत सूर्यकुमार म्हणाला, 'अशा सामन्यांत नेहमीच दबाव असतो. जरी आम्ही कितीही म्हटलो की हा फक्त एक सामना आहे, तरी दबाव येणे ही मानवी प्रवृत्ती आहे, कारण हा इतर सामन्यांसारखा सामना नाही. आम्ही त्यांच्याविरुद्ध सारखे खेळत नाही. त्यामुळे दबाव नेहमीच असतो.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.