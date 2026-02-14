T20 WC, IND vs PAK: विजय आपलाच, पण त्याच्यापासून सावध राहा..., हरभजन सिंगचा भारतीय संघाला इशारा

Harbhajan Singh Warns India to Play Usman Tariq Safely: भारताचा माजी फिरकीपटू हरभजन सिंगने भारतीय क्रिकेट संघाला पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्याआधी सावधानतेचा इशारा दिला आहे. टी२० वर्ल्ड कप २०२६ स्पर्धेत रविवारी भारत आणि पाकिस्तान संघात सामना होणार आहे. भारत आणि पाकिस्तान (India vs Pakistan) हा सामना नेहमीच चर्चेत राहणारा सामना आहे. रविवारी होणाऱ्या सामन्याकडेही सर्वांचे लक्ष आहे. या सामन्याबद्दल अनेकांनी विविध मतं व्यक्त केली आहेत. हरभजन सिंगनेही (Harbhajan Singh) या सामन्याबाबत प्रतिक्रिया दिली आहे. .T20 World Cup:'...तरच अभिषेक शर्माला फलंदाज समजेल', IND vs PAK सामन्यापूर्वी पाकिस्तानी गोलंदाजाचं चॅलेंज.या सामन्यापूर्वी पाकिस्तानचा फिरकीपटू उस्मान तारीकच्या (Usman Tariq) अनोख्या गोलंदाजी शैलीबाबत बरीच चर्चा आहे. तो चेंडू फेकल्यासारखा गोलंदाजी करतो, तसेच थांबून गोलंदाजी करतो, असं म्हणत त्याच्या गोलंदाजी शैलीवर प्रश्नही उपस्थित करण्यात आले आहेत. पण त्याने दोनदा आयसीसीची चाचणी उत्तीर्ण केल्याची माहिती पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघाने दिली आहे. त्यामुळे तो पाकिस्तानसाठी हुकमी एक्का ठरू शकतो. हरभजन सिंगनेही त्याच्यापासून सावध राहण्यास भारतीय संघाला (Team India) सांगितले आहे. पण यासोबतच त्याने भारतीय संघ हा सामना जिंकेल, हा विश्वासही व्यक्त केला..हरभजन सिंग म्हणाला, 'भारतीय संघ सामना जिंकेल. पाकिस्तानकडे फिरकी गोलंदाज आहे. उस्मान तारीक चांगला फिरकी गोलंदाज आहे. आपल्याला त्याला सावध राहून खेळावे लागेल. भारतीय संघाकडे चांगली क्षमता आहे, हा चांगला संघ आहे. आपण आशा करू की ते नेहमी जसे खेळतात, तसेच दबाव न घेता खेळावेत आणि विजयी पताका फडकवावा.'.पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान आघाने सामन्याच्या पूर्व संध्येला म्हटले आहे की सर्व खेळाडू त्यांच्यासाठी सारखेच आहेत. उस्मान तारीकला चर्चेने मोठं बनवलं असून तो चांगली गोलंदाजीही करतोय. त्यामुळे तो संघासाठी ट्रम्प कार्ड ठरेल. तसेच त्याने म्हटले की त्याच्या गोलंदाजी शैलीबद्दल ज्या चर्चा सुरू आहेत, त्यामुळे त्याच्यावर काही परिणाम होत नाही..T20 WC, IND vs PAK: 'अभिषेक शर्माला खेळवा, कारण आम्हाला...', पाकिस्तानी कर्णधाराचं थेट आव्हान; हँडशेकबद्दलही बोलला.भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना रविवारी कोलंबोतील आर प्रेमदासा स्टेडियमवर खेळवला जाणार आहे. हा सामना संध्याकाळी ७.०० वाजता सुरू होईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.