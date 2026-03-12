रोहित शर्मा, राहुल द्रविड यांच्या शैलीचं क्रिकेट T20 World Cup 2026 मध्ये चालणार नव्हते... सूर्यकुमार यादवचे स्पष्ट मत

Suryakumar Yadav comments on India cricket tactical change: राहुल द्रविड व रोहित शर्मा यांच्या मार्गदर्शनाखाली टीम इंडिया खेळत असलेला क्रिकेट ब्रँड जुना झाला आहे का? २०२४ मध्ये द्रविड व रोहित यांच्या मार्गदर्शनाखाली टीम इंडियाने ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कप जिंकला, परंतु आता दोन वर्षानंतर तशा शैलीचं क्रिकेट जुनं झाल्याची चर्चा सुरू झाली आहे. भारताच्या ट्वेंटी-२० संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव याने २०२४ मध्ये टीम इंडिया ज्या शैलीत खेळत होते, ते २०२६ मध्ये कामी येणार नसल्याचे मान्य केले. त्याने मुख्य प्रशिक्षक गौतम गंभीरला वैयक्तिक विक्रमापेक्षा खेळाडूंनी मुक्तपणे खेळणे पसंत असल्याचे सांगितले..सूर्यकुमार यादव म्हणाला, २०२४ च्या ट्वेंटी-२० वर्ल्ड कपमध्ये आम्ही ज्या प्रकारे खेळलो होतो, ते या वर्ल्ड कपमध्ये कामी येणार नव्हते. याची आम्हाला कल्पना होती. तेव्हा आम्ही ठरवले की, वैयक्तिक विक्रमांपेक्षा, संघाच्या विजायाचे लक्ष्य डोळ्यासमोर खेळायचे. तुम्ही नीट लक्ष दिले असेल तर, उपांत्य फेरीपर्यंत आमचा एकही खेळाडू सर्वाधिक धावा करणाऱ्या किंवा विकेट घेणाऱ्यांमध्ये नव्हता. तरीही आम्ही आगेकूच करत राहिलो आणि जिंकलो. प्रत्येक सामन्यात प्रत्येक खेळाडूने योगदान दिले आहे. या अशा गोष्टी संघात पसरवायला हव्या. १८ महिन्यापूर्वी या संघात आम्ही या अशा संस्कृतीचे बीजं रोवली..T20 WC : टीम इंडियाने अहमदाबाद येथे खरंच 'हॉटेल' बदललं होतं का? कर्णधार Suryakumar Yadav म्हणाला, कोणीतरी आम्हाला सांगितलं... .भारतीय संघाचे फलंदाज प्रशिक्षक सितांशू कोटक यांनीही २०२४ व २०२६ च्या संघांतील फरक सांगितला.'२०२४ चा संघ अधिक अनुभवी होता, परंतु त्यांच्यामध्ये आक्रमकतेचा अभाव होता. फरक असा होता की, पूर्वीचा संघ खूप अनुभवी होता, त्यात रोहित शर्मा, विराट कोहली आणि रवींद्र जडेजा सारखे खेळाडू होते. त्यांनी त्या संघात भरपूर अनुभव आणला. तुलनेने सध्याच्या संघात अनुभव कमी आहे. पण जसप्रीत बुमराह सारखा खेळाडू असल्याने मदत होते आणि अर्थातच, हार्दिक देखील आहे,'असे कोटक म्हणाले..BCCI ला सचिन तेंडुलकर नकोसा झालेला? निवृत्तीबाबत विचारणा केलेली; मास्टर ब्लास्टरला बसलेला धक्का, १३ वर्षानंतर सत्य समोर... . ते पुढे म्हणाले, दोन्ही संघांमधील फरक जर मला विचारलात, तर डाव रचला कसा जातो, तो आहे. रोहित शर्मा पहिल्या चेंडूपासून जशी सुरुवात करायचा, तोच प्रयत्न हा संघ करतोय. पहिल्या चेंडूपासून आक्रमक... दुसरीकडे विराट कोहली भागीदारी रचण्यावर भर देत होता. तो मैदानावर उभं राहून अन्य सहकाऱ्यांसोबत डाव पुढे नेत होता. हा या दोन संघांमधील फरक आहे. आताच्या संघात हार्दिक व अभिषेक आहे, जे स्वतःचं वेगळ्या स्टाईलचं क्रिकेट खेळतात..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.