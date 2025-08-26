Asia Cup 2025: सूर्यकुमार यादव सज्ज! दुखापतीतून सावरला अन् आता पाकिस्तानला भिडण्यासाठी तयार, पाहा Fitness Video

भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव दुखापतीतून पूर्ण सावरला असून आशिया कप २०२५ साठी सज्ज आहे.पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात सूर्या कशी कामगिरी करतो याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.एका पाकिस्तानी खेळाडूने सूर्या आमच्याविरुद्ध प्रभावी ठरू शकत नाही, असा दावा केला होता. .Suryakumar Yadav comeback story before Asia Cup Pakistan clash : भारतीय संघाचा कर्णधार सूर्यकुमार यादव दुखापतीतून पूर्णपणे सावरला असून आता तो आशिया चषक २०२५ स्पर्धेसाठी तयार आहे. पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात त्याची कामगिरी कशी होते, याकडे सर्वांचे लक्ष आहे, कारण पाकिस्तानी खेळाडूने सूर्याला डिवचले आहे. सूर्या आमच्याविरुद्ध प्रभावी कामगिरी करू शकत नाही, असा दावा पाकिस्तानी खेळाडूने केला होता. त्यामुळे आता सूर्या त्याला कामगिरीतून उत्तर देण्यासाठी सज्ज झाला आहे..काही आठवड्यांपासून बीसीसीआयच्या सेंटर ऑफ एक्सलन्समध्ये (CoE) सूर्यकुमार पुनर्वसन प्रक्रियेत व्यस्त होता. शारीरिक तंदुरुस्ती परत मिळवण्यासाठी त्याने शिस्तबद्ध मार्गदर्शनाखाली कठोर मेहनत घेतली. फिटनेस मिळवताना त्याला आलेल्या अडचणी, संरचित रिहॅबिलिटेशन पद्धत आणि तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन याबद्दल त्याने स्वतःच्या व्हिडिओमध्ये सांगितले आहे..सूर्यकुमार यादवच्या पुनरागमनामुळे भारताच्या मधल्या फळीत स्थैर्य येणार असून आशिया कपमध्ये त्याचा अनुभव महत्त्वाचा ठरणार आहे. पाकिस्तानविरुद्धच्या लढतीसाठी तो सज्ज असल्याने चाहत्यांचा आत्मविश्वास दुप्पट झाला आहे. दुखापतीतून पुनरागमन करून मैदानावर परतण्याचा हा प्रवास खरंच प्रेरणादायी ठरला आहे. .तो म्हणाला, पाच ते सहा आठवडे मी इथे तंदुरुस्तीसाठी मेहनत घेतोय... आयपीएलच्या शेवटच्या टप्प्यात मला दुखापत झाल्याचे समजले, कारण मागच्या वर्षीही मला या समस्येचा सामना करावा लागला होता. त्यामुळेच त्यावर शस्त्रक्रिया करून घेण्याचे मी ठरवले आणि आयपीएलनंतर जर्मनीत गेलो. त्यानंतर मी बंगळुरूच्या राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमीत आलो... येथील टीमला खेळाडूंचे शरीर कसा रिस्पॉन्स देतात हे माहित असते आणि एकेक आठवड्याचा शेड्युल्ड त्यांनी तयार केला. आता मी पूर्णपणे बरा झालो आहे आणि ब्लू जर्सीत खेळण्यासाठी खूप सज्ज आहे..भारत : सूर्यकुमार यादव (कर्णधार ), शुभमन गिल, अभिषेक शर्मा, तिळक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा, अक्षर पटेल, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंग, कुलदीप यादव, संजू सॅमसन, हर्षित राणा, रिंकू सिंग. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.